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¿Podría perder influencia China en América Latina con los cambios de gobierno en la región?

¿Podría perder influencia China en América Latina con los cambios de gobierno en la región?

Sputnik Mundo

La llegada al poder de numerosos presidentes aliados con Washington podría erosionar la gravitación política de Pekín, pero difícilmente provocará una ruptura... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los reportes, la alta dependencia de las economías latinoamericanas respecto a las compras chinas de materias primas y su inversión en infraestructura actúa como un ancla que limita el alcance geopolítico de las afinidades con Washington.La reflexión se origina a partir del triunfo en buena parte de la región de gobernantes alineados con Estados Unidos y, más específicamente, la Administración republicana. Al respecto, se mencionan ejemplos concretos como Colombia, donde el flamante presidente Abelardo de la Espriella evalúa salir de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o Keiko Fujimori en Perú; sin embargo, se recalca que en ambos casos el peso de China como comprador clave de recursos como el cobre limita un distanciamiento radical.En el caso de Brasil, se subraya que la segunda vuelta entre el presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, y Flavio Bolsonaro representa una de las mayores incógnitas para el equilibrio regional. A pesar del escenario político, la prensa destaca que China se mantiene como el principal destino de las exportaciones brasileñas, concentrando cerca del 28,7% de sus envíos en 2025, lo que evidencia cómo las complementariedades económicas se imponen habitualmente sobre la orientación ideológica de los gobiernos.De acuerdo con expertos, la relación bilateral ha migrado paulatinamente de un esquema meramente complementario basado en insumos primarios a una dinámica más competitiva en sectores industriales y cadenas de suministro estratégicas. Asimismo, remarcan la distinción sustancial entre la dependencia del comercio y la del capital chino en su conjunto: mientras Pekín absorbe aproximadamente un tercio de las exportaciones mineras y agrícolas de la región, sus flujos de inversión extranjera directa (IED) representan menos del 10% del total regional. Por lo tanto, se concluye que la presencia del gigante asiático es de carácter predominantemente sectorial y concentrada en activos clave.Por otro lado, estos argumentos contrastan esta coyuntura con datos de la CEPAL, que muestran un crecimiento notable en las exportaciones regionales hacia China (24% en el primer semestre de 2026), mientras que resalta los intentos de la región por diversificar sus mercados hacia India y el Sudeste Asiático. A su vez, los intercambios comerciales con Estados Unidos se han mantenido dinámicos a pesar de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

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