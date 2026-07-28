https://noticiaslatam.lat/20260728/puede-el-gobierno-de-fujimori-distanciarse-de-china-para-estrechar-la-relacion-de-peru-con-eeuu--1174439189.html

¿Puede el Gobierno de Fujimori distanciarse de China para estrechar la relación de Perú con EEUU?

¿Puede el Gobierno de Fujimori distanciarse de China para estrechar la relación de Perú con EEUU?

Sputnik Mundo

Keiko Fujimori asume este 28 de julio como presidenta de Perú con EEUU como principal aliado y canciller volcado hacia Washington. Expertos consultados por... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T03:11+0000

2026-07-28T03:11+0000

2026-07-28T03:11+0000

américa latina

perú

keiko fujimori

eeuu

china

donald trump

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/03/1174156616_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4556fa60438659439cd4c113e412f06.jpg

Con la designación del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá como nuevo canciller, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, comienza a delinear la política exterior de un Gobierno que tendrá como uno de sus principales desafíos el equilibrio geopolítico entre EEUU y China."Inclinación a favor de EEUU"Fujimori oficializó al nuevo ministro de Relaciones Exteriores durante una conferencia en la que lo introdujo como quien "asume la responsabilidad de conducir una política exterior moderna, profesional y orientada a fortalecer la presencia de Perú en el mundo". Además, consignó que la cartera apuntará a "atraer inversiones y abrir oportunidades" para los peruanos.Espá, que antes de apoyar a Fujimori para la segunda vuelta electoral fue candidato presidencial por el partido Sí Creo, es abogado y periodista de profesión e integró el grupo de jóvenes intelectuales de tendencia liberal que a comienzos de la década de 1990 rodeó al escritor Mario Vargas Llosa en sus incursiones políticas.Además, el futuro canciller peruano se desempeñó durante 15 años como director de Comunicaciones en la Embajada de EEUU en Lima. Recién dejó el cargo en 2023, cuando ya tenía previsto presentarse a las elecciones.En cualquier caso, el Gobierno entrante de Keiko Fujimori ya tuvo gestos de acercamiento hacia EEUU, que envió al país sudamericano una delegación presidida por el subsecretario de Estado Christopher Landau. El vínculo entre Washington y Lima también estará en manos del embajador del país norteamericano en la capital peruana, Bernie Navarro, que ha calificado la victoria electoral de Fujimori como "un nuevo amanecer" y que desde su puesto ha sido muy crítico con la presencia económica china en la nación.El experto remarcó que la propia historia del canciller designado ratifica esa "inclinación en favor de los EEUU", a pesar de que el vínculo entre ambos países no escape a la incertidumbre marcada por los anuncios de aranceles hechos por el presidente Donald Trump. El ejemplo más reciente es el gravamen de 12,5% impuesto para algunos productos exportados por Perú, en el marco de una nueva política de Washington contra el "trabajo forzoso".Ahora bien, la apuesta por EEUU puede tener impacto en las relaciones entre Perú y China, que se mantiene como el principal socio comercial y principal inversor en la economía del país sudamericano, en el marco de una guerra comercial que incluyó fuertes cuestionamientos desde la Casa Blanca hacia el funcionamiento del Puerto de Chancay —construido por la empresa china Cosco Shipping— como concentrar el comercio entre la región y Asia.La competencia por PerúPara Bernales, la importancia de las inversiones del gigante asiático hace difícil que eventuales presiones estadounidenses puedan dejar sin efecto proyectos de inversión o rutas comerciales que ya están funcionando de manera legal y consolidada. "Como estas inversiones han sido realizadas dentro de la ley y la Constitución, lo lógico es que se respeten los acuerdos con China, incluida la inversión en el puerto de Chancay", apuntó.Además, señaló el analista, el propio Espá incluía en su programa de Gobierno durante su etapa de candidato presidencial la necesidad de "trabajar con todos los mercados", tanto con China como con los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), organización que nuclea a varios socios comerciales importantes para Perú como India, Tailandia, Japón, Corea del Sur e Indonesia, entre otros.Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos, coincidió en la dificultad que podría tener EEUU para interrumpir el flujo comercial entre Perú y China, habida cuenta de que "China es el mayor socio comercial y el mayor inversor y además ambos países tienen economías complementarias".Pero, aunque la nación norteamericana no pueda ir contra inversiones chinas que ya estén en marcha, sí podría aprovechar el nuevo alineamiento para intentar bloquear emprendimientos de capitales de la nación asiática pendientes por evaluar o que se presenten a futuro, ahondó Bernales.En ese sentido, advirtió que "en proyectos que no se hayan desarrollado tanto, sí pueden existir presiones para que no se hagan o se hagan con otros socios". Esto podría suceder, por ejemplo, en eventuales inversiones de carácter estratégico como las interconexiones por carretera o ferroviaria con Brasil que faciliten el comercio con Asia.Aquino, en tanto, opinó que, en última instancia, podría ser positivo que "EEUU y China compitieran por Perú", en busca de ganar terreno con inversiones importantes en el país.Por lo pronto, consideró que el gigante asiático no cambiará su postura hacia Perú por la llegada de un nuevo Gobierno. Por el contrario, dijo, Pekín podría intentar "ofrecer más cooperación económica" en áreas clave como la construcción de carreteras, puertos o aeropuertos.

https://noticiaslatam.lat/20260725/a-dias-de-asumir-como-presidenta-de-peru-keiko-fujimori-asegura-respaldo-de-militares-y-policias-1174407442.html

https://noticiaslatam.lat/20260704/keiko-fujimori-llegara-a-la-presidencia-de-peru-bajo-la-sombra-de-su-padre--1174160725.html

perú

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, keiko fujimori, eeuu, china, donald trump, política, 💬 opinión y análisis