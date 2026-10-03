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China gana a EEUU en percepción de latinoamericanos gracias a su comercio y tecnología, dicen expertos

China gana a EEUU en percepción de latinoamericanos gracias a su comercio y tecnología, dicen expertos

Sputnik Mundo

La población de América Latina valora más la "influencia" de China en la región que la de EEUU, según recoge el último informe de Latinobarómetro. Analistas... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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Pekín gana terreno frente a Washington en la opinión de los latinoamericanos, que por primera vez valoran mejor la "influencia" del gigante asiático que la estadounidense en la región.Así lo indica el último informe de Latinobarómetro divulgado este 2 de octubre. El sondeo, realizado periódicamente entre personas de toda la región, volvió a incluir una pregunta sobre la valoración que los consultados tienen de los efectos de la influencia de las dos naciones.De acuerdo con el documento, la cantidad de latinoamericanos que consideran que la influencia de EEUU es positiva descendió de 60% a 57% entre 2020 y 2026, al tiempo que la cantidad de personas que piensan que la presencia de Washington es negativa creció de 28% a 37% en el mismo período.Así las cosas, el informe concluye que en la actualidad "la percepción de la influencia positiva de China es ocho puntos porcentuales superior a la de EEUU".China invierte, EEUU habla de seguridadConsultado por Sputnik, el analista geopolítico ecuatoriano Omar Sempértegui atribuyó la mejor valoración de China en la región no tanto a la política exterior de ambas potencias, sino, fundamentalmente, a la estrategia comercial que Pekín ha desplegado en territorio latinoamericano.El analista enfatizó que mientras China "está poniendo la plata sobre la mesa para ingresar a los mercados de América Latina"; EEUU está centrando su discurso "en seguridad regional y de defensa a través del Escudo de las Américas", apuntó el experto.Para Sempértegui, la política exterior impulsada por EEUU hacia América Latina desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca es percibida de forma negativa por muchos latinoamericanos, que entienden que Washington ha buscado influir en procesos electorales de la región.El analista contrapuso esa percepción con la imagen que se tiene de China, que en los últimos años ha buscado avanzar comercialmente y con inversiones estratégicas en la región, como el megapuerto de Chancay en Perú y las inversiones chinas en importantes proyectos ferroviarios en México y Brasil, entre otros.También consultado por Sputnik, el analista internacional argentino Cristian Riom mencionó el caso del presidente de Argentina, Javier Milei, como un ejemplo de cómo la apertura comercial china acaba acercando incluso a sectores que podían mostrarse reacios a relacionarse con Pekín. "Milei pasó de decir que no iba a negociar con comunistas a decir que son socios interesantes y no piden nada a cambio", apuntó.Para Riom, China ha tenido éxito al querer ganar terreno en América Latina "por la propia competitividad y calidad de sus productos y no por presiones o chantajes". Eso sucedió, como otro ejemplo, con los vehículos fabricados en China, cada vez más vendidos y valorados entre los conductores latinoamericanos.Dos modelos de vidaEn una línea similar, Sempértegui sostuvo que la penetración tecnológica de las compañías chinas también es clave en la mejora de la imagen de la potencia asiática. El experto sostuvo que, mientras EEUU sigue mostrándose como potencia en tecnología bélica, China logró colocar estas herramientas "al alcance de todos" en América Latina, a través de dispositivos como teléfonos móviles y otros electrodomésticos.Para el experto ecuatoriano, EEUU todavía "tiene que adaptarse a esta nueva modalidad de interconectividad de mercados y agilización de negocios" que ha dado "bastante ventaja a China en temas tecnológicos".Riom advirtió que el ascenso de la imagen china se complementa con una "crisis" del modelo de vida estadounidense que, si bien sigue teniendo una fuerte prevalencia en América Latina desde el cine de Hollywood hasta la música, la moda y la comida rápida estadounidense, ha comenzado a dar señales de decadencia que son vistas desde América Latina."El latinoamericano sabe que el EEUU del auge del período posterior a la Segunda Guerra Mundial ya no existe más. Hoy es un país con muchas personas en situación de calle, gente sin trabajo y que persigue a los inmigrantes", rescató."Obviamente que eso genera desconfianza y distancia en el ciudadano de América Latina", concluyó el analista argentino.

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