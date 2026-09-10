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Este país de Sudamérica podría entrar en la pugna por la IA entre EEUU y China
Este país de Sudamérica podría entrar en la pugna por la IA entre EEUU y China
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Perú estrechó su cooperación tecnológica con Estados Unidos mediante un acuerdo que contempla la adopción de recursos del país norteamericano y el desarrollo... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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En la firma del documento, el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, pidió a Perú "elegir bien" a sus socios tecnológicos, al advertir que la IA desarrollada y controlada por proveedores "extrahemisféricos", en referencia a China, representa una amenaza para la seguridad nacional.Dicho acuerdo contempla además la construcción de infraestructura digital segura, que incluye computación en la nube, centros de datos, redes de próxima generación y cadenas de suministro relacionadas con la tecnología 5G.Asimismo, Navarro señaló que elegir socios tecnológicos adecuados implica contar con tecnología confiable y con protecciones para los derechos fundamentales. También afirmó que Washington acompañará a Lima en la construcción de sistemas de IA bajo sus propios términos.El diplomático sostuvo que los países que tendrán mejores resultados en esta década serán aquellos que permitan a sus universidades, hospitales y empresas experimentar con inteligencia artificial.Ante ello, destacó el marco regulatorio peruano y calificó a la nación como líder en la materia por haber aprobado una de las primeras leyes de IA y su reglamento de implementación en septiembre del año pasado.El entendimiento fue firmado por Navarro y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, durante la inauguración del IA Summit.La firma ocurrió un día antes de la visita a esta nación del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien ha cuestionado las inversiones chinas en suelo peruano, al considerar que no respetan la legislación local. Pekín respondió a esas críticas mediante su embajada en Lima.
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Este país de Sudamérica podría entrar en la pugna por la IA entre EEUU y China

07:13 GMT 10.09.2026
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Una computadora portátil muestra una aplicación de la inteligencia artificial - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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Perú estrechó su cooperación tecnológica con Estados Unidos mediante un acuerdo que contempla la adopción de recursos del país norteamericano y el desarrollo de infraestructura digital. El entendimiento se da en medio de la creciente competencia entre Washington y Pekín por ampliar su influencia en el sector de la inteligencia artificial.
En la firma del documento, el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, pidió a Perú "elegir bien" a sus socios tecnológicos, al advertir que la IA desarrollada y controlada por proveedores "extrahemisféricos", en referencia a China, representa una amenaza para la seguridad nacional.
Dicho acuerdo contempla además la construcción de infraestructura digital segura, que incluye computación en la nube, centros de datos, redes de próxima generación y cadenas de suministro relacionadas con la tecnología 5G.
Asimismo, Navarro señaló que elegir socios tecnológicos adecuados implica contar con tecnología confiable y con protecciones para los derechos fundamentales. También afirmó que Washington acompañará a Lima en la construcción de sistemas de IA bajo sus propios términos.
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Internacional
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2 de septiembre, 09:38 GMT
El diplomático sostuvo que los países que tendrán mejores resultados en esta década serán aquellos que permitan a sus universidades, hospitales y empresas experimentar con inteligencia artificial.
Ante ello, destacó el marco regulatorio peruano y calificó a la nación como líder en la materia por haber aprobado una de las primeras leyes de IA y su reglamento de implementación en septiembre del año pasado.
El entendimiento fue firmado por Navarro y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, durante la inauguración del IA Summit.
La firma ocurrió un día antes de la visita a esta nación del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien ha cuestionado las inversiones chinas en suelo peruano, al considerar que no respetan la legislación local. Pekín respondió a esas críticas mediante su embajada en Lima.
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