La cumbre empresarial del APEC 2026 presenta la Iniciativa de Shenzhen
© AP Photo / Ng Han GuanLa cumbre del APEC 2026 en Shenzhen, China.
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El primer día del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China termina con la adopción del documento denominado Iniciativa de Shenzhen. El comercio internacional, la seguridad alimentaria y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se consolidan como sus principales ejes.
"Instamos al APEC (...) a que reafirme su compromiso con la creación de un entorno libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente y previsible para el comercio y la inversión", indica la publicación, emitida al término de la cumbre empresarial del APEC.
A los integrantes del APEC se les llama a que mantengan el rumbo hacia la integración económica regional y el sistema comercial multilateral, entre otros puntos relevantes.
Las disposiciones clave de la Iniciativa de Shenzhen
Se insta a impulsar la creación de una zona de libre comercio en la región de Asia-Pacífico.
Los participantes de la cumbre abogan por reducir las barreras no arancelarias, sobre todo las que afectan al comercio alimentario.
Es necesario garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, así como fomentar la innovación en el ámbito de las tecnologías agrícolas, promover el uso eficiente de los recursos hídricos y desarrollar la producción orgánica.
Los asistentes al foro buscarán aumentar las inversiones destinadas a la prevención y la mitigación de los efectos de los desastres naturales.
Se requiere establecer un sistema de gestión de la inteligencia artificial (IA) que sea responsable, seguro, supervisable y propicio para la innovación.
La IA abre nuevas posibilidades, pero también conlleva riesgos y retos.
La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se desarrolla los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.