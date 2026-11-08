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Rusia, EEUU y China barajan la agenda de un posible encuentro trilateral, indica el Kremlin
Rusia, EEUU y China barajan la agenda de un posible encuentro trilateral, indica el Kremlin
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Los Gobiernos de los tres países están considerando qué asuntos podrían conformar el orden del día de la reunión que estaría prevista entre los presidentes... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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De celebrarse el encuentro, este dará lugar a un "debate muy importante", que concentrará la atención de la comunidad internacional, opinó.La reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping podría celebrarse en el marco de la cumbre de la APEC que se desarrollará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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Rusia, EEUU y China barajan la agenda de un posible encuentro trilateral, indica el Kremlin

15:46 GMT 08.11.2026
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El Kremlin - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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Los Gobiernos de los tres países están considerando qué asuntos podrían conformar el orden del día de la reunión que estaría prevista entre los presidentes ruso, estadounidense y chino durante la próxima cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), declaró el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, a medios nacionales.
"Sin duda, las partes están barajando propuestas sobre posibles puntos de la agenda. Hay algunos que resultan preferibles para una de las partes y que, en cambio, la otra considera inconducentes. Por eso, es necesario alcanzar un cierto consenso al respecto", señaló.
De celebrarse el encuentro, este dará lugar a un "debate muy importante", que concentrará la atención de la comunidad internacional, opinó.
La reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping podría celebrarse en el marco de la cumbre de la APEC que se desarrollará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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