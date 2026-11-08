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Rusia, EEUU y China barajan la agenda de un posible encuentro trilateral, indica el Kremlin
Rusia, EEUU y China barajan la agenda de un posible encuentro trilateral, indica el Kremlin
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Los Gobiernos de los tres países están considerando qué asuntos podrían conformar el orden del día de la reunión que estaría prevista entre los presidentes... 08.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-08T15:46+0000
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De celebrarse el encuentro, este dará lugar a un "debate muy importante", que concentrará la atención de la comunidad internacional, opinó.La reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping podría celebrarse en el marco de la cumbre de la APEC que se desarrollará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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Rusia, EEUU y China barajan la agenda de un posible encuentro trilateral, indica el Kremlin
Los Gobiernos de los tres países están considerando qué asuntos podrían conformar el orden del día de la reunión que estaría prevista entre los presidentes ruso, estadounidense y chino durante la próxima cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), declaró el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, a medios nacionales.
"Sin duda, las partes están barajando propuestas sobre posibles puntos de la agenda. Hay algunos que resultan preferibles para una de las partes y que, en cambio, la otra considera inconducentes. Por eso, es necesario alcanzar un cierto consenso al respecto", señaló.
De celebrarse el encuentro, este dará lugar a un "debate muy importante", que concentrará la atención de la comunidad internacional, opinó.
La reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping podría celebrarse en el marco de la cumbre de la APEC que se desarrollará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.