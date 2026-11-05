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¿Perú ha aprovechado su TLC con China? Los logros y las deudas ante la modernización del acuerdo

¿Perú ha aprovechado su TLC con China? Los logros y las deudas ante la modernización del acuerdo

Sputnik Mundo

La relación comercial entre Lima y Pekín inició una nueva etapa el 1 de noviembre, con la entrada en vigor de la modernización de su Tratado de Libre Comercio... 05.11.2026, Sputnik Mundo

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Especialistas consultados por Sputnik consideran favorable el balance del documento, aunque subrayan la necesidad de desarrollar nuevas actividades productivas y aprovechar mejor las oportunidades del mercado asiático.El nuevo protocolo actualiza siete capítulos e incorpora otros cinco, con disposiciones sobre comercio electrónico, inversiones y cadenas de suministro. Logros alcanzados y desafíos pendientesExpertos consultados por Sputnik consideran que el balance del TLC es favorable, aunque advierten que Perú todavía enfrenta desafíos para diversificar sus exportaciones, así como para convertir los beneficios comerciales en mejores condiciones de vida para la población.El economista Franco Saito destaca el crecimiento de las exportaciones y el acceso a bienes tecnológicos y de capital procedentes de China. Pedro Ayala, docente de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima, también cuestiona cómo se utilizan estos recursos."Ese es justamente uno de los problemas de estas zonas rurales que ven pasar camiones llenos de mineral y su pista sigue siendo de tierra", puntualiza en diálogo con esta agencia.El cobre domina exportacionesAunque el TLC ha favorecido el crecimiento del intercambio comercial, las exportaciones peruanas hacia China siguen concentradas en materias primas.La minería concentró el 89,9% de los envíos peruanos a China en 2025. El cobre y sus concentrados sumaron 20.432 millones de dólares, cerca del 63% de las exportaciones a ese mercado. La pesca representó el 7,1% y la agricultura apenas el 1,4%, aunque crecieron las ventas de productos como la pota, los arándanos y las paltas, de acuerdo con ComexPerú.Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía, advierte sobre los riesgos de depender del precio del metal. "Si China se desacelera, o cae el cobre, lo vamos a sentir definitivamente como país. La respuesta no va tanto por comerciar menos con China, sino de diversificar los productos que exportamos", detalla.Por su parte, Saito indica que la tarea pendiente es "diversificar nuestra oferta y darle mayor valor agregado a lo que hacemos. No solamente enviando el cobre o materias primas, sino también, por ejemplo, la zona acuícola. Tenemos un potencial acuícola importantísimo".Problemas de las mipymesLas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas no han aprovechado el acuerdo de la misma manera. Según un estudio oficial, el número de exportadores de la nación sudamericana a Pekín aumentó de 464 a solo 662 entre el primer y el decimoquinto año del acuerdo.Sin embargo, este tipo de compañías representaron apenas alrededor del 0,4% del valor exportado en el último período analizado. Cáceda subraya que ellas suelen tener dificultades para cumplir las exigencias de los mercados internacionales, por lo que considera importante que el Gobierno las ayude a "mostrarse ante la economía internacional y el comercio mundial, y también acercarlas a cumplir con los requisitos".Ayala pondera que el costo de la tecnología y las inversiones necesarias también frenan a las microempresas. Sin embargo, considera que existen oportunidades en la agricultura, aunque aprovecharlas requiere mejorar la producción y comercialización. "La oportunidad mayor es que más empresas puedan aprovechar el TLC, que no solamente se quede concentrado en la parte de minerales", rescata Saito.Modernización y obstáculosPara Cáceda, la actualización del TLC se adapta "al comercio de hoy, que es más global, que es más inclinado también a la tecnología, que es más digital también, y que depende de las cadenas logísticas en tiempos de tensiones geopolíticas".Sin embargo, la economista advierte, que Lima debe agilizar los protocolos sanitarios y mejorar la conexión entre sus regiones productoras y los puertos.El megapuerto de Chancay, inaugurado en 2024 y vinculado a la compañía china Cosco Shipping, también debe resolver problemas. Saito remarca que un trayecto marítimo más rápido no arregla los problemas de infraestructura dentro de la nación sudamericana. "Podemos enviar más rápido a China, pero los productos siguen llegando bastante lentos dentro del país", precisa."Se construyó el puerto, pero no se acondicionaron todas las pistas, y eso también es otra inversión que hay que realizar para dinamizar el movimiento de las mercancías", coincide Ayala.

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