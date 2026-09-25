https://noticiaslatam.lat/20260925/peru-busca-que-eeuu-recorte-aranceles-esta-es-la-estrategia-que-sigue-para-ello-1175182008.html

Perú busca que EEUU recorte aranceles: esta es la estrategia que sigue para ello

Perú busca que EEUU recorte aranceles: esta es la estrategia que sigue para ello

Sputnik Mundo

El Gobierno peruano mantiene negociaciones técnicas con Washington para reducir el gravamen adicional que afecta a parte de sus exportaciones, mientras busca... 25.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-25T07:21+0000

2026-09-25T07:21+0000

2026-09-25T07:21+0000

perú

washington

eeuu

economía

aranceles

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169535445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_050f1cf0ec6fd381ceb2da8c7a7b994b.jpg

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se reunió en suelo estadounidense con el representante comercial del país norteamericano Jamieson Greer, para abordar las medidas arancelarias aplicadas a productos peruanos y continuar el diálogo comercial bilateral.En el encuentro también participó el representante comercial adjunto estadounidense, Jeffrey Goettman. Las autoridades revisaron las tarifas vigentes y la continuidad de las negociaciones e intercambios técnicos entre ambas naciones.Un análisis de ADEX estimó que los productos alcanzados por el gravamen representaron alrededor de 5.300 millones de dólares de las exportaciones peruanas hacia Washington durante 2025.La medida entró en vigor el 24 de julio. De acuerdo con el Mincetur, más de 2.000 productos peruanos quedaron excluidos del nuevo gravamen, bienes que representan aproximadamente el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes de la nación sudamericana.Según el Mincetur, la tarifa fue establecida tras una investigación estadounidense relacionada con las normas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La dependencia precisó que la medida no concluye que Lima exporte productos elaborados bajo esas condiciones.El Gobierno peruano busca que las conversaciones permitan reducir el impacto de la medida y recuperar las condiciones arancelarias previas. El país sudamericano mantiene un Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos desde 2009, mientras el sector exportador ha planteado volver a una tasa de 0%.Las negociaciones comerciales siguen dentro del proceso de comercio recíproco que Washington mantiene con distintos socios. Para Perú, EEUU es su segundo socio comercial y el principal destino de sus exportaciones no tradicionales, por lo que los gravámenes se mantienen como uno de los temas centrales de la agenda bilateral.

https://noticiaslatam.lat/20260728/puede-el-gobierno-de-fujimori-distanciarse-de-china-para-estrechar-la-relacion-de-peru-con-eeuu--1174439189.html

https://noticiaslatam.lat/20260116/1170446319.html

perú

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, washington, eeuu, aranceles, 📈 mercados y finanzas