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Perú busca que EEUU recorte aranceles: esta es la estrategia que sigue para ello
Perú busca que EEUU recorte aranceles: esta es la estrategia que sigue para ello
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El Gobierno peruano mantiene negociaciones técnicas con Washington para reducir el gravamen adicional que afecta a parte de sus exportaciones, mientras busca... 25.09.2026, Sputnik Mundo
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se reunió en suelo estadounidense con el representante comercial del país norteamericano Jamieson Greer, para abordar las medidas arancelarias aplicadas a productos peruanos y continuar el diálogo comercial bilateral.En el encuentro también participó el representante comercial adjunto estadounidense, Jeffrey Goettman. Las autoridades revisaron las tarifas vigentes y la continuidad de las negociaciones e intercambios técnicos entre ambas naciones.Un análisis de ADEX estimó que los productos alcanzados por el gravamen representaron alrededor de 5.300 millones de dólares de las exportaciones peruanas hacia Washington durante 2025.La medida entró en vigor el 24 de julio. De acuerdo con el Mincetur, más de 2.000 productos peruanos quedaron excluidos del nuevo gravamen, bienes que representan aproximadamente el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes de la nación sudamericana.Según el Mincetur, la tarifa fue establecida tras una investigación estadounidense relacionada con las normas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La dependencia precisó que la medida no concluye que Lima exporte productos elaborados bajo esas condiciones.El Gobierno peruano busca que las conversaciones permitan reducir el impacto de la medida y recuperar las condiciones arancelarias previas. El país sudamericano mantiene un Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos desde 2009, mientras el sector exportador ha planteado volver a una tasa de 0%.Las negociaciones comerciales siguen dentro del proceso de comercio recíproco que Washington mantiene con distintos socios. Para Perú, EEUU es su segundo socio comercial y el principal destino de sus exportaciones no tradicionales, por lo que los gravámenes se mantienen como uno de los temas centrales de la agenda bilateral.
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Perú busca que EEUU recorte aranceles: esta es la estrategia que sigue para ello

07:21 GMT 25.09.2026
© AP Photo / Matias Delacroix"Arancel" se convierte en la palabra del año 2025
Arancel se convierte en la palabra del año 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
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El Gobierno peruano mantiene negociaciones técnicas con Washington para reducir el gravamen adicional que afecta a parte de sus exportaciones, mientras busca preservar las condiciones comerciales establecidas por el acuerdo vigente entre ambos países.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se reunió en suelo estadounidense con el representante comercial del país norteamericano Jamieson Greer, para abordar las medidas arancelarias aplicadas a productos peruanos y continuar el diálogo comercial bilateral.
En el encuentro también participó el representante comercial adjunto estadounidense, Jeffrey Goettman. Las autoridades revisaron las tarifas vigentes y la continuidad de las negociaciones e intercambios técnicos entre ambas naciones.

Perú busca reducir el arancel adicional de 12,5% que EEUU aplica a parte de sus exportaciones. Entre los productos afectados se encuentran arándanos, uvas, espárragos, mandarinas y prendas de vestir de algodón.

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28 de julio, 03:11 GMT
Un análisis de ADEX estimó que los productos alcanzados por el gravamen representaron alrededor de 5.300 millones de dólares de las exportaciones peruanas hacia Washington durante 2025.
La medida entró en vigor el 24 de julio. De acuerdo con el Mincetur, más de 2.000 productos peruanos quedaron excluidos del nuevo gravamen, bienes que representan aproximadamente el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes de la nación sudamericana.
Según el Mincetur, la tarifa fue establecida tras una investigación estadounidense relacionada con las normas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La dependencia precisó que la medida no concluye que Lima exporte productos elaborados bajo esas condiciones.
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El Gobierno peruano busca que las conversaciones permitan reducir el impacto de la medida y recuperar las condiciones arancelarias previas. El país sudamericano mantiene un Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos desde 2009, mientras el sector exportador ha planteado volver a una tasa de 0%.
Las negociaciones comerciales siguen dentro del proceso de comercio recíproco que Washington mantiene con distintos socios. Para Perú, EEUU es su segundo socio comercial y el principal destino de sus exportaciones no tradicionales, por lo que los gravámenes se mantienen como uno de los temas centrales de la agenda bilateral.
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