Claves de la cumbre APEC 2026 en Shenzhen
© Sputnik / Kristina SolovievaXi Jinping, el presidente chino, y Vladímir Putin, el presidente ruso, durante una reunión en Pekín
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La 33.ª reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen bajo el lema 'Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos'.
Agenda principal
La cumbre se centrará en tres prioridades: apertura, innovación y cooperación.
Se espera que los participantes aborden la simplificación de los procedimientos comerciales, la economía digital, la inteligencia artificial y la resiliencia de las cadenas de suministro, así como la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos en estos ámbitos.
Una sede estratégica
Shenzhen es un centro tecnológico de alcance mundial. La elección de esta ciudad se considera una muestra de los logros de China en materia de innovación y de su voluntad de profundizar la cooperación regional.
16 de noviembre, 14:53 GMT
Participación de Rusia
Al margen de la cumbre APEC en Shenzhen, el 19 de noviembre está prevista la primera reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EEUU: Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente. También se celebrarán varios encuentros bilaterales.
A su vez, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que Rusia ya presentó su candidatura para asumir la presidencia de APEC en 2035 y espera obtener el derecho a organizar la cumbre.
¿Qué líderes asistirán a la cumbre?
El presidente de China, Xi Jinping.
El mandatario de Rusia, Vladímir Putin.
El dirigente de EEUU, Donald Trump.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El presidente de Chile, José Antonio Kast.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.
El mandatario de Vietnam, To Lam.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.
El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.
El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul.
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.
El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape.
El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.
Se destaca por separado la posible visita del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. En caso de que asista a la cumbre, el presidente de Rusia podría mantener una reunión bilateral con él.
16 de noviembre, 03:52 GMT
Documento final
Se espera que los participantes aprueben la llamada Iniciativa de Shenzhen al término de la cumbre.
El documento recogerá y sistematizará las principales propuestas de la comunidad empresarial, que posteriormente se presentarán a los participantes de la 33.ª reunión informal de líderes de las economías del APEC.
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