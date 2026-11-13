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"El costo es social": ¿Cómo enfrenta América Latina la llegada del fenómeno de El Niño?

"El costo es social": ¿Cómo enfrenta América Latina la llegada del fenómeno de El Niño?

Sputnik Mundo

El retorno y la intensificación de las anomalías climáticas asociadas al fenómeno de El Niño vuelven a encender las alarmas macroeconómicas en América Latina y... 13.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un episodio extremo amenaza con empujar a la pobreza a cerca de 4,8 millones de personas rumbo a 2030.Ello expone la fragilidad fiscal y la escasa cultura preventiva de las naciones de la región, quienes podrían resultar severamente afectadas por este evento.La posible magnitud de los efectosEl impacto no se mide únicamente en infraestructura destruida, sino en el freno abrupto al desarrollo de una región con estrecho margen fiscal. Para el economista William Echeverría, las cifras proyectadas por los organismos multilaterales representan apenas el escenario base de una tormenta económica mayor."El 2% que estipula la Cepal es apenas una estimación central y hay un intervalo de confianza que puede subir, incluso, hasta el 4% del PIB. Eso depende de lo que pase y de cómo los países vayan a enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño", advierte en diálogo con Sputnik.Según el experto, perder 2% del PIB en tres años equivale aproximadamente a que la región pierda un año entero de crecimiento. Por otro lado, el trasfondo social de esta contracción resulta igual de alarmante si no se modifican las políticas públicas vigentes.Las naciones más afectadas en LatinoaméricaLos balances publicados por los bancos centrales y ministerios sectoriales durante este año, demuestran que este evento climático golpea con patrones opuestos, pero simultáneos, a lo largo del continente. Patricia Carrillo, máster en Prevención del Riesgo de Desastres, subraya la imprevisibilidad del evento climático."Ningún fenómeno de El Niño se parece el uno con el otro; los impactos pueden ser similares, pero su comportamiento es completamente diferente", explica la experta para este medio.En el eje andino del Pacífico, Ecuador y Perú concentran las mayores pérdidas productivas."Los países que van a tener una mayor afectación en la producción son Ecuador y Perú; las economías andinas del Pacífico están en el centro del golpe. El sector que más sufre pérdidas derivadas de El Niño es la pesca, que puede perder entre un cuarto y la mitad de sus capturas en los años extremos", estima Echeverría.En paralelo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recortó su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4 a 3,2% debido al impacto climático. En un escenario severo, la Cepal estima para la nación sudamericana una merma de hasta 4,1 puntos porcentuales del PIB y un repunte inflacionario de entre uno y tres puntos.¿Cómo golpea al resto de la región?En Colombia, según el Informe de Política Monetaria de octubre de este año, el equipo técnico ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB en 0,5 puntos porcentuales para el cierre de 2026.Una dinámica similar enfrenta Bolivia, donde las proyecciones advierten una contracción inicial de 0,6 puntos porcentuales del PIB, acompañada de un alza inflacionaria de 1,97 puntos. En contraste, en Chile, el Banco Central ha ajustado a la baja sus estimaciones para 2026, ubicando el crecimiento del PIB en un rango de entre 0,25% y 0,75%.En Centroamérica y el Caribe, el fenómeno golpea tanto la seguridad alimentaria como el comercio marítimo. A nivel macroeconómico, la Cepal pronostica una contracción acumulada cercana al 1% del PIB para la subregión integrada por Centroamérica y República Dominicana, una caída agravada en Panamá por las restricciones de tránsito de buques que la Autoridad del Canal debió aplicar ante el bajo nivel del lago Gatún.Por su parte, el resto de Sudamérica vive la dualidad de El Niño. Mientras la cuenca amazónica brasileña enfrenta estiajes históricos que restringen el transporte fluvial y la generación eléctrica, en Uruguay deben destinar presupuesto a la reconstrucción vial y agroindustrial. En cambio, en Argentina, los informes macroeconómicos señalan que el aumento de las precipitaciones aporta mejores condiciones hídricas para los cultivos de la pampa húmeda (centro-oeste), compensando las sequías previas.Crisis energética y desigualdad socialEl efecto de estas catástrofes en el bolsillo de los hogares latinoamericanos se da en lo que, bajo la teoría económica, denomina un choque de oferta.El economista recuerda que más de la mitad de las centrales hidroeléctricas de la región están en un proceso de envejecimiento y tienen más de 30 años. No obstante, la factura climática recae sobre los eslabones más frágiles del mercado laboral."El costo, sobre todo, es social. Las afectaciones a los sectores productivos luego se transmiten a los trabajadores informales y a los sectores que tienen escasa protección, lo que genera un aumento de la pobreza", apunta el economista.Carrillo coincide en que la vulnerabilidad física y socioeconómica amplifica la tragedia. "Los impactos climáticos no afectan a todos por igual: las personas con mayor concentración de factores de vulnerabilidad tienen menor capacidad de recuperación, lo que profundiza la desigualdad y afecta la justicia social", detalla la experta.Lo que queda pendienteA pesar de que los marcos normativos han evolucionado, la ejecución presupuestaria sigue atrapada en la atención de emergencias posteriores al desastre."En América Latina se ha ido aceptando, e incluyendo en las leyes y [cartas magnas], la gestión de riesgos como mandato constitucional, lo que genera una responsabilidad de los Estados en generar derechos de protección", señala Carrillo.La experta enfatiza en recordar la ecuación financiera de la prevención: "Cuánto gastamos en respuesta, es sinónimo de qué tanto nos preparamos. Si gastas más en respuesta, significa que invertiste muy poco en la fase de prevención y mitigación", asevera.En la misma línea, Echeverría refiere que la falta de previsión golpea directamente las finanzas públicas. Para el experto, lo que limita el espacio fiscal de los países de Latinoamérica y la capacidad que tienen para destinar recursos ante una emergencia, es el endeudamiento público que enfrentan varias de ellas."América Latina no es la región que más produce gases de efecto invernadero, ni la que más contamina, pero es una de las que más afectaciones va a tener en su economía", resalta.

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