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¿Cómo influirá la temporada de lluvias abundantes en los habituales incendios de la Patagonia?
¿Cómo influirá la temporada de lluvias abundantes en los habituales incendios de la Patagonia?
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Tras casi dos años de sequía, las lluvias provocadas por El Niño llegaron a esta región de Sudamérica y superaron los niveles medios de precipitación. Expertos... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T12:03+0000
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Lamentablemente, los meteorólogos no ofrecen pronósticos alentadores. Las lluvias reducirán el riesgo de incendios únicamente al comienzo de la temporada de primavera-verano austral, en noviembre y diciembre. Después, según las previsiones, la humedad relativa disminuirá en enero y febrero, mientras que en marzo subirán las temperaturas y, en consecuencia, aumentará el riesgo de incendios.Además, las abundantes precipitaciones primaverales favorecerán el crecimiento de una densa cubierta vegetal que, al llegar la temporada cálida y reducirse la humedad, se convertirá en material combustible.Al mismo tiempo, las lluvias torrenciales provocaron erosión del suelo, deslizamientos de tierra y el cierre de algunas carreteras de la región. Así, una temporada con precipitaciones superiores a la media no implica que hayan cambiado por completo las condiciones que propiciaron los incendios de años recientes, concluyen los expertos.
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¿Cómo influirá la temporada de lluvias abundantes en los habituales incendios de la Patagonia?
12:03 GMT 05.11.2026 (actualizado: 13:05 GMT 05.11.2026)
Tras casi dos años de sequía, las lluvias provocadas por El Niño llegaron a esta región de Sudamérica y superaron los niveles medios de precipitación. Expertos analizan si el próximo año se podrá evitar una temporada de grandes incendios en los Andes patagónicos, que han asolado la zona tras varios años de altas temperaturas durante el verano.
Lamentablemente, los meteorólogos no ofrecen pronósticos alentadores. Las lluvias reducirán el riesgo de incendios únicamente al comienzo de la temporada de primavera-verano austral, en noviembre y diciembre. Después, según las previsiones, la humedad relativa disminuirá en enero y febrero, mientras que en marzo subirán las temperaturas y, en consecuencia, aumentará el riesgo de incendios.
Además, las abundantes precipitaciones primaverales favorecerán el crecimiento de una densa cubierta vegetal que, al llegar la temporada cálida y reducirse la humedad, se convertirá en material combustible.
Al mismo tiempo, las lluvias torrenciales provocaron erosión del suelo, deslizamientos de tierra y el cierre de algunas carreteras de la región.
Así, una temporada con precipitaciones superiores a la media no implica que hayan cambiado por completo las condiciones que propiciaron los incendios de años recientes, concluyen los expertos.