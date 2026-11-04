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Estos alimentos podrían escasear ante el fenómeno de El Niño en Perú
Estos alimentos podrían escasear ante el fenómeno de El Niño en Perú
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El arroz, el limón, el plátano, el elote y la papa figuran entre los productos que podrían enfrentar problemas de abastecimiento. Un especialista recomendó... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T06:14+0000
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Fernando Neira, experto en planificación territorial y gestión de riesgos, expresó para el medio nacional RPP que los efectos del fenómeno de El Niño podrían dificultar el suministro de algunos alimentos básicos en Perú.Durante su participación en el programa Encendidos, el especialista explicó que la experiencia del fenómeno de El Niño costero de 2017 permite anticipar algunos de los problemas que podrían repetirse, especialmente las dificultades para transportar productos y el encarecimiento de los alimentos.En este contexto, se dijo que los mayores impactos de aquel episodio se registraron durante febrero y marzo, cuando las lluvias, los deslizamientos y los bloqueos de carreteras afectaron el traslado de mercancías. El abastecimiento comenzó a normalizarse aproximadamente a mitad de ese año.Ante un posible desabastecimiento, recomendó que las familias consideren alternativas para diversificar su alimentación. Entre ellas, mencionó el maracuyá, la naranja y el tumbo como sustitutos del limón; la yuca y el camote en lugar de la papa, y la quinua como alternativa al arroz.Sin embargo, advirtió que una mayor demanda de estos productos también podría provocar incrementos en sus precios. Por ello, consideró necesario que el Estado transparente la información sobre los ingresos de alimentos y supervise el abastecimiento en los mercados para detectar posibles aumentos injustificados.El especialista aconsejó que los hogares comiencen a planificar sus compras ante los posibles efectos del fenómeno durante el verano, mediante la adquisición progresiva de alimentos no perecederos, como conservas y menestras, que pueden almacenarse durante periodos prolongados."Con la temperatura hay que tener en cuenta que los alimentos, sobre todo las verduras o las frutas. De repente, un plátano en invierno te dura una semana, pero un plátano en verano, en dos días ya está negro", reconoció el analista.Otra de las medidas que propuso fue la creación de almacenes de provisiones en puntos estratégicos, principalmente en zonas donde habitan poblaciones vulnerables, como niños y adultos mayores, quienes podrían reducir su ingesta alimentaria ante las dificultades de acceso a los productos.Finalmente, Neira señaló que ya se reportan incrementos de precios en mercados populares de distintas localidades y atribuyó parte de esta situación a la especulación. Por ello, insistió en que el Gobierno debe informar de manera transparente sobre el abastecimiento y realizar controles para evitar alzas injustificadas.
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Estos alimentos podrían escasear ante el fenómeno de El Niño en Perú
El arroz, el limón, el plátano, el elote y la papa figuran entre los productos que podrían enfrentar problemas de abastecimiento. Un especialista recomendó anticipar las compras, diversificar la alimentación y reforzar la vigilancia de los precios en los mercados.
Fernando Neira, experto en planificación territorial y gestión de riesgos, expresó para el medio nacional RPP que los efectos del fenómeno de El Niño podrían dificultar el suministro de algunos alimentos básicos en Perú.
Durante su participación en el programa Encendidos, el especialista explicó que la experiencia del fenómeno de El Niño costero de 2017 permite anticipar algunos de los problemas que podrían repetirse, especialmente las dificultades para transportar productos y el encarecimiento de los alimentos.
En este contexto, se dijo que los mayores impactos de aquel episodio se registraron durante febrero y marzo, cuando las lluvias, los deslizamientos y los bloqueos de carreteras afectaron el traslado de mercancías. El abastecimiento comenzó a normalizarse aproximadamente a mitad de ese año.
2 de noviembre, 22:10 GMT
Ante un posible desabastecimiento, recomendó que las familias consideren alternativas para diversificar su alimentación. Entre ellas, mencionó el maracuyá, la naranja y el tumbo como sustitutos del limón; la yuca y el camote en lugar de la papa, y la quinua como alternativa al arroz.
Sin embargo, advirtió que una mayor demanda de estos productos también podría provocar incrementos en sus precios. Por ello, consideró necesario que el Estado transparente la información sobre los ingresos de alimentos y supervise el abastecimiento en los mercados para detectar posibles aumentos injustificados.
El especialista aconsejó que los hogares comiencen a planificar sus compras ante los posibles efectos del fenómeno durante el verano, mediante la adquisición progresiva de alimentos no perecederos, como conservas y menestras, que pueden almacenarse durante periodos prolongados.
"Con la temperatura hay que tener en cuenta que los alimentos, sobre todo las verduras o las frutas. De repente, un plátano en invierno te dura una semana, pero un plátano en verano, en dos días ya está negro", reconoció el analista.
Otra de las medidas que propuso fue la creación de almacenes de provisiones en puntos estratégicos, principalmente en zonas donde habitan poblaciones vulnerables, como niños y adultos mayores, quienes podrían reducir su ingesta alimentaria ante las dificultades de acceso a los productos.
Finalmente, Neira señaló que ya se reportan incrementos de precios en mercados populares de distintas localidades y atribuyó parte de esta situación a la especulación. Por ello, insistió en que el Gobierno debe informar de manera transparente sobre el abastecimiento y realizar controles para evitar alzas injustificadas.
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