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Cae un 15% la deforestación mundial durante 2025: América Latina encabeza los esfuerzos
Cae un 15% la deforestación mundial durante 2025: América Latina encabeza los esfuerzos
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La desaceleración en el avance de la pérdida de superficie forestal a nivel global fue impulsada principalmente por los resultados positivos en la región... 15.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el más reciente informe anual del Forest Declaration Assessment, el planeta perdió poco más de siete millones de hectáreas de cobertura boscosa a lo largo del último año. Los autores del documento subrayaron que, si bien la reducción representa un paso en la dirección correcta, las cifras actuales aún no permiten hablar de una tendencia sostenible a largo plazo en la lucha contra la pérdida de ecosistemas.La región de América Latina y el Caribe encabezó la contención de la pérdida forestal al registrar una caída del 28% en la tasa de deforestación respecto a 2024. Este progreso estuvo liderado por Brasil, que logró reducir la tala en la Amazonía a su punto más bajo en una década sin impactar la producción agrícola ni el desarrollo económico regional, sumado al aporte de Colombia, que encadenó su cuarto año consecutivo de bajas en la deforestación vinculada a la ganadería.En contraste con los avances en el continente americano, la cuenca del Congo en África central experimentó un preocupante deterioro ambiental con la pérdida de 2,4 millones de hectáreas de bosques, cifra que por primera vez se aproxima a los registros latinoamericanos. Expertos atribuyen esta acelerada degradación forestal a la expansión desmedida de la agricultura y la actividad minera enfocada en la extracción de materias primas.El escenario global continúa distante del compromiso internacional fijado para erradicar y revertir la deforestación hacia el año 2030, meta que requeriría una disminución anual constante de al menos un millón de hectáreas. La brecha frente a este objetivo se mantiene amplia, amenazando la efectividad de las iniciativas internacionales orientadas a la conservación del medioambiente.Las proyecciones para 2026 anticipan mayores dificultades para replicar el descenso observado el año pasado, principalmente por la influencia del fenómeno meteorológico El Niño, el cual incrementa el riesgo de sequías extremas e incendios en áreas tropicales. La presencia de estos factores climáticos adversos ya genera impactos sensibles, como los prolongados incendios forestales reportados en zonas del sudeste asiático como Indonesia.
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Cae un 15% la deforestación mundial durante 2025: América Latina encabeza los esfuerzos

06:21 GMT 15.10.2026 (actualizado: 07:30 GMT 15.10.2026)
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El Bosque Nacional de Caxiuana en Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
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La desaceleración en el avance de la pérdida de superficie forestal a nivel global fue impulsada principalmente por los resultados positivos en la región latinoamericana.
De acuerdo con el más reciente informe anual del Forest Declaration Assessment, el planeta perdió poco más de siete millones de hectáreas de cobertura boscosa a lo largo del último año. Los autores del documento subrayaron que, si bien la reducción representa un paso en la dirección correcta, las cifras actuales aún no permiten hablar de una tendencia sostenible a largo plazo en la lucha contra la pérdida de ecosistemas.
La región de América Latina y el Caribe encabezó la contención de la pérdida forestal al registrar una caída del 28% en la tasa de deforestación respecto a 2024. Este progreso estuvo liderado por Brasil, que logró reducir la tala en la Amazonía a su punto más bajo en una década sin impactar la producción agrícola ni el desarrollo económico regional, sumado al aporte de Colombia, que encadenó su cuarto año consecutivo de bajas en la deforestación vinculada a la ganadería.
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Ciencia
Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
2 de junio, 12:42 GMT
En contraste con los avances en el continente americano, la cuenca del Congo en África central experimentó un preocupante deterioro ambiental con la pérdida de 2,4 millones de hectáreas de bosques, cifra que por primera vez se aproxima a los registros latinoamericanos. Expertos atribuyen esta acelerada degradación forestal a la expansión desmedida de la agricultura y la actividad minera enfocada en la extracción de materias primas.
El escenario global continúa distante del compromiso internacional fijado para erradicar y revertir la deforestación hacia el año 2030, meta que requeriría una disminución anual constante de al menos un millón de hectáreas. La brecha frente a este objetivo se mantiene amplia, amenazando la efectividad de las iniciativas internacionales orientadas a la conservación del medioambiente.
Los eventos extremos se sentirán con fuerza: ¿Está preparada Sudamérica para el fenómeno El Niño? - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2026
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"Los eventos extremos se sentirán con fuerza": ¿Está preparada Sudamérica para el fenómeno El Niño?
10 de octubre, 01:38 GMT
Las proyecciones para 2026 anticipan mayores dificultades para replicar el descenso observado el año pasado, principalmente por la influencia del fenómeno meteorológico El Niño, el cual incrementa el riesgo de sequías extremas e incendios en áreas tropicales. La presencia de estos factores climáticos adversos ya genera impactos sensibles, como los prolongados incendios forestales reportados en zonas del sudeste asiático como Indonesia.
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