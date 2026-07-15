https://noticiaslatam.lat/20260715/estos-son-los-paises-de-america-latina-mas-vulnerables-a-el-nino-segun-instituciones-financieras-1174289287.html

Estos son los países de América Latina más vulnerables a El Niño, según instituciones financieras

Estos son los países de América Latina más vulnerables a El Niño, según instituciones financieras

Sputnik Mundo

El fenómeno meteorológico podría convertirse en un nuevo desafío para los mercados de América Latina. Su impacto podría hacer subir la inflación, mantener las... 15.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-15T14:42+0000

2026-07-15T14:42+0000

2026-07-15T14:42+0000

américa latina

brasil

perú

colombia

ubs

el niño (fenómeno natural)

📈 mercados y finanzas

américa del sur

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0f/1174289387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0a55d16bd7dfbdd953233a7139466f6.jpg

Entre los países analizados por UBS, Colombia destacó como el más vulnerable, debido a una combinación de mucha exposición a las crisis de precios de los alimentos y la electricidad, una inflación persistente y una situación fiscal débil.Detrás le siguen Brasil y Perú, que también enfrentan riesgos relevantes, aunque por razones distintas: Brasil, por su fragilidad macroeconómica, y Perú, debido a una mayor exposición directa al clima, incluidos posibles daños a la agricultura, la pesca y la ⁠infraestructura de transporte.Además, Venezuela ⁠podría enfrentarse a nuevas dificultades ⁠en la producción hidroeléctrica durante las sequías, mientras que en Panamá la ⁠baja de los niveles de agua podría perturbar el tráfico por el canal, informa el UBS.Argentina, por el contrario, podría beneficiarse si unas precipitaciones más abundantes impulsaran la producción de cereales y oleaginosas.El Niño es un fenómeno climático en el que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Esto altera la circulación atmosférica y aumenta el riesgo de olas de calor, inundaciones y huracanes en distintas regiones del mundo.Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que El Niño "echará más leña al fuego del calentamiento global", al señalar que este fenómeno meteorológico podría alterar el funcionamiento de los sistemas alimentarios e hídricos.

https://noticiaslatam.lat/20260630/el-nino-agita-los-mercados-agricolas-como-afectaria-el-comercio-global-de-cacao-cafe-y-azucar-1174108390.html

brasil

perú

colombia

américa del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, perú, colombia, ubs, el niño (fenómeno natural), 📈 mercados y finanzas, américa del sur