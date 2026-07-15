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Estos son los países de América Latina más vulnerables a El Niño, según instituciones financieras
Estos son los países de América Latina más vulnerables a El Niño, según instituciones financieras
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El fenómeno meteorológico podría convertirse en un nuevo desafío para los mercados de América Latina. Su impacto podría hacer subir la inflación, mantener las... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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Entre los países analizados por UBS, Colombia destacó como el más vulnerable, debido a una combinación de mucha exposición a las crisis de precios de los alimentos y la electricidad, una inflación persistente y una situación fiscal débil.Detrás le siguen Brasil y Perú, que también enfrentan riesgos relevantes, aunque por razones distintas: Brasil, por su fragilidad macroeconómica, y Perú, debido a una mayor exposición directa al clima, incluidos posibles daños a la agricultura, la pesca y la infraestructura de transporte.Además, Venezuela podría enfrentarse a nuevas dificultades en la producción hidroeléctrica durante las sequías, mientras que en Panamá la baja de los niveles de agua podría perturbar el tráfico por el canal, informa el UBS.Argentina, por el contrario, podría beneficiarse si unas precipitaciones más abundantes impulsaran la producción de cereales y oleaginosas.El Niño es un fenómeno climático en el que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Esto altera la circulación atmosférica y aumenta el riesgo de olas de calor, inundaciones y huracanes en distintas regiones del mundo.Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que El Niño "echará más leña al fuego del calentamiento global", al señalar que este fenómeno meteorológico podría alterar el funcionamiento de los sistemas alimentarios e hídricos.
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Estos son los países de América Latina más vulnerables a El Niño, según instituciones financieras
El fenómeno meteorológico podría convertirse en un nuevo desafío para los mercados de América Latina. Su impacto podría hacer subir la inflación, mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo y aumentar la presión sobre las economías más vulnerables, especialmente sus sectores agrícolas, advierte el banco suizo UBS.
Entre los países analizados por UBS, Colombia destacó como el más vulnerable, debido a una combinación de mucha exposición a las crisis de precios de los alimentos y la electricidad, una inflación persistente y una situación fiscal débil.
Detrás le siguen Brasil y Perú, que también enfrentan riesgos relevantes, aunque por razones distintas: Brasil, por su fragilidad macroeconómica, y Perú, debido a una mayor exposición directa al clima, incluidos posibles daños a la agricultura, la pesca y la infraestructura de transporte.
Además, Venezuela podría enfrentarse a nuevas dificultades en la producción hidroeléctrica durante las sequías, mientras que en Panamá la baja de los niveles de agua podría perturbar el tráfico por el canal, informa el UBS.
Argentina, por el contrario, podría beneficiarse si unas precipitaciones más abundantes impulsaran la producción de cereales y oleaginosas.
El Niño es un fenómeno climático en el que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Esto altera la circulación atmosférica y aumenta el riesgo de olas de calor, inundaciones y huracanes en distintas regiones del mundo.
Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que El Niño "echará más leña al fuego del calentamiento global", al señalar que este fenómeno meteorológico podría alterar el funcionamiento de los sistemas alimentarios e hídricos.
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