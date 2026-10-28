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El Niño: ¿se acerca un récord?
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El fenómeno climático podría alcanzar una intensidad sin precedentes a finales de 2026. Según la Organización Meteorológica Mundial, sus efectos podrían... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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El Niño: ¿se acerca un récord?

12:37 GMT 28.10.2026
© SputnikEl Niño: ¿se acerca un récord?
El Niño: ¿se acerca un récord? - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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El fenómeno climático podría alcanzar una intensidad sin precedentes a finales de 2026. Según la Organización Meteorológica Mundial, sus efectos podrían prolongarse hasta 2027 y tener consecuencias en distintas regiones del mundo.
¿Estamos ante un episodio histórico de El Niño? Descubre con Sputnik cómo se forma y qué impacto podría tener.
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