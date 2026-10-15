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Científicos revelan el papel de El Niño y el cambio climático antropogénico en los brotes de dengue
Científicos revelan el papel de El Niño y el cambio climático antropogénico en los brotes de dengue
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En una investigación publicada en la revista científica 'The Lancet Planetary Health', un equipo de especialistas examinó una extensa base de datos que... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T18:37+0000
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El análisis permitió identificar la influencia de los fenómenos climáticos en la dinámica de transmisión de esta enfermedad, poniendo de relieve cómo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, por sus siglas en inglés) y el cambio climático pueden favorecer su propagación y ampliar las condiciones propicias para la expansión del virus al ampliar el hábitat de los mosquitos Aedes aegypti, que son su principal transmisor.Entre los resultados, se destaca que un incremento de una desviación estándar (una medida estadística que refleja cuánto se alejan los valores del promedio) en la intensidad de El Niño en el Pacífico Oriental se asocia con un aumento del 23,70% en el riesgo de contraer dengue.Asimismo, el cambio climático provocado por la actividad humana explica el 48,64% del aumento de brotes de dengue asociados al fenómeno, lo cual equivale a 403.197 casos adicionales.Al mismo tiempo, se especula que el ENOS está relacionado con el riesgo de dengue a través de vías que implican cambios en la temperatura, las precipitaciones y la humedad, que a su vez llevan a una expansión del hábitat de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Por ejemplo, las temperaturas más altas asociadas a El Niño podrían provocar un desarrollo más rápido de las larvas de mosquito, se supone.A eso suman las alteraciones en los patrones de precipitaciones, lo que podría favorecer la incubación externa del virus, así como la supervivencia y la reproducción de los insectos, se señala."La sequía en regiones húmedas puede provocar un aumento del almacenamiento de agua, creando focos de cría para los mosquitos que se reproducen en recipientes, mientras que las fuertes lluvias en regiones áridas generan más charcos con un efecto similar", indica el estudio.En conclusión, la investigación constata que el fenómeno ENOS está asociado al riesgo de dengue en países de todo el mundo, al igual que se ha identificado una contribución clave del cambio climático antropogénico a la carga de morbilidad relacionada con esta enfermedad.
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Científicos revelan el papel de El Niño y el cambio climático antropogénico en los brotes de dengue
En una investigación publicada en la revista científica 'The Lancet Planetary Health', un equipo de especialistas examinó una extensa base de datos que comprende 18.853.343 casos de dengue registrados en 1.237 localidades de 21 países durante el período 2000-2019.
El análisis
permitió identificar la influencia de los fenómenos climáticos en la dinámica de transmisión de esta enfermedad
, poniendo de relieve cómo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, por sus siglas en inglés) y el cambio climático pueden favorecer su propagación y ampliar las condiciones propicias para la expansión del virus al ampliar el hábitat de los mosquitos Aedes aegypti, que son su principal transmisor.
Entre los resultados, se destaca que un incremento de una desviación estándar (una medida estadística que refleja cuánto se alejan los valores del promedio) en la intensidad de El Niño en el Pacífico Oriental se asocia con un aumento del 23,70% en el riesgo de contraer dengue.
Asimismo, el cambio climático provocado por la actividad humana explica el 48,64% del aumento de brotes de dengue asociados al fenómeno, lo cual equivale a 403.197 casos adicionales.
Al mismo tiempo, se especula que el ENOS está relacionado con el riesgo de dengue a través de vías que implican cambios en la temperatura, las precipitaciones y la humedad, que a su vez llevan a una expansión del hábitat de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Por ejemplo, las temperaturas más altas asociadas a El Niño podrían provocar un desarrollo más rápido de las larvas de mosquito, se supone.
"Algunos estudios sugieren que el ciclo gonotrófico medio (el tiempo que transcurre desde la ingesta de sangre hasta la oviposición) se acorta de 7 días a 24°C a 5 días a 30°C, lo que aumenta la actividad de picadura de los mosquitos y la transmisión del dengue", detalla el texto del análisis.
A eso suman las alteraciones en los patrones de precipitaciones, lo que podría favorecer la incubación externa del virus, así como la supervivencia y la reproducción de los insectos, se señala.
"La sequía en regiones húmedas puede provocar un aumento del almacenamiento de agua, creando focos de cría para los mosquitos que se reproducen en recipientes, mientras que las fuertes lluvias en regiones áridas generan más charcos con un efecto similar", indica el estudio.
En conclusión, la investigación constata que el fenómeno ENOS está asociado al riesgo de dengue en países de todo el mundo, al igual que se ha identificado una contribución clave del cambio climático antropogénico a la carga de morbilidad relacionada con esta enfermedad.
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