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Perú presenta protocolo para garantizar la continuidad del comercio exterior ante el fenómeno de El Niño
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El Gobierno de Perú presentó un protocolo para coordinar la respuesta de organismos públicos y empresas privadas ante posibles emergencias que afecten el... 30.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-30T19:05+0000
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El protocolo establece un mecanismo de apoyo que incluye una red de asistencia y canales de coordinación con organismos públicos y actores del sector privado, con el objetivo de detectar necesidades y desarrollar respuestas. En su implementación intervendrán, entre otras entidades, los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Producción y Defensa.El Mincetur indicó que, como parte de esta estrategia, se encargará de monitorear los principales corredores logísticos del comercio exterior, así como más de 60 productos de exportación en 15 regiones del país."El objetivo es detectar oportunamente riesgos que comprometan la producción, el transporte y la continuidad de las operaciones comerciales", precisa.Por otro lado, detalló que el protocolo comprende monitoreo preventivo, atención de emergencias y reactivación económica, con participación de diversos ministerios, gremios empresariales y operadores logísticos.El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico, lo que altera los patrones meteorológicos y provoca lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras.
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Perú presenta protocolo para garantizar la continuidad del comercio exterior ante el fenómeno de El Niño
El Gobierno de Perú presentó un protocolo para coordinar la respuesta de organismos públicos y empresas privadas ante posibles emergencias que afecten el comercio exterior por el fenómeno de El Niño.
"El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó un Protocolo de Atención de Emergencias para garantizar la continuidad de las operaciones del comercio exterior frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño", indicó la cartera en un comunicado.
El protocolo establece un mecanismo de apoyo que incluye una red de asistencia y canales de coordinación con organismos públicos y actores del sector privado, con el objetivo de detectar necesidades y desarrollar respuestas. En su implementación intervendrán, entre otras entidades, los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Producción y Defensa.
El Mincetur indicó que, como parte de esta estrategia, se encargará de monitorear los principales corredores logísticos del comercio exterior, así como más de 60 productos de exportación en 15 regiones del país.
"El objetivo es detectar oportunamente riesgos que comprometan la producción, el transporte y la continuidad de las operaciones comerciales", precisa.
Por otro lado, detalló que el protocolo comprende monitoreo preventivo, atención de emergencias y reactivación económica, con participación de diversos ministerios, gremios empresariales y operadores logísticos.
El Niño es un fenómeno climático natural
caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico, lo que altera los patrones meteorológicos y provoca lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras.
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