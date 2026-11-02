El Niño pega en los bolsillos de los peruanos: la inflación registra su nivel más alto en tres años

De acuerdo con los reportes económicos, el avance inflacionario responde de manera directa a los efectos del fenómeno climático El Niño, el cual ha comenzado a golpear con fuerza la cadena de suministro, la producción agrícola y los mercados locales, encareciendo el valor de los alimentos y de los combustibles.Los alimentos registraron las alzas más severas, encabezadas por los pescados y mariscos, con un incremento anual de 23,3%, mientras que en la canasta básica mensual sobresalieron alzas en productos agrícolas como el maíz (45,3%) y la zanahoria (24,6%).
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la inflación en Lima Metropolitana aumentó a un 5,25% en los últimos 12 meses. Este incremento refleja una presión sostenida sobre el costo de vida de los ciudadanos, impulsada principalmente por el encarecimiento de diversos bienes básicos.
De acuerdo con los reportes económicos, el avance inflacionario responde de manera directa a los efectos del fenómeno climático El Niño, el cual ha comenzado a golpear con fuerza la cadena de suministro, la producción agrícola y los mercados locales, encareciendo el valor de los alimentos y de los combustibles.
Los alimentos registraron las alzas más severas, encabezadas por los pescados y mariscos, con un incremento anual de 23,3%, mientras que en la canasta básica mensual sobresalieron alzas en productos agrícolas como el maíz (45,3%) y la zanahoria (24,6%).
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