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Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
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El Niño pega en los bolsillos de los peruanos: la inflación registra su nivel más alto en tres años
El Niño pega en los bolsillos de los peruanos: la inflación registra su nivel más alto en tres años
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la inflación en Lima Metropolitana aumentó a un 5,25% en los últimos 12 meses. Este... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los reportes económicos, el avance inflacionario responde de manera directa a los efectos del fenómeno climático El Niño, el cual ha comenzado a golpear con fuerza la cadena de suministro, la producción agrícola y los mercados locales, encareciendo el valor de los alimentos y de los combustibles.Los alimentos registraron las alzas más severas, encabezadas por los pescados y mariscos, con un incremento anual de 23,3%, mientras que en la canasta básica mensual sobresalieron alzas en productos agrícolas como el maíz (45,3%) y la zanahoria (24,6%).
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El Niño pega en los bolsillos de los peruanos: la inflación registra su nivel más alto en tres años

22:10 GMT 02.11.2026 (actualizado: 22:11 GMT 02.11.2026)
© AP Photo / Jose SotomayorInundaciones en Perú.
Inundaciones en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la inflación en Lima Metropolitana aumentó a un 5,25% en los últimos 12 meses. Este incremento refleja una presión sostenida sobre el costo de vida de los ciudadanos, impulsada principalmente por el encarecimiento de diversos bienes básicos.
De acuerdo con los reportes económicos, el avance inflacionario responde de manera directa a los efectos del fenómeno climático El Niño, el cual ha comenzado a golpear con fuerza la cadena de suministro, la producción agrícola y los mercados locales, encareciendo el valor de los alimentos y de los combustibles.
Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
América Latina
Perú presenta protocolo para garantizar la continuidad del comercio exterior ante el fenómeno de El Niño
30 de octubre, 19:05 GMT
Los alimentos registraron las alzas más severas, encabezadas por los pescados y mariscos, con un incremento anual de 23,3%, mientras que en la canasta básica mensual sobresalieron alzas en productos agrícolas como el maíz (45,3%) y la zanahoria (24,6%).
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