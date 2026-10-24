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Alertan en Ecuador sobre lluvias intensas derivadas del fenómeno climático El Niño

Alertan en Ecuador sobre lluvias intensas derivadas del fenómeno climático El Niño

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de Ecuador alertó que las condiciones del clima derivadas de la afectación causada por el fenómeno... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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"La temperatura del mar frente a las costas de Ecuador y Perú se encuentra en 25.9 grados Celsius, es decir, 5.2 grados Celsius encima de lo normal. Este incremento, sumado a los cambios en las condiciones atmosféricas, podría generar lluvias más intensas, aumentando el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, principalmente en las zonas más vulnerables del país", señaló el Inamhi en un comunicado oficial.La advertencia se fundamenta en el último reporte actualizado del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN).Según la entidad estatal, el fenómeno de El Niño inicia su fase de mayor intensidad, lo cual provocará lluvias más fuertes y frecuentes en Ecuador, especialmente en la Costa, durante los próximos meses.El Inamhi agregó que continuará el monitoreo de las condiciones climáticas para emitir alertas oportunas, al tiempo que las autoridades locales y los organismos de respuesta deberán fortalecer la coordinación en sus territorios para actuar frente a cualquier eventualidad.

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