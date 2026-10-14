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Este es el único país latinoamericano que sufrirá una contracción económica entre 2026 y 2027, según el FMI
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB de Bolivia disminuya un 3% este año y un 1,5% en 2027, en contraste con el crecimiento moderado que... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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El resultado convertiría a la nación sudamericana en la única de América Latina y el Caribe con crecimiento negativo en ambos años, esto de acuerdo con el informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre del ente internacional.Dicho organismo proyecta que el producto interno bruto (PIB) del país va a disminuir 3% en 2026 y 1,5% en 2027, esto en contraste con el resto de las economías regionales, que registrarían distintos niveles de crecimiento. De esta manera, el FMI redujo sus previsiones para América Latina y el Caribe y estima una expansión económica de 2,3% en 2026 y 2,5% en 2027, bajo un escenario internacional condicionado por crecientes dificultades globales.Respecto a los precios, el organismo prevé que la inflación promedio de Bolivia pase de 19,5% en 2025 a 12,7% en 2026. Sin embargo, anticipa que el indicador volverá a subir hasta 15,8% en 2027.Las perspectivas coinciden con las estimaciones del Banco Mundial, que la semana anterior proyectó una contracción de 2,8% para la economía boliviana durante 2026, lo que representaría el desempeño más bajo de la región.En un panorama similar se encuentra Haití, señalada por el Banco Mundial como la otra nación con las proyecciones económicas más desfavorables de la región. De acuerdo con sus estimaciones, el país caribeño registraría una caída del 1,5% durante este año.En esta senda está Brasil, la cual es una de las principales economías latinoamericanas, y actualmente también enfrenta una revisión a la baja de sus perspectivas. El FMI prevé un crecimiento de 2,2% en 2026 y de 1,9% en 2027, debido a las condiciones monetarias restrictivas y a la retirada del apoyo fiscal.El organismo advirtió que las tensiones internacionales, incluida la guerra en Oriente Medio y los problemas en el suministro energético, elevan los costos de producción y transporte. Además, alertó que los fenómenos climáticos asociados a El Niño, como sequías e inundaciones, podrían afectar la producción agrícola y presionar al alza los precios internacionales de los alimentos.
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Este es el único país latinoamericano que sufrirá una contracción económica entre 2026 y 2027, según el FMI

06:19 GMT 14.10.2026 (actualizado: 06:28 GMT 14.10.2026)
© AP Photo / Andrew HarnikEl Fondo Monetario Internacional (FMI)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB de Bolivia disminuya un 3% este año y un 1,5% en 2027, en contraste con el crecimiento moderado que mantendrá el resto de la región. Asimismo, el organismo anticipa un nuevo repunte inflacionario en el país para el próximo año.
El resultado convertiría a la nación sudamericana en la única de América Latina y el Caribe con crecimiento negativo en ambos años, esto de acuerdo con el informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre del ente internacional.
Dicho organismo proyecta que el producto interno bruto (PIB) del país va a disminuir 3% en 2026 y 1,5% en 2027, esto en contraste con el resto de las economías regionales, que registrarían distintos niveles de crecimiento.
De esta manera, el FMI redujo sus previsiones para América Latina y el Caribe y estima una expansión económica de 2,3% en 2026 y 2,5% en 2027, bajo un escenario internacional condicionado por crecientes dificultades globales.
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Respecto a los precios, el organismo prevé que la inflación promedio de Bolivia pase de 19,5% en 2025 a 12,7% en 2026. Sin embargo, anticipa que el indicador volverá a subir hasta 15,8% en 2027.
Las perspectivas coinciden con las estimaciones del Banco Mundial, que la semana anterior proyectó una contracción de 2,8% para la economía boliviana durante 2026, lo que representaría el desempeño más bajo de la región.
En un panorama similar se encuentra Haití, señalada por el Banco Mundial como la otra nación con las proyecciones económicas más desfavorables de la región. De acuerdo con sus estimaciones, el país caribeño registraría una caída del 1,5% durante este año.
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En esta senda está Brasil, la cual es una de las principales economías latinoamericanas, y actualmente también enfrenta una revisión a la baja de sus perspectivas. El FMI prevé un crecimiento de 2,2% en 2026 y de 1,9% en 2027, debido a las condiciones monetarias restrictivas y a la retirada del apoyo fiscal.
El organismo advirtió que las tensiones internacionales, incluida la guerra en Oriente Medio y los problemas en el suministro energético, elevan los costos de producción y transporte. Además, alertó que los fenómenos climáticos asociados a El Niño, como sequías e inundaciones, podrían afectar la producción agrícola y presionar al alza los precios internacionales de los alimentos.
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