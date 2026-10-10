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Prolongación de la recesión en Bolivia se asocia "a la fuerte contracción del gasto público", dice experto

Prolongación de la recesión en Bolivia se asocia "a la fuerte contracción del gasto público", dice experto

Sputnik Mundo

Bolivia tiene el peor desempeño económico del continente, con una caída del PIB del 2,8%, según un informe del Banco Mundial. No obstante, el organismo... 10.10.2026, Sputnik Mundo

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Según un informe del Banco Mundial (BM), Bolivia concluirá 2026 con el peor desempeño económico del continente, con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8%. Quedará último en la tabla, por debajo de Haití (-1,5%) y Jamaica (-0,8%). Aunque el BM valoró el rumbo tomado por el Gobierno de Rodrigo Paz, con la modificación del tipo de cambio y la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles, sentenció que es necesario "consolidar la transición" de la economía nacional.La entidad detalló que para 2027, el país seguirá en números rojos, con una reducción del 1,4% en el PBI. Habrá que esperar hasta 2028 para registrar un saldo positivo de apenas el 0,6%. En el resto de América, en 2026 se prevé un crecimiento del 2,2% en promedio.Para el BM, Bolivia "está atravesando un proceso de estabilización macroeconómica que va acompañado de una reorientación de su política económica", iniciada con la asunción de Paz, en noviembre de 2025.El apoyo del fondoEl pasado 6 de octubre, el Banco Central de Bolivia (BNB) confirmó la llegada de 211,3 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), fruto de una larga negociación con el Gobierno de Paz, con quien suscribió un acuerdo por un préstamo de 1.900 millones de dólares.Y agregó: "Si bien estas medidas iniciales han aliviado las presiones macroeconómicas inmediatas, gestionar cuidadosamente los desequilibrios fiscales y externos que aún persisten sigue siendo fundamental para consolidar esta transición".En diálogo con Sputnik, el economista Omar Velasco interpretó las cifras del informe: "Este va a ser el tercer año de caída sistemática de la producción. No hay que olvidar que la recesión económica en Bolivia ha comenzado a mediados de 2024". Aunque ese año terminó con un crecimiento del 0,73%, en 2025 se sintió la caída del PBI en un -1,58%.Velasco explicó cuáles son las fuentes de la contracción en el país, que atribuyó a las políticas de ajuste macroeconómico del Gobierno: "Esto está, por supuesto, asociado a la fuerte contracción del gasto público que el Gobierno viene implementando en el nuevo Presupuesto General del Estado y que también forma parte del nuevo acuerdo con el FMI, según el cual para este año se espera una reducción del gasto público en alrededor del 4,7% del PBI".Para Velasco, "otro factor importante de esta recesión está en la demanda, vinculada a la subida de las tasas de interés. Las tasas de liquidez de corto plazo se encuentran en torno al 10%. Esto obviamente ha encarecido el costo del crédito y ha hecho que hoy la economía boliviana se encuentre en una situación de casi estancamiento, en términos de la colocación de créditos".La eliminación de la subvención llevó a casi duplicar el precio del litro de diésel. "Las nivelaciones de precios de los combustibles han recortado la oferta productiva, debido al alza de costos de producción", dijo el economista.Beneplácito en organismos de créditoSobre el flamante acuerdo de Bolivia con el FMI, Velasco afirmó que "el Banco Mundial, por supuesto, va a secundar las políticas acordadas entre el fondo y el Gobierno, que responden a la misma lógica ortodoxa de implementación de políticas neoliberales, que se están aplicando de manera sistemática en el país"."Aquí la solución de fondo pasa por restablecer la capacidad productiva, tanto del sector hidrocarburífero como de otros sectores productivos que puedan compensar temporalmente esta caída importante de la liquidez en moneda extranjera, para poder estabilizar el tipo de cambio y, a través de esto, los precios internos", agregó.En este sentido, evaluó que "aplicar políticas de ajuste macroeconómico, como se ha hecho en los años [19]80, probablemente va a generar una situación de moderación del alza de precios, pero será a costa de una profundización de la recesión económica".Y aseguró que "la salida a la crisis no pasa por estas políticas de ajuste macroeconómico, que lo único que van a hacer es prolongar el periodo de desaceleración, de contracción macroeconómica, sin lograr una salida completa a la crisis económica, que implica la reactivación del aparato productivo nacional".Recuperación lentaPor su parte, el economista Fernando Romero dijo a Sputnik que "no se trata solamente de una recesión puntual. El BM está proyectando una recuperación muy lenta, con tres años consecutivos de contracción y un crecimiento prácticamente estancado posteriormente", en 2028.El economista comparó la situación de Bolivia con la del resto de la región, donde, según el informe, "los déficits fiscales, los altos costos de endeudamiento y las necesidades de financiamiento restringen la inversión pública", por lo cual "la incertidumbre financiera continúa retrasando la inversión privada".En Bolivia, "este problema adquiere mayor intensidad, porque la estabilización exige simultáneamente recuperar el equilibrio fiscal, recomponer la posición externa y fortalecer la confianza. En consecuencia, el Gobierno tiene menos espacio para aplicar estímulos fiscales tradicionales sin agravar nuevamente las presiones cambiarias y financieras".Romero destacó que "el ajuste debe proteger a los sectores sociales vulnerables y preservar la inversión productiva".

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