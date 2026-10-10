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Prolongación de la recesión en Bolivia se asocia "a la fuerte contracción del gasto público", dice experto
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Bolivia tiene el peor desempeño económico del continente, con una caída del PIB del 2,8%, según un informe del Banco Mundial. No obstante, el organismo... 10.10.2026, Sputnik Mundo
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Según un informe del Banco Mundial (BM), Bolivia concluirá 2026 con el peor desempeño económico del continente, con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8%. Quedará último en la tabla, por debajo de Haití (-1,5%) y Jamaica (-0,8%). Aunque el BM valoró el rumbo tomado por el Gobierno de Rodrigo Paz, con la modificación del tipo de cambio y la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles, sentenció que es necesario "consolidar la transición" de la economía nacional.La entidad detalló que para 2027, el país seguirá en números rojos, con una reducción del 1,4% en el PBI. Habrá que esperar hasta 2028 para registrar un saldo positivo de apenas el 0,6%. En el resto de América, en 2026 se prevé un crecimiento del 2,2% en promedio.Para el BM, Bolivia "está atravesando un proceso de estabilización macroeconómica que va acompañado de una reorientación de su política económica", iniciada con la asunción de Paz, en noviembre de 2025.El apoyo del fondoEl pasado 6 de octubre, el Banco Central de Bolivia (BNB) confirmó la llegada de 211,3 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), fruto de una larga negociación con el Gobierno de Paz, con quien suscribió un acuerdo por un préstamo de 1.900 millones de dólares.Y agregó: "Si bien estas medidas iniciales han aliviado las presiones macroeconómicas inmediatas, gestionar cuidadosamente los desequilibrios fiscales y externos que aún persisten sigue siendo fundamental para consolidar esta transición".En diálogo con Sputnik, el economista Omar Velasco interpretó las cifras del informe: "Este va a ser el tercer año de caída sistemática de la producción. No hay que olvidar que la recesión económica en Bolivia ha comenzado a mediados de 2024". Aunque ese año terminó con un crecimiento del 0,73%, en 2025 se sintió la caída del PBI en un -1,58%.Velasco explicó cuáles son las fuentes de la contracción en el país, que atribuyó a las políticas de ajuste macroeconómico del Gobierno: "Esto está, por supuesto, asociado a la fuerte contracción del gasto público que el Gobierno viene implementando en el nuevo Presupuesto General del Estado y que también forma parte del nuevo acuerdo con el FMI, según el cual para este año se espera una reducción del gasto público en alrededor del 4,7% del PBI".Para Velasco, "otro factor importante de esta recesión está en la demanda, vinculada a la subida de las tasas de interés. Las tasas de liquidez de corto plazo se encuentran en torno al 10%. Esto obviamente ha encarecido el costo del crédito y ha hecho que hoy la economía boliviana se encuentre en una situación de casi estancamiento, en términos de la colocación de créditos".La eliminación de la subvención llevó a casi duplicar el precio del litro de diésel. "Las nivelaciones de precios de los combustibles han recortado la oferta productiva, debido al alza de costos de producción", dijo el economista.Beneplácito en organismos de créditoSobre el flamante acuerdo de Bolivia con el FMI, Velasco afirmó que "el Banco Mundial, por supuesto, va a secundar las políticas acordadas entre el fondo y el Gobierno, que responden a la misma lógica ortodoxa de implementación de políticas neoliberales, que se están aplicando de manera sistemática en el país"."Aquí la solución de fondo pasa por restablecer la capacidad productiva, tanto del sector hidrocarburífero como de otros sectores productivos que puedan compensar temporalmente esta caída importante de la liquidez en moneda extranjera, para poder estabilizar el tipo de cambio y, a través de esto, los precios internos", agregó.En este sentido, evaluó que "aplicar políticas de ajuste macroeconómico, como se ha hecho en los años [19]80, probablemente va a generar una situación de moderación del alza de precios, pero será a costa de una profundización de la recesión económica".Y aseguró que "la salida a la crisis no pasa por estas políticas de ajuste macroeconómico, que lo único que van a hacer es prolongar el periodo de desaceleración, de contracción macroeconómica, sin lograr una salida completa a la crisis económica, que implica la reactivación del aparato productivo nacional".Recuperación lentaPor su parte, el economista Fernando Romero dijo a Sputnik que "no se trata solamente de una recesión puntual. El BM está proyectando una recuperación muy lenta, con tres años consecutivos de contracción y un crecimiento prácticamente estancado posteriormente", en 2028.El economista comparó la situación de Bolivia con la del resto de la región, donde, según el informe, "los déficits fiscales, los altos costos de endeudamiento y las necesidades de financiamiento restringen la inversión pública", por lo cual "la incertidumbre financiera continúa retrasando la inversión privada".En Bolivia, "este problema adquiere mayor intensidad, porque la estabilización exige simultáneamente recuperar el equilibrio fiscal, recomponer la posición externa y fortalecer la confianza. En consecuencia, el Gobierno tiene menos espacio para aplicar estímulos fiscales tradicionales sin agravar nuevamente las presiones cambiarias y financieras".Romero destacó que "el ajuste debe proteger a los sectores sociales vulnerables y preservar la inversión productiva".
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Prolongación de la recesión en Bolivia se asocia "a la fuerte contracción del gasto público", dice experto

03:15 GMT 10.10.2026 (actualizado: 06:03 GMT 10.10.2026)
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Bolivia enfrentará una recesión en 2026 y en 2027, estima el Banco Mundial - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2026
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Bolivia tiene el peor desempeño económico del continente, con una caída del PIB del 2,8%, según un informe del Banco Mundial. No obstante, el organismo financiero evaluó que el Gobierno tomó el rumbo económico adecuado. Economistas consultados por Sputnik señalaron los motivos de estos números, que seguirán negativos también en 2027.
Según un informe del Banco Mundial (BM), Bolivia concluirá 2026 con el peor desempeño económico del continente, con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8%. Quedará último en la tabla, por debajo de Haití (-1,5%) y Jamaica (-0,8%). Aunque el BM valoró el rumbo tomado por el Gobierno de Rodrigo Paz, con la modificación del tipo de cambio y la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles, sentenció que es necesario "consolidar la transición" de la economía nacional.
La entidad detalló que para 2027, el país seguirá en números rojos, con una reducción del 1,4% en el PBI. Habrá que esperar hasta 2028 para registrar un saldo positivo de apenas el 0,6%. En el resto de América, en 2026 se prevé un crecimiento del 2,2% en promedio.
Para el BM, Bolivia "está atravesando un proceso de estabilización macroeconómica que va acompañado de una reorientación de su política económica", iniciada con la asunción de Paz, en noviembre de 2025.
Bolivia cierra un acuerdo técnico con el FMI por $1.900 millones - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
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El apoyo del fondo

El pasado 6 de octubre, el Banco Central de Bolivia (BNB) confirmó la llegada de 211,3 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), fruto de una larga negociación con el Gobierno de Paz, con quien suscribió un acuerdo por un préstamo de 1.900 millones de dólares.

El BM consideró positivo este resultado: "La interacción con organismos multilaterales también respalda un programa de reformas centrado en la sostenibilidad fiscal, una mayor protección social y el crecimiento impulsado por el sector privado".

Y agregó: "Si bien estas medidas iniciales han aliviado las presiones macroeconómicas inmediatas, gestionar cuidadosamente los desequilibrios fiscales y externos que aún persisten sigue siendo fundamental para consolidar esta transición".
En diálogo con Sputnik, el economista Omar Velasco interpretó las cifras del informe: "Este va a ser el tercer año de caída sistemática de la producción. No hay que olvidar que la recesión económica en Bolivia ha comenzado a mediados de 2024". Aunque ese año terminó con un crecimiento del 0,73%, en 2025 se sintió la caída del PBI en un -1,58%.
Pesos bolivianos (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2023
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6 de julio 2023, 04:31 GMT
Velasco explicó cuáles son las fuentes de la contracción en el país, que atribuyó a las políticas de ajuste macroeconómico del Gobierno: "Esto está, por supuesto, asociado a la fuerte contracción del gasto público que el Gobierno viene implementando en el nuevo Presupuesto General del Estado y que también forma parte del nuevo acuerdo con el FMI, según el cual para este año se espera una reducción del gasto público en alrededor del 4,7% del PBI".
El Gobierno redujo el gasto público con la eliminación gradual de las subvenciones, además de implementar "recortes mucho más focalizados en el gasto social y en otras partidas presupuestarias. Todo eso ha implicado una caída importante de la demanda interna que otrora, previo a la pandemia, era uno de los principales motores del crecimiento".
Para Velasco, "otro factor importante de esta recesión está en la demanda, vinculada a la subida de las tasas de interés. Las tasas de liquidez de corto plazo se encuentran en torno al 10%. Esto obviamente ha encarecido el costo del crédito y ha hecho que hoy la economía boliviana se encuentre en una situación de casi estancamiento, en términos de la colocación de créditos".
La eliminación de la subvención llevó a casi duplicar el precio del litro de diésel. "Las nivelaciones de precios de los combustibles han recortado la oferta productiva, debido al alza de costos de producción", dijo el economista.
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Beneplácito en organismos de crédito

Sobre el flamante acuerdo de Bolivia con el FMI, Velasco afirmó que "el Banco Mundial, por supuesto, va a secundar las políticas acordadas entre el fondo y el Gobierno, que responden a la misma lógica ortodoxa de implementación de políticas neoliberales, que se están aplicando de manera sistemática en el país".

El economista señaló que, además del BM, "otros organismos internacionales han anunciado la otorgación de créditos adicionales. Pero no toman en cuenta que el problema de la economía boliviana está explicado por el sector productivo y no por el lado monetario y fiscal".

"Aquí la solución de fondo pasa por restablecer la capacidad productiva, tanto del sector hidrocarburífero como de otros sectores productivos que puedan compensar temporalmente esta caída importante de la liquidez en moneda extranjera, para poder estabilizar el tipo de cambio y, a través de esto, los precios internos", agregó.
En este sentido, evaluó que "aplicar políticas de ajuste macroeconómico, como se ha hecho en los años [19]80, probablemente va a generar una situación de moderación del alza de precios, pero será a costa de una profundización de la recesión económica".
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Y aseguró que "la salida a la crisis no pasa por estas políticas de ajuste macroeconómico, que lo único que van a hacer es prolongar el periodo de desaceleración, de contracción macroeconómica, sin lograr una salida completa a la crisis económica, que implica la reactivación del aparato productivo nacional".

Recuperación lenta

Por su parte, el economista Fernando Romero dijo a Sputnik que "no se trata solamente de una recesión puntual. El BM está proyectando una recuperación muy lenta, con tres años consecutivos de contracción y un crecimiento prácticamente estancado posteriormente", en 2028.

Romero destacó que, según el BM, "en 2027 Bolivia sería el único país de la región con crecimiento negativo y en 2028 tendría la menor expansión de América Latina y el Caribe", además de Estados Unidos y Canadá.

El economista comparó la situación de Bolivia con la del resto de la región, donde, según el informe, "los déficits fiscales, los altos costos de endeudamiento y las necesidades de financiamiento restringen la inversión pública", por lo cual "la incertidumbre financiera continúa retrasando la inversión privada".
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En Bolivia, "este problema adquiere mayor intensidad, porque la estabilización exige simultáneamente recuperar el equilibrio fiscal, recomponer la posición externa y fortalecer la confianza. En consecuencia, el Gobierno tiene menos espacio para aplicar estímulos fiscales tradicionales sin agravar nuevamente las presiones cambiarias y financieras".

Ante este contexto, "el verdadero desafío es evitar que el costo de estabilización se convierta en una recesión prolongada. Bolivia necesita simultáneamente disciplina fiscal, estabilidad cambiaria, recuperación de reservas, inversión privada y generación de divisas".

Romero destacó que "el ajuste debe proteger a los sectores sociales vulnerables y preservar la inversión productiva".
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