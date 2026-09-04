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El Gobierno de Bolivia estima que alcanzará la estabilidad cambiaria tras el acuerdo con el FMI

El Gobierno de Bolivia estima que alcanzará la estabilidad cambiaria tras el acuerdo con el FMI

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El Ejecutivo boliviano prevé que los recursos derivados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitan fortalecer las reservas internacionales y... 04.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-04T05:57+0000

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El ministro de Economía, Christian Morales, informó durante una conferencia de prensa que el proyecto de ley relacionado con el acuerdo con el FMI ya fue presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.Explicó que, actualmente, se complementa la documentación entregada a los legisladores con información adicional sobre el contenido del acuerdo y el programa económico.De acuerdo con el funcionario, el objetivo es que la Asamblea conozca las condiciones del convenio y el programa económico planteado por el Gobierno, el cual fue validado por el organismo financiero internacional.Asimismo, el ministro señaló que el ingreso de estos recursos será uno de los componentes de la estrategia para avanzar hacia la estabilización del tipo de cambio, en medio de una mayor presión sobre la demanda de dólares.También destacó que el acuerdo será puesto a consideración de la Asamblea bajo un criterio de transparencia, para que los legisladores conozcan sus condiciones y los objetivos del programa económico.De esta manera, el Gobierno boliviano vincula la aprobación del acuerdo con el fortalecimiento de las reservas y una mayor disponibilidad de divisas en el mercado.Con estas medidas, el Ejecutivo espera generar condiciones que permitan reducir las presiones cambiarias y avanzar hacia una mayor estabilidad del tipo de cambio en Bolivia.

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