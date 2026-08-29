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Mientras el Gobierno de Paz se enfrenta a la crisis, la oposición busca reformar la Constitución de Bolivia

Mientras el Gobierno de Paz se enfrenta a la crisis, la oposición busca reformar la Constitución de Bolivia

Sputnik Mundo

En medio de conflictos económicos y políticos que aún no puede resolver, el Gobierno de Rodrigo Paz busca el aval legislativo de proyectos de ley para atraer... 29.08.2026, Sputnik Mundo

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Hace más de tres meses, en la ciudad de Cochabamba se realizó el Gran Encuentro Nacional, en donde el Gobierno nacional se reunió con referentes de instituciones, organizaciones y autoridades de todo el país y se habló por primera vez de avanzar en la modificación de la Constitución. Luego vinieron los 53 días de bloqueos, en mayo y junio, con lo que se dejó a un lado el tema de la reforma constitucional y es hasta ahora cuando las principales fuerzas políticas acordaron cambiar partes del texto de la Carta Magna.Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz no está de acuerdo al considerar que la reforma constitucional depara un debate a largo plazo, mientras que su gestión necesita con urgencia la aprobación de nuevas leyes, como la de Inversiones, que aún no fue tocada por los asambleístas.El alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, es el líder de Súmate, una de las cuatro fuerzas de la Asamblea que trabajan en la reforma. Las otras tres son la Alianza Libre, de Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002); la Alianza Unidad, creada por el empresario Samuel Doria Medina, y Creemos, que participó de las últimas elecciones con la Alianza Unidad, pero ahora se debate entre el oficialismo y la oposición. Su referente, Luis Fernando Camacho, días atrás fue enviado como embajador a Paraguay.Reyes Villa dijo que próximamente le presentarán al presidente Paz sus propuestas para modificar la Constitución, así como varias leyes que consideran necesarias. Si el Ejecutivo mantiene su rechazo a esta iniciativa, el alcalde cochabambino aseguró que avanzarán unilateralmente en la Asamblea. A mediados de agosto, Libre y Unidad ya presentaron sus propuestas de reforma constitucional, cada una por su lado. Sin embargo, ambos proyectos ponen el foco en temas similares: quitar las trabas para la llegada de inversión extranjera, sobre todo aceptar nuevamente el arbitraje internacional, y eliminar las elecciones judiciales para volver al formato anterior, en el cual los altos magistrados se elegían por dos tercios de los asambleístas presentes.Un camino difícilEn diálogo con Sputnik, Adriana Salvatierra, quien fue presidenta del Senado en 2019, hasta el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, consideró que el camino iniciado por los cuatro partidos "es difícil, porque cuando se tocan las bases de la Constitución, por ejemplo la propiedad en relación a los recursos naturales o estratégicos, no se soluciona mediante una modificación constitucional y un referéndum. Se soluciona en base a una Asamblea Constituyente". Sin embargo, consideró que en este momento "no existe la correlación de fuerzas para una Asamblea Constituyente". Para la exsenadora, la parte de la Constitución que quieren borrar los actuales legisladores refiere a los recursos naturales estratégicos, que de acuerdo con la Carta Magna pertenecen al pueblo boliviano y deben ser administrados por el Estado."Ellos consideran que el régimen minero (entre otros) impide el desarrollo de concesiones mineras que atraigan más inversiones a Bolivia. Pero esto se podría solucionar con una normativa", sin necesidad de recurrir a la modificación del texto constitucional, ahondó.Salvatierra recordó que las medidas a implementar por el actual Gobierno y los cuatro partidos ya se vivieron en la década de 1990, cuando se siguió el camino a la privatización, lo que no mejoró la condición del pueblo boliviano, sino que "lo que hizo fue enriquecer a pocos bolsillos".Oposición cohesionadaEl analista político Carlos Saavedra dijo a este medio que las cuatro fuerzas políticas que promueven la reforma "tienen la decisión de avanzar en transformaciones y remarcaron que lo van a hacer al margen de las iniciativas que tiene el Gobierno". Por el peso específico que tendrían estas fuerzas políticas, consideró el experto, no le va a quedar otra al Gobierno que sumarse a dicha agenda. Al respecto, evaluó que los cuatro partidos podrían lograr los dos tercios de los votos para la reforma constitucional, pero se necesitará un referéndum popular para su aprobación. Según organizaciones indígenas, campesinas y obreras, si las actuales autoridades legislativas abren la Constitución, procurarán dejar atrás al Estado Plurinacional para volver a la República de Bolivia. Para Saavedra, "claramente el orden simbólico no se va a tocar, sería un error"."La hipótesis que tengo es que van a ser reformas en dos ámbitos esencialmente: el económico, para abrir las posibilidades de atraer inversiones, cambiar la ley de Hidrocarburos, de Litio, del Oro, de Minería. Creo que sería todo un acápite económico y un acápite de reforma institucional. Ahorita las urgencias son económicas y obviamente hay un reclamo para una transformación institucional", explicó. Los cuatro partidos se sienten con soltura para actuar sin reparar en lo que opine el Gobierno nacional, que en los últimos días sufrió una reducción drástica de su popularidad, fundamentalmente a partir del estallido del escándalo con el asesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, detenido en el penal de Palmasola (Santa Cruz), acusado de intento de feminicidio y de legitimación de ganancias ilícitas.En tanto, Salvatierra enfatizó la nueva crisis que inició el Gobierno al aumentar el precio del diésel para los sectores productivos que consumen más de 5.000 litros al mes. Para ellos, el litro de este combustible pasó de 9,80 pesos bolivianos (84 centavos de dólar) el litro a 18 (1,54 dólares).Por ello, este 27 de agosto se volvieron a registrar dos bloqueos en el país, a pesar de que hasta el 19 de septiembre se mantendrá el estado de excepción declarado el pasado 20 de junio para sofocar las protestas campesinas y obreras que pedían la renuncia de Paz.La exsenadora comentó que ahora rechazan el alza del precio del diésel tanto los campesinos como los agroindustriales, los choferes y hasta los mineros: "Los sectores que estaban pidiendo la libre importación de combustibles hoy no pueden sostener que el precio de la libre importación finalmente sea de 18 bolivianos. No hay sector económico que pueda producir con un diésel a ese precio".La analista recordó que, según el Gobierno nacional, el levantamiento total de la subvención del diésel era uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar su préstamo por 1.900 millones de dólares, a entregar en cuotas hasta 2030.

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