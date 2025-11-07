https://noticiaslatam.lat/20251107/bendicion-o-maldicion-el-proximo-gobierno-de-bolivia-cosecha-el-apoyo-de-organismos-de-credito-1168261617.html

¿Bendición o maldición?: El próximo Gobierno de Bolivia cosecha el apoyo de organismos de crédito internacional

¿Bendición o maldición?: El próximo Gobierno de Bolivia cosecha el apoyo de organismos de crédito internacional

El presidente electo Rodrigo Paz mantuvo reuniones con autoridades de países e instituciones en busca de apoyo para sus primeros meses de Gobierno.

Paz tiene dos principales desafíos al inicio de su mandato: subsanar la carencia de dólares y de combustibles. Así, el presidente electo aseguró que a partir del 8 de noviembre habrá diésel y gasolina para Bolivia, pero aún tiene un hueco en la cadena de distribución, que se deberá realizar a través de cientos de camiones cisterna. En cuanto a la divisa norteamericana, el equipo del presidente electo indicó que la CAF realizará el primer desembolso, por 465 millones de dólares, en el lapso de un mes."Hemos logrado cerrar cerca de 3.100 millones de dólares que irán a reactivar nuestra economía. De ellos, entre 10% a 15% va a entrar ahora. Platita, rápido. Está difícil la cosa. Más gasolina, más diésel. La CAF se está poniendo a Bolivia, está pechando, ayudando a que salgamos adelante", dijo Paz en un video difundido por sus redes. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, "esto es una buena noticia para Bolivia" y agregó que el país cuenta con el respaldo de la institución "para que sus primeros días de Gobierno tengan la liquidez necesaria. Lo que vamos a hacer conjuntamente es mucho para reducir la pobreza, cerrar brechas de desigualdad y mejorar las oportunidades en los próximos años". Expectativas empresarialesEl empresariado boliviano está expectante de las primeras medidas que anuncie Paz a partir del 8 de noviembre, cuando asuma la presidencia. Sputnik dialogó con Gary Rodríguez, gerente ejecutivo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), quien evaluó las primeras negociaciones del presidente electo con actores internacionales."El solo anuncio de apoyo financiero a Bolivia es una buena noticia y, de alguna manera, cambia las expectativas de negativas a positivas, mejorando el ánimo de los agentes económicos, lo que traerá buenas consecuencias para el país, ya que es bien sabido que el aspecto psicológico influye sobremanera en la actitud de los empresarios y consumidores", agregó el gerente del IBCE.Por ello se mostró esperanzado en "mejores días para el país, siempre y cuando haya unidad de propósito a nivel de la ciudadanía, y no existan elementos entorpecedores que saboteen la política gubernamental para la estabilización, la recuperación y el crecimiento de la economía boliviana".El paquete de la CAFEl acuerdo con la CAF establece un "Marco de Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia 2025–2030", organizado en cuatro pilares: apoyar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la institucionalidad; profundizar la integración nacional y regional a través de inversiones en corredores viales, logísticos y digitales; promover el bienestar y la inclusión social con perspectiva de género, mediante intervenciones en agua, vivienda, salud y educación; y fomentar la sostenibilidad ambiental y la acción climática, con énfasis en la transición energética, el uso sostenible de la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático.Según Díaz-Granados, la CAF prevé "acompañar al nuevo Gobierno en transformar desafíos estructurales en oportunidades concretas de crecimiento sostenible, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y priorizando el bienestar de millones de bolivianos".El pasado martes, Paz se reunió con comerciantes de la ciudad de El Alto, con quienes acordó acciones para potenciar al sector. Allí les informó que en los pasados días mantuvo reuniones con decisores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de contactos representantes de EEUU, Alemania, Japón, China, Brasil, Paraguay, Perú y Chile, con miras a fortalecer relaciones comerciales y atraer inversiones."Hemos presentado nuestro programa de Gobierno. Dijimos: 'Esto es lo que queremos para Bolivia'. No nos van a imponer un plan. Esto es lo que hemos hablado: capitalismo para todos, acabar con el Estado tranca que no ayuda a los productores, y el 50-50". Por este 50-50 se refería a repartir los recursos del Estado en esa proporción, entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales.Préstamos y desafíosEl analista económico Omar Velasco, el crédito de la CAF no es extraordinario, porque "es el mismo financiamiento que la CAF ha prestado al Gobierno de Luis Arce. El primer desembolso, que será entre 300 a 465 millones de dólares, no es un monto muy significativo, salvo para las emergencias a corto plazo destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles", dijo a Sputnik.El equipo de Paz comentó que también se trabaja en un préstamo directo de la reserva federal de EEUU por 4.000 millones de dólares, al estilo de la ayuda financiera entregada días atrás al Gobierno del argentino Javier Milei por 20.000 millones de dólares.La DEA fue expulsada por el expresidente Evo Morales (2006-2019) en 2008, cuando acusó a esta agencia y al entonces embajador de EEUU Philip Goldberg de complotar contra su Gobierno. Desde entonces ambas naciones no comparten representación diplomática de alto nivel.Para Velasco, si se concede esta solicitud "probablemente el retorno de la DEA genere una alta resistencia social, más allá de que Paz pueda tener la venia de la Asamblea Legislativa. El malestar social podría ralentizar la gestión de los créditos internacionales".En el mismo sentido, alertó que un regreso del FMI a Bolivia también podría generar malestar y una oposición firme en parte de la población boliviana.Velasco evidenció que en el nuevo periodo político y económico de Bolivia, a iniciarse este 8 de noviembre, "será fundamental la posición que Bolivia tome en el grupo de los BRICS, porque en el Gobierno de Arce hubo una marcada afinidad con este bloque económico", liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.El dilema del dólarMás allá de que lleguen dólares o no ¿qué pasará con su cotización? Desde hace más de 15 años, su precio oficial se mantiene en 6,96 pesos bolivianos. Pero desde 2023, ante la falta de esta divisa, se generó un mercado paralelo en el cual se vende a Bs. 11 o Bs. 12.El gerente del IBCE se mostró confiado en que la llegada de la divisa al país pueda contener su volatilidad y termine con el mercado paralelo.

