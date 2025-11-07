¿Bendición o maldición?: El próximo Gobierno de Bolivia cosecha el apoyo de organismos de crédito internacional
© AP Photo / Juan KaritaBolivia
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
El presidente electo Rodrigo Paz mantuvo reuniones con autoridades de países e instituciones en busca de apoyo para sus primeros meses de Gobierno. La Corporación Andina de Fomento (CAF) ya garantizó un préstamo de 3.000 millones de dólares a ejecutarse hasta 2030. ¿Cuál es el panorama para su inicio de gestión?
Paz tiene dos principales desafíos al inicio de su mandato: subsanar la carencia de dólares y de combustibles. Así, el presidente electo aseguró que a partir del 8 de noviembre habrá diésel y gasolina para Bolivia, pero aún tiene un hueco en la cadena de distribución, que se deberá realizar a través de cientos de camiones cisterna. En cuanto a la divisa norteamericana, el equipo del presidente electo indicó que la CAF realizará el primer desembolso, por 465 millones de dólares, en el lapso de un mes.
"Hemos logrado cerrar cerca de 3.100 millones de dólares que irán a reactivar nuestra economía. De ellos, entre 10% a 15% va a entrar ahora. Platita, rápido. Está difícil la cosa. Más gasolina, más diésel. La CAF se está poniendo a Bolivia, está pechando, ayudando a que salgamos adelante", dijo Paz en un video difundido por sus redes.
5 de noviembre, 14:34 GMT
De acuerdo con el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, "esto es una buena noticia para Bolivia" y agregó que el país cuenta con el respaldo de la institución "para que sus primeros días de Gobierno tengan la liquidez necesaria. Lo que vamos a hacer conjuntamente es mucho para reducir la pobreza, cerrar brechas de desigualdad y mejorar las oportunidades en los próximos años".
Expectativas empresariales
El empresariado boliviano está expectante de las primeras medidas que anuncie Paz a partir del 8 de noviembre, cuando asuma la presidencia. Sputnik dialogó con Gary Rodríguez, gerente ejecutivo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), quien evaluó las primeras negociaciones del presidente electo con actores internacionales.
"La evidencia de su exitosa gestión es contundente: más de 10 países están abiertamente apoyando la idea de una recuperación en Bolivia. Al margen de ello, están los ofrecimientos que ya se conocen de organismos internacionales, a lo que habrá que sumar las conversaciones que se han sostenido con países amigos y entidades multilaterales cuyo contenido no son de público conocimiento hasta el momento", dijo.
"El solo anuncio de apoyo financiero a Bolivia es una buena noticia y, de alguna manera, cambia las expectativas de negativas a positivas, mejorando el ánimo de los agentes económicos, lo que traerá buenas consecuencias para el país, ya que es bien sabido que el aspecto psicológico influye sobremanera en la actitud de los empresarios y consumidores", agregó el gerente del IBCE.
31 de octubre, 05:21 GMT
Por ello se mostró esperanzado en "mejores días para el país, siempre y cuando haya unidad de propósito a nivel de la ciudadanía, y no existan elementos entorpecedores que saboteen la política gubernamental para la estabilización, la recuperación y el crecimiento de la economía boliviana".
El paquete de la CAF
El acuerdo con la CAF establece un "Marco de Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia 2025–2030", organizado en cuatro pilares: apoyar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la institucionalidad; profundizar la integración nacional y regional a través de inversiones en corredores viales, logísticos y digitales; promover el bienestar y la inclusión social con perspectiva de género, mediante intervenciones en agua, vivienda, salud y educación; y fomentar la sostenibilidad ambiental y la acción climática, con énfasis en la transición energética, el uso sostenible de la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático.
Según Díaz-Granados, la CAF prevé "acompañar al nuevo Gobierno en transformar desafíos estructurales en oportunidades concretas de crecimiento sostenible, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y priorizando el bienestar de millones de bolivianos".
20 de octubre, 04:01 GMT
El pasado martes, Paz se reunió con comerciantes de la ciudad de El Alto, con quienes acordó acciones para potenciar al sector. Allí les informó que en los pasados días mantuvo reuniones con decisores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de contactos representantes de EEUU, Alemania, Japón, China, Brasil, Paraguay, Perú y Chile, con miras a fortalecer relaciones comerciales y atraer inversiones.
"En estos días me he reunido con el Gobierno americano (...). Hemos logrado cosas muy importantes con los organismos multilaterales", dijo en el encuentro, difundido por el canal televisivo Gigavisión.
"Hemos presentado nuestro programa de Gobierno. Dijimos: 'Esto es lo que queremos para Bolivia'. No nos van a imponer un plan. Esto es lo que hemos hablado: capitalismo para todos, acabar con el Estado tranca que no ayuda a los productores, y el 50-50". Por este 50-50 se refería a repartir los recursos del Estado en esa proporción, entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales.
Préstamos y desafíos
El analista económico Omar Velasco, el crédito de la CAF no es extraordinario, porque "es el mismo financiamiento que la CAF ha prestado al Gobierno de Luis Arce. El primer desembolso, que será entre 300 a 465 millones de dólares, no es un monto muy significativo, salvo para las emergencias a corto plazo destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles", dijo a Sputnik.
El equipo de Paz comentó que también se trabaja en un préstamo directo de la reserva federal de EEUU por 4.000 millones de dólares, al estilo de la ayuda financiera entregada días atrás al Gobierno del argentino Javier Milei por 20.000 millones de dólares.
Velasco afirmó que EEUU y Bolivia "trabajan en una agenda bilateral. Es muy probable que en las próximas semanas se anuncie un soporte financiero de EEUU para Bolivia. Aún no se conocen cuáles serán las exigencias del Gobierno norteamericano, aunque con toda seguridad se definirá el retorno de la DEA (la agencia antidrogas de EEUU) a Bolivia, que ha sido una institución altamente cuestionada a principios de 2000 en la denominada 'lucha contra el narcotráfico'".
La DEA fue expulsada por el expresidente Evo Morales (2006-2019) en 2008, cuando acusó a esta agencia y al entonces embajador de EEUU Philip Goldberg de complotar contra su Gobierno. Desde entonces ambas naciones no comparten representación diplomática de alto nivel.
Para Velasco, si se concede esta solicitud "probablemente el retorno de la DEA genere una alta resistencia social, más allá de que Paz pueda tener la venia de la Asamblea Legislativa. El malestar social podría ralentizar la gestión de los créditos internacionales".
En el mismo sentido, alertó que un regreso del FMI a Bolivia también podría generar malestar y una oposición firme en parte de la población boliviana.
Velasco evidenció que en el nuevo periodo político y económico de Bolivia, a iniciarse este 8 de noviembre, "será fundamental la posición que Bolivia tome en el grupo de los BRICS, porque en el Gobierno de Arce hubo una marcada afinidad con este bloque económico", liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
"No hay que olvidarse de que Bolivia hoy es candidato a ser miembro pleno de los BRICS", grupo integrado por varios gobiernos observados ideológicamente por el presidente Donald Trump. "Creo que ese juego en las relaciones multilaterales va determinar la disponibilidad de recursos financieros de parte de EEUU", explicó el analista.
20 de agosto, 17:01 GMT
El dilema del dólar
Más allá de que lleguen dólares o no ¿qué pasará con su cotización? Desde hace más de 15 años, su precio oficial se mantiene en 6,96 pesos bolivianos. Pero desde 2023, ante la falta de esta divisa, se generó un mercado paralelo en el cual se vende a Bs. 11 o Bs. 12.
Para Rodríguez, "ya existe una devaluación de facto, desde el momento en que el dólar oficial mantiene su cotización de Bs. 6,96, mientras el mercado negro dice otra cosa, ya que su cotización en el momento actual está en Bs 11. Y ha llegado incluso a estar al doble y hasta el triple de la cotización oficial, por eso es que hay una alta inflación en el país, tanto de precios como de costos, porque el dólar ha vuelto a ser un referente en la economía nacional".
El gerente del IBCE se mostró confiado en que la llegada de la divisa al país pueda contener su volatilidad y termine con el mercado paralelo.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.