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Empresas estatales que el Gobierno de Paz busca cerrar en Bolivia "son recuperables", dice analista

Empresas estatales que el Gobierno de Paz busca cerrar en Bolivia "son recuperables", dice analista

Sputnik Mundo

El presidente Rodrigo Paz determinó dejar de financiar empresas estatales que dan pérdidas, pero también se abrió a la inversión privada para mantener en... 30.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-30T20:44+0000

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El Gobierno de Rodrigo Paz decretó que es una prioridad evaluar la situación de 67 empresas estatales para avanzar en su "reorganización, disolución o liquidación" de las que no sean rentables. Hasta el momento, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) identificó 20 entidades en quiebra, mientras solamente tres dan ganancias: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Desde el Ejecutivo señalaron que evalúan incorporar capitales privados a algunas de las 64 deficitarias para evitar su cierre.En varias ocasiones, el presidente Paz se refirió a las empresas estatales deficitarias como una herencia de los Gobiernos de Movimiento Al Socialismo (MAS) —entre 2006 y 2025—, acusando que las habrían utilizado "como botín político" para comprar lealtades partidarias. Según el Ejecutivo, en este periodo se gastaron 7.750 millones de dólares para conformarlas y mantenerlas, aunque solamente se habría recuperado el 18% de lo invertido. El resto, unos 6.000 millones de dólares, ya se habría perdido, de acuerdo con informes oficiales.El director de la OFEP, Pablo Camacho, indicó que en los 19 años de las gestiones del MAS "se crearon empresas con la ilusión de que íbamos a tener un país industrializado", pero "lo que tenemos es un legado de deudas que vamos a tener que cubrir los bolivianos (...) En verdad, el daño a Bolivia es enorme y la estafa es histórica".El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se abrió a la posibilidad de incorporar capitales privados en las empresas deficitarias. Sostuvo que algunas "sí se pueden recuperar y otras no"; además, comentó que se necesitan recursos incluso para liquidarlas, ya que se debe indemnizar a quienes pierdan sus empleos: "La manera de recuperarlas es mediante un mecanismo de asociación público-privada, porque el Estado no tiene dinero para inyectar".En este escenario, "lo que tenemos que hacer los bolivianos es que el privado sea socio de los bolivianos. Así mantenemos los bolivianos la propiedad, pero hacemos que este privado invierta el dinero que no tenemos", dijo el ministro.Un Estado más chicoEn diálogo con Sputnik, la economista Roxana Azeñas explicó que esta iniciativa se enmarca en "la intención de achicar el Estado, reducir el gasto del Estado", y recordó el espíritu que llevó a la conformación de estas empresas: "Tienen su origen en el modelo de industrialización con sustitución de importaciones", impulsado por los gobiernos del MAS, porque "un problema de la economía boliviana es que siempre está dependiendo del modelo primario exportador; es decir, de los recursos provenientes del sector extractivo".Este "no es un problema solamente atribuible a los y las bolivianas. Es un problema de la división internacional del trabajo". En este contexto, "América Latina es la que va a abastecer recursos naturales a los países llamados desarrollados".No obstante, "uno también tiene que ser autocrítico", advirtió la economista. El plan industrializador del MAS contemplaba la promoción de las economías regionales. Así se inauguró una planta para producir café en Pando y otra para embotellar limón en Potosí. Pero según la OFEP, nunca estuvieron operativas.Entre las 67 empresas hay algunas que "no tienen ningún sentido ni social, ni económico, ni nada y, por supuesto, ahora van a poner a todas en la misma bolsa", reflexionó la economista.En este sentido, "hay empresas que, aunque no tengan grandes ganancias, incluso tienen pérdidas, pero tienen un beneficio económico muy fuerte, que no tiene que ver con su situación financiera específicamente. Tiene que ver más bien con lo que esas empresas aportan a la sociedad, que va a mejorar o empeorar su calidad de vida".Una de estas empresas sería Mi Teleférico, que revolucionó la conectividad en las ciudades de La Paz y El Alto, aunque su construcción demandó una inversión multimillonaria que se recuperaría en las próximas décadas. El Gobierno de Paz aseguró que no se desprenderá de ella.El aporte de las estatalesEl ingeniero Ricardo Cardona fue parte del proceso industrializador, como presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún, una de las catalogadas como deficitarias por la OFEP. En diálogo con Sputnik, destacó que las ganancias de las empresas estatales se usaron en gran medida para el pago de bonos sociales, que ayudaron a mitigar los índices de pobreza. Por ello, "hay que hacer un análisis empresa por empresa y dar soluciones empresa por empresa, porque cada una es diferente a la otra. Entre las exitosas que hay en Bolivia, o sea, rentables, dan beneficios, pagan impuestos y dejan las divisas obtenidas en el mercado nacional o internacional en el Banco Central de Bolivia (BCB)".Cardona dijo a Sputnik que eso debe corregirse: "El Gobierno tiene que hacer que todos los que exporten oro, plata, zinc, cobre, metales, litio y todo lo que tiene Bolivia en minerales metálicos y no metálicos, aceros, todo vaya al BCB y a las reservas internacionales. Si no se hace eso previamente, evidentemente faltan dólares y se tiene que acudir al FMI (Fondo Monetario Internacional) y el FMI pone condiciones".El ingeniero se pronunció a favor de la incorporación de capitales privados, siempre y cuando se incluya a los países de los BRICS, el bloque de economías emergentes que integra Bolivia como Estado asociado.Cardona explicó que "en Bolivia hay demasiado dinero, pero no va al BCB, no se pagan regalías, no se pagan impuestos, debido a las leyes implementadas desde el Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada", entre 1993 y 1997, con un segundo mandato entre 2002 y 2003.El analista destacó que en 2023, "el 54% de las exportaciones bolivianas eran manufacturas de valor agregado. No todo es materia prima, pero la ganancia va a los privados y los privados jamás dejan sus dólares al Estado boliviano, al BCB, que los podría comprar al precio correcto, sin engañar".En ese sentido, consideró que es necesaria la participación de los municipios para recuperar las empresas locales cuestionadas. "Hay 350 municipios en Bolivia que pueden hacerse cargo de estas empresas estatales de vidrio, de cartón, de alimentos, de procesamiento de quinua, procesamiento de lana, de leche. Todas estas empresas son necesarias, no necesitan ser cerradas".Estas posibilidades para mantener las empresas estatales "son parte de una planificación que el Gobierno tiene que hacer y para eso tiene que buscar el consenso por la planificación nacional, por la defensa del patrimonio y no someterse al FMI ni a ninguna de estas empresas o bancos mundiales. Por el contrario, tiene que acudir a la banca de los países BRICS", enfatizó.

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