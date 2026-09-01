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Bolivia apuesta por "estabilizar el dólar hacia la baja"
Bolivia apuesta por "estabilizar el dólar hacia la baja"
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El país andino transita desde el 29 de junio por un régimen cambiario flexible para el dólar, por lo que el precio de la divisa nacional pasó automáticamente... 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Según el mandatario, el acuerdo entre su Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como objetivo, entre muchos otros, "estabilizar el dólar" para lograr "una economía sostenible". En ese sentido, admitió que "lo peor es la incertidumbre". El Gobierno boliviano llegó a un acuerdo técnico con el FMI para acceder a un financiamiento externo de hasta 1.900 millones de dólares, que serán destinados a fortalecer las reservas internacionales netas.
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Bolivia apuesta por "estabilizar el dólar hacia la baja"

04:20 GMT 01.09.2026
© AP Photo / Luis NovaEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
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El país andino transita desde el 29 de junio por un régimen cambiario flexible para el dólar, por lo que el precio de la divisa nacional pasó automáticamente de 6,96 a 12 bolivianos en el primer mes de vigencia. Sin embargo, esta situación será normalizada paulatinamente, afirmó el presidente Rodrigo Paz.
"En un momento dado había tres tipos de cambio: dólar oficial, dólar paralelo y dólar referencial. Hoy el dólar varía en centavos. Con los nuevos recursos provenientes de créditos vamos a estabilizar a la baja en un buen tipo de cambio, porque afecta en las importaciones y exportaciones", explicó Paz a medios locales.
Según el mandatario, el acuerdo entre su Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como objetivo, entre muchos otros, "estabilizar el dólar" para lograr "una economía sostenible". En ese sentido, admitió que "lo peor es la incertidumbre".
El Gobierno boliviano llegó a un acuerdo técnico con el FMI para acceder a un financiamiento externo de hasta 1.900 millones de dólares, que serán destinados a fortalecer las reservas internacionales netas.
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