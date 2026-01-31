https://noticiaslatam.lat/20260131/una-situacion-compleja-que-tanto-bolivia-transmite-seguridad-para-incentivar-la-llegada-de-1170897071.html

"Una situación compleja": ¿Qué tanto Bolivia transmite seguridad para incentivar la llegada de inversiones extranjeras?

Analistas consultados por Sputnik resaltaron que el Gobierno nacional procuró transmitir seguridad al ámbito internacional para la llegada de créditos e inversiones.Paz permaneció dos días en la ciudad de Panamá, donde mantuvo reuniones con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Panamá, José Raúl Mulino; y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá en marzo. También se dirigió en plenaria a los gobiernos y empresarios de la región, a quienes explicó las medidas tomadas en los últimos meses para reactivar la economía boliviana.A lo largo de sus encuentros e intervenciones, el jefe de Estado sudamericano dejó varias definiciones sobre su visión del relacionamiento internacional que necesita el país. Propuso que Bolivia se constituyera en un nodo para la comunicación e intercambio entre las naciones sudamericanas que bordean los océanos Atlántico y, especialmente, el Pacífico, el cual "a través de Chile o de Perú tendrán, ante las nuevas relaciones, nuestros nuevos puertos para una economía en beneficio de nuestras naciones".En este sentido, Paz le propuso a Kast usar la red carretera boliviana para conectarse con Brasil: "Le ofrezco a Chile nuestros puertos ante un mar enorme del continente, como es Brasil. Porque a través de esos puertos territoriales de Bolivia, o a través de la Hidrovía, seremos parte de un complemento, junto a Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú y al conjunto de visión necesaria, pragmática, de toma de decisiones, para el beneficio de nuestros pueblos".El presidente boliviano señaló que la recuperación económica debe ir acompañada de una readecuación en materia legislativa."Aquellas normas en hidrocarburos, leyes transparentes sobre el tema litio, seguridad jurídica, seguridad de inversión y minería, constituyen una serie de normativas que el mundo está pidiendo para poder hacer buenos negocios y relaciones con Bolivia", dijo al canal estatal Bolivia TV.En este viaje, Paz también firmó un crédito con la CAF por 3.100 millones de dólares, los cuales se suman a los 4.500 acordados días atrás con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aseguró que estos 7.600 millones se destinarán a "obras, inversión, salud, educación, carreteras".El mandatario boliviano también deslizó críticas a los pasados gobiernos del MAS. "A mí no me importa si es izquierda o derecha. Lo que quiero es que al país le vaya bien y que la gente tenga dignidad en su trabajo, tenga tranquilidad social y, sobre todo, educación", insistió.El contexto internacionalEn lo que va de enero, el presidente Paz ya participó de una cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur) en Paraguay y del foro de la CAF. Evaluó que "Paz es muy cuidadoso en términos diplomáticos. Trabaja por generar las condiciones para acceder a financiamiento internacional", lo cual podría conllevar más medidas de ajuste en Bolivia.Saavedra percibió al jefe de Estado boliviano "alejado de radicalismos ideológicos. Aunque evidentemente tiene una cercanía fuerte con el Gobierno de Estados Unidos, no creo que por eso deseche relaciones con otros países. China podría ser un caso, además de su acercamiento con Brasil. Paz ha mostrado que también va a tener relación con países de izquierda". "La situación de Bolivia es tan compleja, que para encontrar soluciones va a necesitar múltiples alianzas y una relación diplomática multilateral", agregó.A finales de 2025, el Gobierno de Paz decretó el fin de la subvención a los combustibles, que provocaba un gasto al Estado por 3.500 millones de dólares al año. Horas antes de viajar a Panamá, instruyó la devolución de depósitos en dólares a quienes tenían hasta 1.000 dólares en el sistema bancario, que desde hacía dos años no podían retirarlos con normalidad debido a la escasez de esta divisa."Parte central de la estrategia (de Paz) es generar confianza y mostrar estabilidad macroeconómica para acceder a recursos internacionales", comentó Saavedra.Del mar se habla despuésEn su reunión con Kast, el presidente boliviano dejó en claro que no es una prioridad para su Gobierno reflotar la demanda marítima. Este posicionamiento fue bien recibido por el mandatario electo chileno.Bolivia perdió su acceso soberano al océano Pacífico en la guerra contra Chile, finalizada en 1885.Y Kast, quien durante la campaña presidencial había acusado a los inmigrantes bolivianos de perjudicar la economía del país, cambió radicalmente de postura: "Queremos construir futuro. Tenemos una relación de años donde hay una frontera común: chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo, al desarrollo de nuestra patria", dijo en conferencia de prensa.Se refirió al presidente boliviano: "Sus palabras nos inspiran, nos motivan y nos llenan de esperanza de poder tener una buena vecindad. Nada mejor que tener buenos vecinos, que lo hemos intentado hacer con nuestros vecinos de Perú, Bolivia y Argentina".La visita a BrasilLula y Paz, por su parte, acordaron una visita del boliviano a Brasil en la primera mitad de este 2026."Hemos tenido un trabajo intenso. Estamos preparando un encuentro, será en marzo o abril, donde no solo habrá [una reunión] de Gobierno a Gobierno, sino de sectores empresariales diversos del país, que van a tener una oportunidad de relacionamiento", dijo el mandatario boliviano.En un contacto con la prensa, el presidente brasileño contó que habló con Paz sobre obras de infraestructura conjuntas y oportunidades de inversión.En el marco del foro, Paz compartió un detalle de la conservación con Lula, que no fue negada hasta el momento por el Gobierno de Brasil."Lula me decía que en años anteriores no podía invertir, porque le decían que la Pachamama no quería. Yo le dije: 'presidente, la Madre Tierra ha cambiado de opinión. Ahora quiere que la cuiden, pero también quiere inversión'".El destino de los nuevos dólaresEl analista internacional Carlos Moldiz observó los costos políticos que podrían acarrear los créditos del BID y la CAF obtenidos por Paz."Ningún tipo de financiamiento externo es neutral. No es dinero que prestan para que el país disponga discrecionalmente. La pregunta es qué va a hacer el Gobierno con ese dinero. Si bien durante los gobiernos del MAS había una orientación nacional desarrollista, redistribuidora de la riqueza, con pretensiones de industrializar el país, sabemos por las propias palabras de Paz que esa no es su dirección. Él dice que el Estado no tiene que hacer negocios, tiene que dejar que los privados hagan negocios", dijo en entrevista para Sputnik.En su intervención en Panamá, Paz sostuvo que aún faltaba analizar los contratos firmados con empresas de Rusia (Uranium One Group) y China (CBC) para la industrialización de litio en el salar de Uyuni, por una inversión total que supera los 2.000 millones de dólares. La Asamblea Legislativa no llega a un acuerdo sobre la viabilidad de estos acuerdos desde 2024.Si bien la oposición tradicional rechaza estos contratos, en el Gobierno de Paz son más cautos y los estudian en detalle, ya que está en juego "la fe del Estado" en honrar lo que ya fue firmado.Moldiz consideró que el Gobierno boliviano "no tiene necesidad de ser abiertamente hostil en el relacionamiento con Rusia o China".De acuerdo con un informe del Banco Mundial, la economía de Bolivia está en recesión y así seguirá hasta 2027. Para 2026 prevé una contracción del producto interno bruto (PIB) de -1,1%. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima un crecimiento para este año del 0,5 .Ante este contexto, Paz en Panamá optó por el optimismo: "Dicen que Bolivia no va a crecer, quiero ver a fin de año con el poder que tiene Bolivia. Estoy más que seguro que nuestros números, aunque sean pequeñitos, a la desgracia que hemos vivido estamos últimos tres, cuatro años, este año Dios mediante crecemos y eso es mucha fe".

