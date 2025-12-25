https://noticiaslatam.lat/20251225/cuales-son-las-perspectivas-de-bolivia-para-el-2026-ante-el-reciente-cambio-de-gobierno-1169764149.html

¿Cuáles son las perspectivas de Bolivia para el 2026 ante el reciente cambio de Gobierno?

¿Cuáles son las perspectivas de Bolivia para el 2026 ante el reciente cambio de Gobierno?

Bolivia concluye este año con una situación inesperada: un nuevo presidente aliado a Estados Unidos y una economía abierta a las inversiones internacionales...

Este 2025 constituyó una bisagra en la historia reciente de Bolivia. La población le dio la espalda a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras dos décadas en el poder. Si bien el partido protagonizó grandes avances sociales y logró una reducción en los niveles de pobreza, terminó envuelto en una crisis que no solamente desacreditó a la pasada gestión, sino a todos los movimientos denominados de izquierda a nivel nacional.El conflicto en el oficialismo facilitó el ingreso a la Casa Grande del Pueblo de las fuerzas que en los últimos años se habían ubicado en la oposición, pero ahora con el presidente Rodrigo Paz a la cabeza.El viraje que dio Bolivia en 2025 debe explicarse en detalle y con una mirada amplia. El desencanto de la población llevó a que en las últimas elecciones se impusieran partidos mayoritariamente de la llamada "derecha transnacional", como lo refleja la actual composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional.En lo económico, Bolivia termina un año para el olvido, con una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) que llega al -2,4%. El enfrentamiento entre los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) desembocó en una crisis por la falta de combustibles y de dólares, con la cual intenta lidiar el Gobierno de Paz, hasta el momento con resultados auspiciosos.En ese sentido, se requiere considerar el reciente manejo del retiro de la subvención a los combustibles, que ganó el apoyo mayoritario de la población y logró fortalecer la figura del nuevo presidente.Este no es un dato menor si se toma en cuenta que el 22 de marzo de 2026 se realizarán en Bolivia los comicios subnacionales, cuando se elegirán gobernadores para los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales para los 340 municipios del país. En esa instancia, la actual gestión intentará consolidar su apoyo territorial local, con representantes afines a Paz.Marcas de 2025En diálogo con Sputnik, el analista Marcelo Arequipa recorrió los hitos políticos de este 2025 boliviano.En las elecciones de 2020, el MAS se impuso con el 55,1% de los votos. Cinco años después apenas obtuvo el 3%, justo lo necesario para mantener legalmente la sigla con vida, pero en el Ejecutivo y el Legislativo desapareció su influjo, más allá de algunos funcionarios que coyunturalmente siguieron trabajando con el nuevo Gobierno.El analista mencionó el referéndum de 2016, en el cual Morales había planteado modificar la ley para viabilizar un cuarto mandato presidencial, a pesar de que la Constitución aprobada en 2009 solamente preveía dos. En ese referéndum se impuso el "no" a una nueva presidencia.Finalmente, el exmandatario obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y avanzó en su candidatura en octubre de 2019, cuando fue acusado de "fraude" por el arco político opositor, lo cual desembocó en el golpe de Estado de noviembre de ese año.Para el analista, en ese hecho está el germen que terminó finalmente con los gobiernos del partido: "El MAS no resolvió la cuestión de la renovación de las dirigencias. La democracia interna del partido no ha logrado atender sus problemas, que eran importantes y urgentes de resolver. Los han postergado, se han sobrepuesto agendas personales de algunos liderazgos y se les ha cobrado".Si el MAS hoy no está en el Gobierno, en gran medida se debe a su falta de autocrítica, según Arequipa, lo cual a su consideración determinó que el partido "fuera percibido como una fuerza conservadora y no como una fuerza progresista".Este hueco político del MAS ante la población fue finalmente aprovechado por Paz, entonces candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Durante su campaña, el hoy presidente pudo captar el voto de la juventud, al mostrarse como el presente y el futuro, frente a un oficialismo que quedó anclado a su pasado. Así se impuso en el balotaje del pasado 19 de octubre con el 54% de apoyo.Durante la campaña presidencial desarrollada en gran parte de 2025, que tuvo sus elecciones generales en agosto y su balotaje en octubre pasado, Paz se presentaba como un político de centro, lejos de los errores del MAS y de la falta de contacto con la realidad que presentaban algunos candidatos de la derecha.Pero al momento de llegar a la presidencia y gobernar, Paz mostró un alineamiento instantáneo con Donald Trump. También se acercó a los organismos de crédito internacional, cuya intervención había rechazado durante su campaña.Para Arequipa, entonces y ahora Paz "se acomoda a las circunstancias coyunturales del momento. Es una lectura política que más bien busca acomodarse a un tiempo específico".Bolivia en SudaméricaEn definitiva, el actual Gobierno se acomodó en un tablero sudamericano dominado por Administraciones afines a las políticas intervencionistas de Washington, que actualmente continúa su asedio contra Venezuela.Si bien Paz mostró un alineamiento absoluto con Trump, no dejó de lado los vínculos con China, Rusia y los países de los BRICS, afianzados durante la presidencia de Luis Arce.Para Arequipa, tarde o temprano EEUU dejará en claro de que su intención en la región es convertirse en su principal socio comercial, en detrimento de las relaciones con las naciones de los BRICS.EstanflaciónDe acuerdo con datos que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) compartió con Sputnik, actualmente Bolivia vive en "estanflación" (recesión + inflación). "La economía cayó -2,4% hasta el primer semestre y la inflación es del 20%. A ello se suma la escasez de dólares y su consecuente elevación en el mercado paralelo, provocando un alza de precios y costos, así como el anormal abastecimiento de combustibles, que impacta también en la economía afectando la normal producción, comercialización y prestación de servicios".A pesar de los atenuantes aplicados por la gestión de Paz en las últimas semanas, "la devaluación de facto del peso boliviano, asociada al proceso inflacionario, implica una pérdida de poder adquisitivo y un deterioro de la calidad de vida, a lo que hay que añadir la caída del empleo formal y el aumento de la pobreza. Todo lo cual pone en cuestionamiento la validez del modelo de desarrollo extractivista y rentista que llevó al país a esta situación", dijeron desde el IBCE."El MAS terminó su Gobierno con una economía devastada, duramente golpeada, con indicadores muy negativos, con una inflación de más del 20%, con un déficit fiscal que se acerca al 12% del PBI. Con una balanza comercial también desequilibrada, ni hablar de las finanzas estatales", explicó a este medio el analista Fernando Romero.La jugada de la subvenciónUna semana atrás, el presidente Paz determinó dejar atrás la subvención estatal a los combustibles, que reportaban al Estado boliviano una pérdida de 3.500 millones de dólares al año.No obstante, el panorama a futuro "sigue muy complicado, porque todavía se tienen que hacer más ajustes. Esto va a generar descontento, conflictividad. Ahí el Gobierno tendrá que ser articulador para revertir el problema".Según el analista, la población boliviana no solamente quería un nuevo rumbo político, "también quería un cambio económico, por lo cual han elegido un candidato diferente de esa línea".El Gobierno de Paz aseguró que, de más de 100 empresas estatales en funcionamiento, solamente tres no ocasionan pérdidas: YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia), Entel (la empresa estatal de telefonía), y Ende (la empresa estatal de electricidad). Sobre el resto, es posible que se avecinen procesos privatizadores, según dejó abierta la posibilidad el presidente.Romero destacó que ahora "cambia el rol del Estado, de uno que era el principal agente que cortaba la torta en términos populares, hacia uno que facilita la iniciativa privada".Decisiones radicalesCon la eliminación de las subvenciones, la gasolina registró un incremento del 86,1%. Pasó de costar 3,74 pesos bolivianos el litro a 6,96, un dólar en la cotización oficial. En cuanto al diésel, casi triplicó su precio al subir de 3,72 pesos a 9,80.Para el economista Romero, este ajuste de precios en los combustibles se va a resentir en los costos de los productos de la canasta básica familiar.Los Gobiernos del MAS propugnaban por un Modelo Económico Social Comunitario Productivo, mientras Paz llegó a la presidencia prometiendo un "capitalismo para todos".Según el analista, "no va a ser fácil cambiar de modelo ni mucho menos pasar de una situación depresiva en la economía a una de incrementos razonables, con sus luces y sombras. Hay cosas que mejorar. Pero creo que primero se debe estabilizar la economía para posteriormente hacer los ajustes pertinentes".

