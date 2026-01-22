https://noticiaslatam.lat/20260122/la-economia-de-bolivia-podria-estar-en-recesion-hasta-2027-de-que-manera-se-evitaria-esta-situacion-1170603673.html

La economía de Bolivia podría estar en recesión hasta 2027: ¿De qué manera se evitaría esta situación?

La economía de Bolivia podría estar en recesión hasta 2027: ¿De qué manera se evitaría esta situación?

22.01.2026

El documento del organismo internacional destaca que la economía boliviana está en recesión y lo seguirá, al menos, hasta 2027. Esta contracción responde fundamentalmente a la crisis por la escasez de divisas y combustibles con la cual concluyeron los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2025. Entre las claves para salir del estancamiento, desde la Administración del país sudamericano sostuvieron que eliminarán en un 30% los puestos en cargos del Estado. Ante ello, economistas consultados por Sputnik compartieron su panorama para este año.De acuerdo con el ente, la economía de la nación sudamericana había crecido 0,7% en 2024 y 3,1% en 2023, justamente el año en el que se inició el conflicto interno en el MAS, que el año pasado cedió el poder al mandato de Paz, luego de la apabullante derrota del oficialismo en las elecciones generales.El actual Gobierno reconoce que habrá contracción para este año, pero apuesta a lograr en 2027 un crecimiento de entre 3% y 4%, más allá de las previsiones negativas del BM.En el último año de la Administración del expresidente Luis Arce (2020-2025), la inflación alcanzó al 20,5%. Para este 2026, Paz espera que se sitúe entre un 17% y 12%. Para dinamizar la economía, además de reducir la plantilla de trabajadores del Estado, también implementará la eliminación de multas e intereses por deudas tributarias, bajará las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), además de establecer un arancel cero para productos de la línea negra —que ya está en vigencia— y blanca.El Gobierno de Arce había dejado una previsión de 10% de déficit fiscal para este año, pero el actual presidente prevé reducirlo al 7%, y bajarlo al 3% o 4% para 2027.El actual Gobierno obtuvo financiamientos de 3.500 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros 4.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Son 8.000 millones de dólares en total, los cuales se otorgarán en cuotas en los próximos años.Con este momento el Gobierno incrementará las reservas internacionales, que actualmente rondan los 3.000 millones de dólares y corresponden en un 85% a 22 toneladas de oro, las cuales no se pueden vender porque así lo establece la legislación vigente. Líquidos, hay apenas 580 millones de dólares.Las malas notas nacionalesLa economista Cecilia Fernández destacó en diálogo para este medio que, en general, el informe del Banco Mundial muestra estimaciones positivas para el planeta, cuya economía crecería hasta 2,6% este año y 2,7% en 2027. En este contexto, Bolivia se lleva las peores calificaciones de la región.Fernández recordó anteriores informes del ente internacional, que pronosticaban un crecimiento inferior al que finalmente se registraba. Para la experta, la caída de los números en Bolivia se debe posiblemente "al agotamiento del modelo extractivista, que está vigente desde la colonia española (entre los siglos XVI y XIX). Hemos tenido minerales, gas y otros recursos que han permitido sostener este modelo a lo largo de tantos años"."Siempre decimos que hay que diversificar, cambiar la matriz productiva. Pero claro, a ver quién lo hace, porque estas decisiones siempre tienen consecuencias políticas muy complicadas", insistió.Una raíz conservadoraLa especialista señaló que a esto se suma que "siempre las estimaciones del BM son conservadoras (...), veremos cómo las enfrenta el Gobierno actual. Aunque esa información afecta las expectativas de la gente, que cuando ve este tipo de indicadores tiende a ahorrar más, a ser más cauta con los gastos, porque cree que van a venir tiempos más complicados. Esto influye en la desaceleración de la economía".¿Por qué la economía boliviana está en recesión? Para Fernández, esto se debe a que no han surgido estrategias serias para ajustar la matriz productiva y tampoco se ha destinado el suficiente presupuesto para fortalecer las economías comunitaria, cooperativa y social, por ejemplo.Estas son esenciales "para entender que hay otras formas de hacer economía y diversificar", refirió.Durante su gestión, Arce ordenó la creación de cerca de 200 empresas estatales, con la finalidad de dinamizar las economías de diversas regiones del país.Según recientes evaluaciones del Gobierno de Paz, de 67 compañías de este tipo, solamente tres rinden frutos. La mayoría no aporta, mientras 14 causan pérdidas al Estado.Fernández destacó que el expresidente boliviano trató "de dar ese impulso a la industrialización, en la producción de alimentos o de química básica, aunque los resultados no se ven a corto plazo".El mencionado cisma al interior del MAS entre los seguidores de Arce y los de Evo Morales (2006-2019) estancó en la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de varios créditos internacionales, que habrían ayudado a mantener el flujo suficiente de divisas en la economía boliviana."Han habido frenos con los créditos en la Asamblea, como una jugada política que no ha permitido invertir lo necesario en estas industrias estatales", comentó la economista.Una década en caídaPara el académico y economista Fernando Romero, el cataclismo del modelo del MAS no se produjo solamente por las divisiones políticas internas. Más bien, "desde 2023 se ha percibido un agotamiento del modelo, que se sostenía gracias a los ingresos por la exportación de gas natural", los cuales en 20 años rondaron los 60.000 millones de dólares de ingresos.Sin embargo, "el proceso de contracción económica había comenzado en 2014, cuando se da un punto de quiebre por la declinación de la producción hidrocarburífera. Desde entonces hemos tenido un crecimiento más bajo, hasta llegar a la recesión en la pasada gestión", afirmó ante Sputnik.Sobre los orígenes de la actual crisis, el economista evaluó que la versión del expresidente Arce no es del todo desacertada, ya que, si bien hubo trabas debido a los frenos de la Asamblea, "en realidad, la crisis es estructural y, principalmente, de origen fiscal".Consideró que, en los últimos años, a pesar de que la producción de este bien era insuficiente, "hemos continuado con gastos elevados, lo cual explica esta crisis, la inflación alta, así como la escasez de carburantes y dólares".Una luz al final de 2027Más allá de las predicciones del Banco Mundial, el Gobierno de Paz piensa terminar 2027 con un crecimiento del PBI de hasta el 4%. Para Romero, "son predicciones que se pueden cambiar. Está complicado el panorama, pero no es imposible. Para que ello suceda, se debe continuar con las reformas económicas, con el reajuste más profundo en el gasto estatal, en las empresas deficitarias, en la masa salarial. Hay mucha tela de donde cortar. El árbol del gasto público es enorme y hay muchas ramas por podar", metaforizó.Pero en este trayecto el país no debe abusar del endeudamiento internacional.La actual Administración boliviana sostuvo que los préstamos de la CAF y del BID se destinarán a mantener el movimiento de la economía nacional y la vitalidad de su aparato productivo. Para Romero, es importante mantener esta línea de acción, "de modo que dependamos menos de los recursos externos, para que los ingresos provengan de las inversiones, del incremento de las exportaciones. De esta manera, los ingresos fiscales sustentarán el funcionamiento del aparato estatal".

2026

