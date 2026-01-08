https://noticiaslatam.lat/20260108/bolivia-entre-el-respaldo-y-el-repudio-a-la-intervencion-militar-de-eeuu-en-venezuela-1170207257.html

Bolivia, entre el respaldo y el repudio a la intervención militar de EEUU en Venezuela

Bolivia, entre el respaldo y el repudio a la intervención militar de EEUU en Venezuela

Bolivia asumió posturas disímiles ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que concluyó en decenas de asesinatos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El Gobierno de Rodrigo Paz saludó el ataque ordenado por Donald Trump, mientras las organizaciones sociales del país rechazaron estas acciones, a la vez que remarcaron el mal precedente que este hecho genera en Sudamérica."Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que han capturado al Estado venezolano", sostuvo la Cancillería boliviana en un comunicado.En ese contexto, consideró "ineludible el inicio de una transición democrática real que ponga fin al narcoestado, desmantele los mecanismos de represión y corrupción, y restablezca la legitimidad institucional conforme a la voluntad soberana del pueblo venezolano".En redes sociales, el presidente boliviano fue más contundente: "Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía. Bolivia reafirma que la salida para Venezuela es respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular".Un horizonte de saqueoY agregó: "Es muy importante tener presente que esta intervención en Venezuela, sumado a las amenazas a Gustavo Petro y otros hechos, ya vienen de tiempo atrás, sobre todo con la presencia del Comando Sur. Para ellos somos el patio trasero, como históricamente nos han catalogado, como sus proveedores de materias primas".Para el experto, el actual panorama regional "solamente ratifica lo que siempre hemos señalado: que el imperialismo está más vigente que nunca. Es una etapa en la cual se encuentra muy debilitado el bloque popular. Tenemos que ser muy sinceros y pragmáticos sobre este tema".En este sentido, criticó la alineación con EEUU mostrada por el Gobierno de Paz, en sintonía con las posturas de Javier Milei en Argentina, o José Antonio Kast en Chile.El analista no perdió de vista que el proceso bolivariano en Venezuela se vio condicionado por injerencias, bloqueos económicos y presiones de agentes externos, los cuales no permitieron su desarrollo político pleno.Apoyo incondicionalOmar Ramírez es un dirigente campesino que en los últimos años visitó Venezuela en más de 20 oportunidades con el fin de dialogar y coordinar con organizaciones sociales venezolanas.Como dirigente del sector campesino, evaluó que "la lucha debe ser colectiva. Si bien Venezuela ha sufrido esta arremetida criminal, todos los países de la región estamos expuestos a sufrir por la ambición geopolítica de Trump".Ante la avanzada de EEUU, a las naciones de América Latina les quedan dos opciones: someterse o enfrentar una eventual invasión, consideró Ramírez.En este sentido, aseguró que "nuestra lucha va a seguir incansablemente, así como nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia deseamos que el Gobierno de Venezuela se mantenga fuerte y cohesionado para enfrentar esta arremetida del Gobierno nefasto de EEUU".Ramírez reconoció que las organizaciones sociales de la región perdieron fuerza y capacidad propositiva. Pero "creo que EEUU nos va a llevar a fortalecernos nuevamente".Y agregó: "Estoy seguro de que en poco tiempo los movimientos sociales vamos a tomar nuevamente el poder en los gobiernos de Sudamérica, porque el pueblo se cansa de la enajenación de los recursos naturales y de la obediencia de los gobiernos neoliberales al imperio".

