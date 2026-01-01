https://noticiaslatam.lat/20260101/america-latina-a-las-urnas-estos-son-los-paises-de-la-region-que-tendran-elecciones-en-2026-1169967241.html

América Latina, a las urnas: estos son los países de la región que tendrán elecciones en 2026

América Latina, a las urnas: estos son los países de la región que tendrán elecciones en 2026

Diversas naciones de Latinoamérica renovarán este año sus Gobiernos, en procesos que, de acuerdo con un experto consultado por Sputnik, se anticipa que estarán... 01.01.2026

2026-01-01T21:08+0000

2026-01-01T21:08+0000

2026-01-01T21:08+0000

"Venimos de un 2025 que fue muy malo para la izquierda latinoamericana. Prácticamente la derecha ganó todas las elecciones. Algunas con interferencia de [Donald] Trump, otras más por errores propios, como Bolivia y Chile", enfatiza Prado Jaimes, doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.¿Quiénes son los personajes clave? ¿Qué está en juego y qué influencia tendrán los triunfos recientes de políticos de derecha en los procesos en curso?Costa RicaEl experto comienza su análisis con Costa Rica, en donde el pueblo saldrá a las urnas el domingo 1 de febrero de 2025.A decir de Prado Jaimes, la "Suiza de Centroamérica" se ha caracterizado históricamente por su estabilidad política, económica y social. A esto se suma que el actual jefe de Estado, Rodrigo Chaves Robles goza de buena aprobación.Pese a que Prado destaca la existencia de un proceso contra Chaves por presunta interferencia electoral, "parece poco probable" que esto altere el resultado final.Otros contendientes son Álvaro Ramos, del Partido Nacional; Ariel Robles, del Frente Amplio, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, quien busca importar el modelo de "mano dura" al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, pese a las diferencias en índices delictivos entre ambos países."Todo parece encaminado a que Laura Fernández ganará las elecciones y continuará el proyecto político de Rodrigo Chaves", evalúa Prado, al tiempo que observa "relativa calma" en el proceso costarricense, en comparación con otros de la región.Cuestionado sobre la influencia que el resultado de San José podría ejercer en el resto de procesos, Prado remarca que "Costa Rica, en general, tiene un peso pequeño en materia internacional".En ese sentido, estima que el caso costarricense es una variante "tradicional, conservadora y de libre mercado", por lo que no considera que "tengan tanto peso". Perú"Venimos de una crisis institucional larguísima que los ha llevado a tener ocho presidentes en 10 años", recuerda Prado, quien observa en la salida de Dina Boluarte y la entrada de José Jerí una maniobra del fujimorismo (corriente inspirada en la figura de Alberto Fujimori) para tratar de contener una imagen muy negativa que acumuló la sucesora de Pedro Castillo.En el país andino, señala Prado, las encuestas favorecen a Rafel López Aliaga, exalcalde de Lima, quien firmó la carta del partido español Vox, junto con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente argentino Javier Milei.A López Aliaga le sigue Keiko Fujimori, quien el analista destaca que cuenta con el apoyo de la élite peruana. Sin embargo, este elemento, estima Prado, podría jugar en contra de la aspirante de Fuerza Popular, pues el la población rechaza a este sector social.Por otra parte, Perú Libre tiene opciones "muy bajas", por lo que el resultado tiende más a definirse entre los aspirantes opositores, en un contexto de desánimo electoral y apatía.ColombiaEn opinión del experto, Colombia presenta un panorama más disputado, con una ligera ventaja para el candidato oficialista, Iván Cepeda, pese a la baja aprobación del presidente Gustavo Petro.Hijo del destacado político, abogado, periodista y senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas —quien fue asesinado por agentes del Estado en complicidad con grupos paramilitares—, Cepeda fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y participó en los diálogos de paz entre el Estado y las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.En ese sentido, Prado Jaimes señala que el aspirante a suceder a Gustavo Petro "conoce a profundidad los problemas de la violencia y la construcción de paz en Colombia, que ha sido la piedra en el zapato en todos los presidentes colombianos los últimos 80 años".Por parte de la oposición, los competidores incluyen a Abelardo de la Espriella, uribista y con discurso de mano dura. Se opone a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, destacan la periodista Vicky Dávila, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, así como Claudia López, aunque aparecen lejanos.El experto destaca que un factor que puede ser clave es la apuesta de Petro por una constituyente: "Si sale bien, le allana mucho el camino a Iván Cepeda para que haga las transformaciones que Petro no pudo hacer por todas las reformas que se le empantanaron".Sin embargo, Prado Jaimes señala que podría ser contraproducente, toda vez que la oposición trata de presentar el proceso como un "impulso autoritario". "Como puede salir muy bien, como puede salir muy mal, porque Iván Cepeda también va a tener que cargar con ese proceso y, si sale mal o se filtran propuestas que puedan espantar a los colombianos, [será] muy contraproducente".HaitíEn el caso de Haití, en donde el Consejo Electoral fijó las elecciones generales para agosto de 2026, el experto señala la persistencia de una "gran incógnita" e incluso duda de que se realicen los comicios."Se vienen anunciando desde 2021, con la muerte de Jovenel Moïse, y no se han dado las condiciones", remarca el analista y recuerda que el ex primer ministro Ariel Henry no convocó a elecciones, mientras que el actual Consejo de Transición enfrenta violencia por parte de las pandillas e ingobernabilidad. Además, el Consejo Electoral exige que haya solvencia financiera y un mínimo de seguridad."No hay forma humana de que puedan presentarse elecciones en estas condiciones de total violencia e ingobernabilidad", enfatiza. "No tengo mucha esperanza de que se lleven a cabo esas elecciones", añade.BrasilEn cuanto a Brasil, el analista estima que se trata de los comicios más relevantes de la región por distintos factores, incluido el peso económico del gigante sudamericano y su relevancia política.De esa manera, resalta que, por lo menos hasta este momento, el presidente Lula da Silva mantiene una buena aprobación e intención de voto, con una distancia de hasta 20% con los competidores más cercanos.Panorama generalPrado subraya el impacto regional de las elecciones de 2025, año en el que errores propios y la interferencia de Estados Unidos favorecieron a candidaturas que le resultaban más favorables.Por consiguiente, el experto estima que "el principal factor a tener en cuenta en todo esto es Estados Unidos, o sea, si algo nos quedó claro en las elecciones de este año, fue que estamos ante el intervencionismo más burdo, grosero y directo de Estados Unidos"."Los problemas de siempre de América Latina, inseguridad, economía, van a ser parte del discurso", señala y añade que, en el marco de la ofensiva estadounidense en el Caribe, la manera en que se fije postura puede alterar las agendas electorales.

