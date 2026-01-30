https://noticiaslatam.lat/20260130/es-una-medida-mas-psicologica-bolivia-inicia-devolucion-de-dolares-a-miles-de-ahorristas-locales-1170866326.html

"Es una medida más psicológica": Bolivia inicia devolución de dólares a miles de ahorristas locales

"Es una medida más psicológica": Bolivia inicia devolución de dólares a miles de ahorristas locales

Sputnik Mundo

Los bancos de Bolivia iniciaron la restitución de ahorros de hasta 1.000 dólares a 770.000 clientes del sistema financiero. Desde 2023 no se podían realizar... 30.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-30T02:30+0000

2026-01-30T02:30+0000

2026-01-30T02:30+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

potosí

ibce

panamá

banco central de bolivia

bolivia

rodrigo paz

📈 mercados y finanzas

dólar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/09/1168321444_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b8f1c47ad32bb880535c5312f4c11efb.jpg

Asimismo, el Ministerio de Economía aseguró que próximamente devolverán a quienes tienen hasta 4.000 dólares depositados.A dos meses de su asunción, el Gobierno encabezado por el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, arrancó la restitución de depósitos en dólares a miles de pequeños ahorristas, los cuales estaban paralizados desde hacía dos años en los bancos, debido a la escasez de esta divisa en el país. Con esta decisión, el presidente quiso dejar en claro que la economía nacional tiende a normalizarse. Paz realizó el anuncio antes de partir a Panamá, donde participa en el Foro Económico Internacional. Amparado en esta y otras decisiones –como la reciente eliminación de la subvención a los combustibles– concurrió a reunirse con gobiernos y empresarios, a quienes garantizó que la economía boliviana está recuperando su solidez para recibir inversiones extranjeras.Paz anunció la devolución de los ahorros en la ciudad de Potosí: "Nosotros vamos a ir liberando estos dólares para que vuelvan a sus verdaderos dueños, a sus propietarios, al hombre y mujer trabajadora".Y sostuvo: "Se acabó lo que decían 'el corralito'. Ya los dólares vuelven a los bolivianos y vamos a devolver más de 2.600 millones de dólares que el Gobierno anterior se quedó. Vamos a devolverlo progresivamente para que el país se estabilice".Desde el Banco Central de Bolivia (BCB) informaron que fueron beneficiados en esta primera etapa 770.000 ahorristas, que representan más del 80% de personas con depósitos en el sistema financiero en dólares. Asimismo, recuperaron el acceso a las divisas unas 20.000 empresas pequeñas, que abarcan el 75% de este sector.Para restituir los dólares, el BCB dispuso de 48 millones de dólares. Pero los ahorristas no acudieron en masa a reclamar sus divisas, lo cual fue leído desde el Gobierno como una señal de confianza en la nueva gestión económica.Esta medida "es para todo el país, no es solamente en Potosí. Ahora se abren todos los bancos para devolver los dólares. Es la confianza en el sistema y en el Gobierno", dijo el presidente.Y comentó que esta decisión se sustenta en los logros de los últimos meses, como la quita de la subvención a los combustibles, que costaron al Estado boliviano 3.500 millones de dólares en 2025. "Ya los recursos no son para deuda, no son para los hidrocarburos: son para invertir en la economía nacional, en las familias bolivianas", sostuvo Paz.Júbilo empresarialDesde el sector empresario y exportador celebraron la decisión del Gobierno. El economista Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dijo a Sputnik: "Gran parte del éxito de toda política económica tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos"."De ahí que este anuncio del Gobierno ha sido muy bien recibido en el país, ya que se interpreta como una potente señal que marca el inicio del fin del 'corralito financiero' que afecta a los depósitos en dólares en el sistema bancario, por la imposibilidad de devolución de unos 3.000 millones de dólares que el BCB adquirió de la banca privada", aseveró.La carestía de dólares, registrada desde 2023, causó la aparición de un dólar en el mercado paralelo a un precio mayor que el oficial. Mientras la cotización oficial de la divisa se mantuvo todo este tiempo a 6,96 pesos bolivianos, en 2025 llegó a costar hasta 23 pesos en las calles de las ciudades donde operan los librecambistas.En estos días, el precio oficial se mantiene, mientras el costo en las calles se redujo a 9,50 pesos bolivianos. Y la tendencia es a la baja: "El anuncio de esta medida ha hecho que el dólar paralelo baje de precio, al entenderse que habrá una inyección de la divisa estadounidense en el sistema", dijo Rodríguez.Y agregó: "Si bien al sector exportador le conviene operar con una cotización alta del dólar, el problema es que su aumento provocó una inflación de precios y costos (sobre todo en la canasta familiar). La preocupación es que el dólar disminuya en su cotización, pero también se espera que se tomen medidas para bajar costos, aumentar la productividad y la competitividad".Aciertos y erroresDentro de una semana, la Administración Paz cumplirá tres meses en el poder. En este lapso tomó decisiones importantes para sacar a Bolivia de la crisis y la recesión iniciada en 2025. Para el gerente del IBCE, "lo hecho por el Gobierno en estos meses en materia de estabilización de la economía, sinceramiento de precios, abastecimiento de combustibles, inicio de devolución de depósitos en dólares, entre otras cosas, resulta muy importante en función de las expectativas de los agentes económicos hacia adelante".Pero observó que las peleas públicas entre el presidente y el vicepresidente Edmand Lara afectan a la imagen gubernamental.A pesar de los notables avances, Rodríguez formuló recomendaciones como referente del sector privado: "Resulta urgente generar medidas adicionales en materia de seguridad jurídica para las inversiones (combate frontal a los avasallamientos de predios productivos y no permitir bloqueos), acceso a la biotecnología (para el agro), liberación de exportaciones (principalmente para alimentos), reforma laboral (flexibilización), facilitación del comercio exterior (disminución de costos), entre las principales".Y consideró de vital importancia "consagrar la paz social y la previsibilidad de las reglas de juego para que el país pueda exportar más".Enormes brechasDesde la Red Boliviana de Economía Política, integrada por economistas destacados del país, compartieron su análisis con Sputnik: "Observamos que el 80% de los ahorristas tienen aproximadamente el 2% del total de dólares retenidos por la banca, lo cual refleja una enorme concentración de riqueza. Menos del 20% (hay que descontar a quienes tienen solo un poco más de 1.000 dólares ahorrados, que seguro son la mayoría), tienen en su poder el 92% de los dólares".Consideraron que "la diferencia es enorme y esto solo con quienes también tienen ahorros en dólares. La brecha es mucho más acentuada si tomamos en cuenta a quienes ni siquiera tienen ahorros en pesos bolivianos, es decir la población más pobre".En este sentido, evaluaron que "esta es una medida más psicológica que realmente de política económica. El efecto de 48 millones de dólares servirá para aliviar algunas transacciones en dólares, pequeñas suscripciones o pagos pequeños al extranjero, pero no va a impactar en las importaciones, por ejemplo, que abarcan pagos de grandes sumas de dinero, lo cual impactaría positivamente en los precios internos también".

https://noticiaslatam.lat/20260114/1170355286.html

https://noticiaslatam.lat/20260124/1170686650.html

https://noticiaslatam.lat/20260128/1170794672.html

https://noticiaslatam.lat/20260122/la-economia-de-bolivia-podria-estar-en-recesion-hasta-2027-de-que-manera-se-evitaria-esta-situacion-1170603673.html

potosí

panamá

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

💬 opinión y análisis, potosí, ibce, panamá, banco central de bolivia, bolivia, rodrigo paz, 📈 mercados y finanzas, dólar