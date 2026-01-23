https://noticiaslatam.lat/20260123/paz-inauguro-su-participacion-en-escenarios-internacionales-hacia-donde-apunta-bolivia-ante-el-1170651200.html

Paz inauguró su participación en escenarios internacionales: ¿Hacia dónde apunta Bolivia ante el mundo?

Paz inauguró su participación en escenarios internacionales: ¿Hacia dónde apunta Bolivia ante el mundo?

Durante la campaña electoral de 2025, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, no dio demasiadas precisiones sobre cómo sería su manejo de la política exterior...

En ese momento, dijo a Sputnik que mantendría vínculos con todas las naciones del mundo, siempre y cuando reportaran beneficios para Bolivia.Con este trasfondo, Paz llegó a Asunción, capital de Paraguay, donde transcurrió la reciente cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur), de la cual, la nación es socia plena desde 2024, pero faltan algunos pasos legislativos para que el jefe de Estado pueda firmar acuerdos, como el suscrito entre el bloque y la Unión Europea (UE) el 17 de enero.Pese a que Bolivia cuenta con voz, pero no voto, el mandatario aprovechó el espacio para dar una muestra de sus principios y prioridades como nuevo Gobierno, que dejó atrás las dos décadas gobernadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).El Gobierno boliviano también dejó varias definiciones en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde también figuró el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. De esta manera, Paz quiere dejar en claro que el país sudamericano pretende tener la mayor cantidad de contactos con otros Estados que deseen invertir en las riquezas de Bolivia.Previo a la firma del acuerdo, el mandatario ofreció un discurso en el cual aseguró: "No abandonaremos a Bolivia y mucho menos al Mercosur para tener un mejor futuro junto a nuestros pueblos"."Nosotros y el Mercosur somos parte de un continente que cruza todo el globo terráqueo, del Polo Norte hasta la Patagonia. Eso es poder, y ese poder deberíamos ejercerlo para el desarrollo de nuestras naciones", añadió.En este sentido, aseguró que harían todos los esfuerzos para convertirse en miembros plenos del grupo. Para ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional –que cuenta con una mayoría afín al presidente– debe encarar una adecuación normativa."Bolivia vuelve al mundo con estabilidad, con confianza, la verdad y una firme vocación productiva. Hoy, en la ceremonia de firma del Acuerdo Mercosur-UE en Paraguay, reafirmamos que nuestra prioridad es una integración estratégica que se traduzca en resultados concretos: empleo, inversión y desarrollo real para nuestra gente", profundizó más tarde en redes sociales.Y dejó en claro que "no venimos a discutir ideologías, sino a producir desarrollo y posicionar a Bolivia como un socio confiable que industrializa sus recursos y participa activamente en las cadenas de valor globales".Un viraje sobre el MercosurEn los últimos años, una camada de políticos puso en duda la utilidad de espacios como el Mercosur. Lo hizo el mandatario Javier Milei en Argentina, aunque igualmente se lo vio días atrás en Paraguay. La misma postura tenía el excandidato en el balotaje Jorge Tuto Quiroga, finalmente derrotado por Paz.El analista Álvaro del Pozo recordó que, durante la campaña de 2025, "la mayoría de los candidatos no tuvo una posición muy clara, incluso uno de ellos (Quiroga) manifestó la posibilidad de retirarnos del Mercosur".Detalló que un reto grande reside en que Bolivia "comparte un espacio con economías muchísimo más grandes y competitivas, con una lógica y logística de larga data en mercados internacionales"."Es hora de que Bolivia salga de esa lógica de exportador puro y duro de materias primas. Tenemos que diversificar nuestra productividad. Ahora, el mercado europeo es receptivo a la producción agropecuaria, a la minería. Debemos recibir inversiones y ofrecer seguridad jurídica. Pero, repito, nuestro empresariado tiene ante sí un reto enorme", subrayó el especialista.El ingreso de Bolivia como socio pleno al Mercosur y al bloque de los BRICS como estado asociado fue posible durante la presidencia de Luis Arce (2020-2025) gracias al apoyo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.Del Pozo destacó la postura política del presidente brasileño, quien "si bien en el contexto internacional mantiene un posicionamiento fuerte en defensa de los derechos humanos, ha sido pragmático al negociar con países como Estados Unidos, China o Rusia. Es una lección que debemos aprender todos los países: lo ideológico es una base, pero los beneficios de un Estado no pueden mirarse solo desde la óptica de la ideología. Lula se inscribe en esa lógica".Lo que falta para el futuroAdolfo Mendoza fue parlamentario supraestatal del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en representación de Bolivia hasta finales de 2025, donde siguió de cerca el proceso de ingreso del Estado Plurinacional al bloque sudamericano. No obstante, resaltó que falta movimiento en la Asamblea Legislativa para dar los últimos pasos que den un ingreso pleno."Hasta la toma de posesión de Rodrigo Paz, en noviembre pasado, avanzó muy poco el grupo de alto nivel de la Asamblea Legislativa para generar el cronograma de los pasos faltantes, más otros elementos adicionales de implementación de la adhesión al Mercosur", expuso.Pero en estos dos meses y medio "no se ha movido la Cancillería de Bolivia. Desde el anterior Gobierno hasta ahora, se avanzó verdaderamente muy poco y eso es preocupante", comentó.Para Mendoza, el actual Gobierno debe aclarar su política exterior, más allá del alineamiento ya manifestado con EEUU. De igual modo, estimóque también es importante resolver algunos puntos de este lado del océano."No solamente se deben beneficiar los grandes importadores de los grupos oligárquicos de todas nuestras naciones, ni tampoco debemos exportar solamente materia prima", refirió.Por ello, "se deben beneficiar también otros sectores en el marco de una economía plural, con los productores que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria en nuestros países", concluyó.

