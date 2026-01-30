¿Qué representa el descenso del riesgo país para Bolivia?

De acuerdo con el índice de bonos de mercados emergentes (EMBI), elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, el riesgo país boliviano pasó de 2.242 puntos básicos en abril de 2025 a 572 puntos en enero de 2026, alcanzando su nivel más bajo en más de tres años.El economista Fernando Romero explicó para el medio local que este descenso refleja una mayor confianza de los inversionistas y acreedores internacionales, quienes ahora perciben una menor probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda externa por parte del Estado boliviano.El especialista añadió que la reducción del riesgo país también se traduce en menores exigencias de rentabilidad por parte de los mercados internacionales, lo que abarata el costo del financiamiento. Recordó que los inversionistas exigían retornos de hasta 26% en 2025, mientras que, actualmente, esa cifra podría ubicarse cerca del 10%.No obstante, Romero advirtió que la mejora responde principalmente a expectativas generadas por el contexto político y electoral, más que a transformaciones estructurales profundas en la economía boliviana, que aún enfrenta desequilibrios fiscales y financieros.Entre los factores que impulsaron la confianza, mencionó la expectativa de un cambio en el modelo económico y señales de apertura a la inversión, aunque subrayó que los avances concretos siguen siendo limitados y que persisten riesgos como un elevado déficit fiscal y presiones sobre las reservas internacionales.Pese a la tendencia positiva, el analista destacó para El Deber que Bolivia continúa siendo una de las economías con mayor riesgo en la región, aún distante de países como Uruguay o Paraguay, por lo que mantener la reducción del riesgo país dependerá de la implementación sostenida de reformas económicas.
La nación sudamericana registró una caída pronunciada en su indicador de riesgo país en los últimos nueve meses, reflejando una mejora en la percepción de los mercados financieros internacionales, de acuerdo con datos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JP Morgan, citados por el diario boliviano 'El Deber'.
De acuerdo con el índice de bonos de mercados emergentes (EMBI), elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, el riesgo país boliviano pasó de 2.242 puntos básicos en abril de 2025 a 572 puntos en enero de 2026, alcanzando su nivel más bajo en más de tres años.
El economista Fernando Romero explicó para el medio local que este descenso refleja una mayor confianza de los inversionistas y acreedores internacionales, quienes ahora perciben una menor probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda externa por parte del Estado boliviano.
“El indicador de riesgo país mide el comportamiento de la deuda soberana; mientras más bajo sea, existe mayor certeza de que el gobierno podrá cumplir con sus obligaciones financieras”, señaló.
El especialista añadió que la reducción del riesgo país también se traduce en menores exigencias de rentabilidad por parte de los mercados internacionales, lo que abarata el costo del financiamiento. Recordó que los inversionistas exigían retornos de hasta 26% en 2025, mientras que, actualmente, esa cifra podría ubicarse cerca del 10%.
No obstante, Romero advirtió que la mejora responde principalmente a expectativas generadas por el contexto político y electoral, más que a transformaciones estructurales profundas en la economía boliviana, que aún enfrenta desequilibrios fiscales y financieros.
Entre los factores que impulsaron la confianza, mencionó la expectativa de un cambio en el modelo económico y señales de apertura a la inversión, aunque subrayó que los avances concretos siguen siendo limitados y que persisten riesgos como un elevado déficit fiscal y presiones sobre las reservas internacionales.
Pese a la tendencia positiva, el analista destacó para El Deber que Bolivia continúa siendo una de las economías con mayor riesgo en la región, aún distante de países como Uruguay o Paraguay, por lo que mantener la reducción del riesgo país dependerá de la implementación sostenida de reformas económicas.
