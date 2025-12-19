https://noticiaslatam.lat/20251219/potosi-ya-no-rechaza-contratos-con-rusia-y-china-por-el-litio-como-cambia-el-panorama-en-esta-1169562922.html

Potosí ya no rechaza contratos con Rusia y China por el litio: ¿Cómo cambia el panorama en esta región boliviana?

Potosí ya no rechaza contratos con Rusia y China por el litio: ¿Cómo cambia el panorama en esta región boliviana?

Sputnik Mundo

Durante 2025, gran parte de la población de Potosí (suroeste de Bolivia) se opuso a la ejecución de los contratos para la explotación de litio en el salar de... 19.12.2025

Ahora, de manera sorpresiva, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y otras instituciones locales se manifiestan a favor de honrar los acuerdos signados con las compañías de esos países.Actualmente, los potosinos reclaman a la Asamblea Legislativa Plurinacional la sanción de una ley que enmarque las operaciones en el salar, que alberga las mayores reservas mundiales de este elemento, actualmente muy demandado en la industria tecnológica para la elaboración de baterías.Los contratos con las empresas Uranium One Group, de Rusia, y CBC, de China, fueron suscritos en 2024 con la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con una inversión prevista en 2.000 millones de dólares. Pero en 2025, el COMCIPO y organizaciones campesinas de la zona del salar se movilizaron con la exigencia de "anular" ambos contratos, porque supuestamente no dejaban ganancias en el departamento ni eran sustentables ambientalmente.Inesperadamente, las instituciones locales reflexionaron y ahora no rechazan lo ya firmado: "No vamos a oponernos, no queremos perjudicar, esto tiene que darse. Es un recurso natural que tiene que ser aprovechado por el pueblo boliviano y por Potosí. No vamos a poner ningún obstáculo", aseguró a la prensa Alberto Pérez, presidente del COMCIPO.Contó que, en estos días, las organizaciones potosinas trabajan en la actualización y ajuste del proyecto de Ley del Litio. Indicó que, dentro de 20 días, se realizará una cumbre en la ciudad de Potosí para validar el nuevo texto. Una anterior propuesta de ley ya había sido entregada a la anterior Asamblea Legislativa (2020-2025), donde no tuvo el impulso necesario."La próxima semana tenemos una reunión para hacer unas modificaciones y actualizaciones en el tema de la ley. Los diputados y senadores están totalmente esperanzados de que lo vamos a hacer a la brevedad posible. Para que, de una vez, cuando tengamos una ley, podamos hacer los contratos con los mismos, o tal vez hay otras opciones mejor", dijo Pérez.Las autoridades bolivianas analizan que dar de baja los contratos ya firmados con Rusia y China daría un pésimo mensaje al empresariado internacional, justo en un momento en el cual el Gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz procura dar señales de que en Bolivia se garantiza la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.Las voces del salarLas comunidades campesinas indígenas aledañas y dentro del salar de Uyuni también se oponían mayormente a los contratos, alertadas por supuestos riesgos ambientales. Beymar Cruz, exdirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), contó a Sputnik que ya no perciben con tanta negatividad los contratos con empresas de China y Rusia.Según Cruz, en el esquema de explotación de litio previsto por el actual Gobierno, no se daría importancia a la generación de valor agregado en Potosí.En contraposición, los contratos con las empresas de Rusia y China establecen que en Bolivia quedaría el 51% de las ganancias. A la vez, la población potosina pide regalías para el departamento fluctúen entre el 10% y el 20%, sujeto al volumen de producción y a los precios internacionales.Algunas autoridades de la Administración actual indicaron que hay empresas de Estados Unidos interesadas en explotar el litio de Uyuni. Para los campesinos aglutinados en FRUTCAS, es de prever que este país se lleve la materia prima sin darle valor agregado en Bolivia."No podemos permitir que se haga eso. Por eso le pedimos al Gobierno que nos tome en cuenta como región y hagamos conjuntamente el plan de explotación de litio", afirmó el referente campesino.Y explicó que, en una reunión reciente de FRUTCAS, "hemos reflexionado que, si van a sacar nomás el litio y regalarlo al extranjero como materia prima, sin que nosotros recibamos beneficios, creemos que es mejor que no toquen los salares".Como alternativa al potencial saqueo, quienes viven en la zona del salar propusieron: "Es mejor fomentar el turismo, lo cual traería ingresos económicos. Pero no quisiéramos llegar a esa instancia. Por eso pedimos tener coordinación con el Gobierno", consideró Cruz.Interés internacionalEn noviembre, autoridades de la India visitaron Potosí para conocer el estado del proyecto de explotación del litio. Se mostraron muy interesadas en que su país y sus empresas participen de este negocio.Comentaron que este acercamiento se da en el marco de los BRICS, el grupo de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tiene a Bolivia entre sus Estados asociados a partir de las gestiones del expresidente Luis Arce (2020-2025).En diálogo con Sputnik, el experto en energías Ricardo Cardona indicó que el pasado Gobierno estaba avanzado en negociaciones con empresas de Alemania, Italia y Francia, que se sumarían a los proyectos ya suscritos con China y Rusia. Destacó que no sería negativo que se sumara alguna corporación estadounidense, siempre y cuando se acoplara al plan industrializador que pregona la población potosina.El método tradicional para la obtención de litio es mediante las piscinas de evaporación de salmuera, en las cuales se puede recuperar entre un 20% y un 40% del metal.Pero el sistema de Extracción Directa de Litio (EDL) de Uranium One Group y CBC prevé una tasa de recuperación del 90%, "además que se recuperan las aguas residuales, por lo cual es mínimo el impacto medioambiental", dijo el ingeniero.Para Cardona es importante dar mayor información a la población potosina, tanto de la ciudad como de las áreas rurales cercanas al salar. Relató que, semanas atrás, se encontró con el presidente del COMCIPO en un foro sobre litio organizado por el diario La Razón."Hay que incidir. A Pérez [líder del COMCIPO] le hablé mucho de Rusia y China. Le dije que no tenía que estar en contra y parece que está dando resultado. Hay que ayudarles a ampliar la mente. Es importante contemplar el desarrollo integral de la región, además de la explotación de litio en sí", advirtió el especialista.Pero "ahora que no está el Gobierno de Arce, dicen que están de acuerdo con los contratos".Saqueo interminableEn el siglo XVI, la ciudad de Potosí era una de las más grandes del mundo, a partir de la masiva explotación de minerales del Cerro Rico, que domina todo el paisaje. Es tan simbólico que figura en el escudo de Bolivia. Allí todavía luce su pico de perfecta forma triangular, pero se derrumbó en los últimos años por los hundimientos que afectan a toda la insigne montaña.Tan carcomido está el cerro por los túneles que cavaron los mineros en los últimos siglos, que existía el plan de rellenarlo parcialmente de cemento, para que no colapsara. En la población potosina existe la percepción de que, durante las últimas centurias, este territorio dio metales a todo el mundo, pero allí todavía prevalece la pobreza.Para Cardona, las empresas que deseen explotar el litio de Uyuni deben tomar en cuenta esta configuración de la mentalidad potosina. Por ello, consideró que es importante diseñar planes de explotación de litio que permitan impulsar otros sectores, por ejemplo, el de los productores de quinoa, entre los que se encuentran Cruz y los afiliados a la FRUTCAS.Según el ingeniero, los cultivos de quinoa se podrían regar con las aguas involucradas en el proceso de EDL."Mucha gente de Potosí se opone a la explotación de litio porque no conocen el sistema EDL, que recicla el agua y no va a dañar las fuentes de agua de la región para el riego de la quinua o para la agricultura. Tenemos que explicarlo muchas veces, sin cansancio", sostuvo Cardona.

