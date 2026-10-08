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"Esto gatilla pobreza": la inflación agravaría la vulnerabilidad de los hogares en Perú

"Esto gatilla pobreza": la inflación agravaría la vulnerabilidad de los hogares en Perú

Sputnik Mundo

La inflación en Perú alcanza su nivel más alto desde 2023. Economistas consultados por Sputnik atribuyen el alza principalmente al petróleo y a los efectos de... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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La inflación anual de Lima Metropolitana llegó a 4,55% en septiembre, su nivel más alto desde 2023, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A nivel nacional fue de 4,17%. Es el séptimo mes seguido por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), de entre 1% y 3%. Entre los principales factores detrás del alza están los efectos de El Niño costero sobre la producción agrícola y las tensiones geopolíticas internacionales, que han elevado el precio del petróleo.El BCRP proyecta que la inflación cerrará 2026 en 4,2% y volverá al 2% en 2027. Economistas consultados por Sputnik sostienen que el repunte proviene sobre todo de choques de oferta —energía, combustibles, clima y abastecimiento— y no de un exceso de consumo interno.¿A qué se debe el aumento?El primer elemento es el petróleo. Según el INEI, los combustibles para vehículos subieron 4,8% solo en septiembre a nivel nacional. Dicho incremento impacta en el costo de, por ejemplo, alimentos, servicios y restaurantes."Yo te diría tranquilamente, el 70% de esta subida todavía se debe al efecto del petróleo", afirma a Sputnik José Luis Nolazco, docente de Economía de la Universidad de Lima, quien considera más probable que se concluya el año con una inflación cercana al 5%.César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, coincide con el diagnóstico. "Es más que nada un tema de oferta y no de demanda, y ahí generalmente los impactos son el gas, el petróleo, el clima, y vemos que hay fuertes componentes externos, sobre todo para el incremento de la inflación en este último año", dijo a Sputnik.Un mapa desigualEl 4,17% de inflación nacional es un promedio que esconde diferencias importantes entre ciudades. En Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana, los precios aumentaron 8,88% en los últimos doce meses hasta septiembre, prácticamente el doble que en Lima Metropolitana, donde fue de 4,55%.También superaron el promedio nacional Moquegua (4,96%), Abancay (4,79%), Cerro de Pasco (4,71%), Cusco (4,60%), Arequipa (4,39%) y Huancayo (4,25%). En el otro extremo, Tumbes registró 1,03% e Iquitos 2,11%. García explica que también influyen las condiciones que tiene cada ciudad para abastecerse y producir.Además, las brechas de infraestructura, transporte y acceso a servicios básicos pueden hacer más caro llevar un alimento al mercado o mantener en funcionamiento un negocio.El Niño extraordinarioEl segundo frente es climático. El BCRP trabaja con un escenario de El Niño costero extraordinario y advierte que una mayor intensidad o persistencia del fenómeno podría reducir la oferta de alimentos. El INEI ya vinculó en septiembre las alzas de productos agrícolas con pérdidas de cultivos, plagas, déficit hídrico y lluvias fuera de temporada.Nolazco señala que el calor también puede afectar alimentos de consumo masivo: "Si uno observa la historia, cada vez que hay fenómenos El Niño de magnitud fuerte o extraordinaria, tenemos un precio del pollo que comienza a subir. Algunos comienzan a morirse y en el camino va a haber menos oferta de pollo, y eso implica subida de precios".García, a partir de estimaciones de la Red de Estudios para el Desarrollo, resalta que un hogar peruano destina en promedio alrededor del 40% de su gasto a alimentos; entre los hogares pobres extremos supera el 50%, mientras en los no pobres ni vulnerables es inferior al 30%.¿Son suficientes las medidas del Gobierno?El Ejecutivo aprobó un subsidio temporal de hasta 105 millones de soles para amortiguar durante tres meses el encarecimiento de los combustibles en el transporte de pasajeros y carga. También elevó el salario mínimo de 1.130 a 1.230 soles desde el 1 de octubre y prevé llevarlo a 1.300 soles durante el primer semestre de 2027.En ese sentido, García considera que el apoyo debe concentrarse en los hogares realmente expuestos y combinarse con medidas de prevención frente a El Niño.Nolazco es más escéptico sobre el alcance del aumento salarial. "Si es que llega a tener algún impacto, yo creo que es un impacto muy chiquito, porque recordemos que ese impacto va hacia las empresas formales y hoy en día más del 70% es informal", afirma.Aumento de pobrezaNolazco advierte que una combinación de menor crecimiento y mayores precios puede incrementar la vulnerabilidad social. "El menor crecimiento gatilla pobreza", sostiene, y considera que el Estado tiene margen para tomar medidas que amortigüen el impacto.“Con una inflación cada vez mayor frente al año pasado, probablemente para este 2026 la pobreza se ubique por encima del promedio del 2025", estima García.Según García, el Perú es uno de los pocos países en el contexto regional que todavía no ha recuperado los niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia. La pobreza monetaria alcanzó al 25,7% de la población peruana en 2025, todavía por encima del 20,2% registrado antes de la pandemia, en 2019.

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