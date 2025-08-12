https://noticiaslatam.lat/20250812/erradicar-la-pobreza-eliminando-a-los-pobres-el-oscuro-programa-de-planificacion-familiar-en-peru-1165389886.html

"Erradicar la pobreza eliminando a los pobres": el oscuro programa de "planificación familiar" en Perú

"Erradicar la pobreza eliminando a los pobres": el oscuro programa de "planificación familiar" en Perú

Entre 1996 y 2000, el Gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política de "control demográfico" que vulneró gravemente a unas 300.000 mujeres peruanas.

Las mujeres fueron intervenidas quirúrgicamente en operativos presentados como parte de una estrategia de salud pública orientada a reducir la pobreza.Dicho plan fue formalizado bajo el nombre de Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y recibió respaldo de diversos organismos internacionales. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) le aportó más de 80 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales patrocinadoras.Además, documentos internos revelan que, desde 1993, tuvo una participación estructural en el sistema de salud peruano. En 1996, la Organización Mundial de la Salud elogió públicamente el modelo aplicado, lo que contribuyó a su legitimación global.Aunque la USAID no ha reconocido responsabilidad directa, su rol en el financiamiento y diseño del programa plantea, hasta hoy, serios cuestionamientos éticos y políticos que siguen sin resolver.El discurso de la pobreza como excusaLa experta, quien ha acompañado activamente los procesos de denuncia y organización, subrayó que la intervención quirúrgica no brindó acceso a la educación, empleo ni servicios básicos, pero lo que sí ocurrió fue la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus familias y su futuro.Las campañas no se dirigieron exclusivamente a mujeres indígenas, también alcanzaron a poblaciones rurales, campesinas y, en menor medida, a mujeres de zonas urbanas. Diversos testimonios revelan que muchas fueron engañadas o forzadas a acudir a centros de salud, donde el personal debía cumplir cuotas de esterilización impuestas por el Estado. En varios casos, las víctimas descubrieron años después que habían sido intervenidas al intentar concebir.Las más pobres, en la miraAnahí Durand, exministra de la Mujer, afirmó en una entrevista para Sputnik que el programa de esterilizaciones forzadas tuvo un carácter sistemático y deliberado. Según explicó, fueron las propias víctimas quienes impulsaron las denuncias y presentaron demandas contra el Estado peruano."Lo que pudimos constatar es que había una decisión política de aplicar este programa en las mujeres más pobres de los sectores rurales y campesinos; que había tenido como eje erradicar la pobreza, eliminando a los pobres", declaró.Durand también mencionó que el Gobierno de Estados Unidos respaldó desde el inicio al mandato de Fujimori. Explicó que, tras el autogolpe, el expresidente adoptó las políticas del Consenso de Washington, formando parte de un acuerdo con la Administración estadounidense para implementar reformas estructurales en el Estado, entre ellas el programa de esterilizaciones.La exministra expresó además su preocupación por el nivel de influencia extranjera en las instituciones peruanas: "La Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Judicial, patrocinados directamente por USAID. Es decir, que un Estado se vea tan permeado por la cooperación de otro Estado es algo que no está bien, porque estás cediendo soberanía".Complicidad política e impunidad legislativaEl Congreso peruano, influido por sectores conservadores, ha bloqueado los intentos de avanzar en las investigaciones judiciales. "Por la intervención y maniobra de Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual congresista fujimorista, los procesos judiciales regresaron a punto cero", denuncia Mogollón.Mientras tanto, muchas de las afectadas envejecen o fallecen sin haber recibido justicia ni reconocimiento.Frente a la negligencia institucional, las mujeres sobrevivientes han tejido redes de apoyo. Organizaciones como AMPAEF han recopilado testimonios, impulsado acciones legales y llevado el caso a foros nacionales e internacionales. Justicia postergada, memoria resistenteMás de dos décadas después, las víctimas siguen esperando justicia. Aunque se han presentado más de 180 pruebas ante el Poder Judicial, no se han emitido sanciones. El proceso permanece estancado.Ningún Gobierno ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado y, lejos de avanzar, el caso ha retrocedido. La salud de las mujeres afectadas se ha deteriorado, no solo por las secuelas físicas, sino también por el abandono institucional y el profundo daño emocional que les provocó la política implementada desde el Estado.Mogollón dice que "premiaban a los médicos que cumplían sus metas, y aquel que no cumplía era sancionado o despedido". Según ella, estas prácticas respondían a una política de control de natalidad impulsada por Estados Unidos hacia países pobres como el Perú. "Fue una política de Estado", afirmó, señalando que detrás de los incentivos económicos se escondía una lógica de dominación.La política de esterilización en el continenteLas esterilizaciones forzadas en Perú no fueron un caso aislado. Testimonios de mujeres en países como Bolivia evidencian que estas prácticas respondieron a políticas sistemáticas de control poblacional dirigidas a sectores vulnerables. Si bien el caso peruano es el más documentado y masivo, también se realizaron procedimientos similares en México y Guatemala, especialmente en comunidades indígenas, aunque en contextos distintos y con menor alcance.De acuerdo con un informe del Congreso de Estados Unidos, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) destinaba cerca de 2.000 millones de dólares anuales a varios países de la región, entre ellos Perú, uno de los principales receptores de esta asistencia.

