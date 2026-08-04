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El fenómeno de El Niño amenaza al empleo y los ingresos en América Latina, según la OIT
El fenómeno de El Niño amenaza al empleo y los ingresos en América Latina, según la OIT
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La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría afectar el empleo, reducir los ingresos y agravar la precariedad... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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El fenómeno de El Niño, previsto para extenderse hasta 2027 en las costas del Pacífico tropical, podría tener un impacto negativo sobre el mercado laboral de América Latina y el Caribe, al afectar el empleo, disminuir los ingresos y deteriorar las condiciones de los puestos, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).En un informe sobre los efectos del fenómeno climático, la OIT explicó que las alteraciones en los patrones de lluvia repercutirán en sectores como la agricultura, la pesca, la energía, la logística y el transporte, con posibles consecuencias sobre la inseguridad alimentaria, el aumento de los precios de alimentos y energía, así como un mayor riesgo de trabajo infantil.El documento, titulado "El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales", señala que este episodio representa un desafío significativo para el empleo y el trabajo decente en la región.El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, afirmó que el alcance de los impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse mediante instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y mecanismos de diálogo social que protejan a la población más vulnerable.La investigación identifica a los trabajadores informales, rurales y a quienes realizan actividades al aire libre como los grupos con mayor riesgo de enfrentar pérdidas de ingresos, deterioro de sus condiciones laborales y mayores amenazas para su seguridad y salud en el trabajo.El organismo prevé que el Corredor Seco Centroamericano, el Caribe y el norte de Sudamérica enfrenten principalmente sequías, déficit hídrico y olas de calor, mientras que la costa del Pacífico de Ecuador y Perú podría registrar lluvias extremas e inundaciones. En tanto, el sudeste de Sudamérica tendría precipitaciones superiores al promedio y tormentas severas.La OIT indicó que estas diferencias climáticas generarán riesgos específicos para actividades económicas como la agricultura, la pesca, la construcción, la logística, el transporte, el turismo y la generación de energía, sectores que concentran una parte importante del empleo en la región.Finalmente, el organismo subrayó que fortalecer las políticas de protección laboral y mejorar la capacidad de respuesta institucional será clave para reducir los efectos del fenómeno de El Niño sobre los trabajadores y mitigar el impacto económico y social que podría provocar durante los próximos meses.
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El fenómeno de El Niño amenaza al empleo y los ingresos en América Latina, según la OIT

06:45 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Ivan ValenciaTrabajadores cosechan sal en estanques en Manaure, Colombia
Trabajadores cosechan sal en estanques en Manaure, Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría afectar el empleo, reducir los ingresos y agravar la precariedad laboral en América Latina y el Caribe. El organismo señaló que los trabajadores informales, rurales y actividades al aire libre serán los más expuestos a las consecuencias.
El fenómeno de El Niño, previsto para extenderse hasta 2027 en las costas del Pacífico tropical, podría tener un impacto negativo sobre el mercado laboral de América Latina y el Caribe, al afectar el empleo, disminuir los ingresos y deteriorar las condiciones de los puestos, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En un informe sobre los efectos del fenómeno climático, la OIT explicó que las alteraciones en los patrones de lluvia repercutirán en sectores como la agricultura, la pesca, la energía, la logística y el transporte, con posibles consecuencias sobre la inseguridad alimentaria, el aumento de los precios de alimentos y energía, así como un mayor riesgo de trabajo infantil.
El documento, titulado "El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales", señala que este episodio representa un desafío significativo para el empleo y el trabajo decente en la región.
Imagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, afirmó que el alcance de los impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse mediante instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y mecanismos de diálogo social que protejan a la población más vulnerable.
La investigación identifica a los trabajadores informales, rurales y a quienes realizan actividades al aire libre como los grupos con mayor riesgo de enfrentar pérdidas de ingresos, deterioro de sus condiciones laborales y mayores amenazas para su seguridad y salud en el trabajo.
El organismo prevé que el Corredor Seco Centroamericano, el Caribe y el norte de Sudamérica enfrenten principalmente sequías, déficit hídrico y olas de calor, mientras que la costa del Pacífico de Ecuador y Perú podría registrar lluvias extremas e inundaciones. En tanto, el sudeste de Sudamérica tendría precipitaciones superiores al promedio y tormentas severas.
Sequía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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La OIT indicó que estas diferencias climáticas generarán riesgos específicos para actividades económicas como la agricultura, la pesca, la construcción, la logística, el transporte, el turismo y la generación de energía, sectores que concentran una parte importante del empleo en la región.
Finalmente, el organismo subrayó que fortalecer las políticas de protección laboral y mejorar la capacidad de respuesta institucional será clave para reducir los efectos del fenómeno de El Niño sobre los trabajadores y mitigar el impacto económico y social que podría provocar durante los próximos meses.
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