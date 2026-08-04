https://noticiaslatam.lat/20260804/el-fenomeno-de-el-nino-amenaza-al-empleo-y-los-ingresos-en-america-latina-segun-la-oit-1174537045.html

El fenómeno de El Niño amenaza al empleo y los ingresos en América Latina, según la OIT

El fenómeno de El Niño amenaza al empleo y los ingresos en América Latina, según la OIT

Sputnik Mundo

La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría afectar el empleo, reducir los ingresos y agravar la precariedad... 04.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-04T06:45+0000

2026-08-04T06:45+0000

2026-08-04T06:45+0000

américa latina

caribe

ecuador

perú

organización internacional del trabajo (oit)

la organización internacional del trabajo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172437281_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e72c15a9a5c740f49975542c7843a1c8.jpg

El fenómeno de El Niño, previsto para extenderse hasta 2027 en las costas del Pacífico tropical, podría tener un impacto negativo sobre el mercado laboral de América Latina y el Caribe, al afectar el empleo, disminuir los ingresos y deteriorar las condiciones de los puestos, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).En un informe sobre los efectos del fenómeno climático, la OIT explicó que las alteraciones en los patrones de lluvia repercutirán en sectores como la agricultura, la pesca, la energía, la logística y el transporte, con posibles consecuencias sobre la inseguridad alimentaria, el aumento de los precios de alimentos y energía, así como un mayor riesgo de trabajo infantil.El documento, titulado "El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales", señala que este episodio representa un desafío significativo para el empleo y el trabajo decente en la región.El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, afirmó que el alcance de los impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse mediante instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y mecanismos de diálogo social que protejan a la población más vulnerable.La investigación identifica a los trabajadores informales, rurales y a quienes realizan actividades al aire libre como los grupos con mayor riesgo de enfrentar pérdidas de ingresos, deterioro de sus condiciones laborales y mayores amenazas para su seguridad y salud en el trabajo.El organismo prevé que el Corredor Seco Centroamericano, el Caribe y el norte de Sudamérica enfrenten principalmente sequías, déficit hídrico y olas de calor, mientras que la costa del Pacífico de Ecuador y Perú podría registrar lluvias extremas e inundaciones. En tanto, el sudeste de Sudamérica tendría precipitaciones superiores al promedio y tormentas severas.La OIT indicó que estas diferencias climáticas generarán riesgos específicos para actividades económicas como la agricultura, la pesca, la construcción, la logística, el transporte, el turismo y la generación de energía, sectores que concentran una parte importante del empleo en la región.Finalmente, el organismo subrayó que fortalecer las políticas de protección laboral y mejorar la capacidad de respuesta institucional será clave para reducir los efectos del fenómeno de El Niño sobre los trabajadores y mitigar el impacto económico y social que podría provocar durante los próximos meses.

https://noticiaslatam.lat/20260801/fenomeno-de-el-nino-pondra-en-jaque-a-latinoamerica-segun-la-onu-1174499919.html

https://noticiaslatam.lat/20260719/una-experta-augura-un-repunte-historico-de-las-temperaturas-globales-en-2027-a-causa-de-el-nino-1174335903.html

caribe

ecuador

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

caribe, ecuador, perú, organización internacional del trabajo (oit), la organización internacional del trabajo