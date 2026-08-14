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Keiko Fujimori enfrenta sus primeras protestas en Perú ante crisis de combustibles

Keiko Fujimori enfrenta sus primeras protestas en Perú ante crisis de combustibles

Sputnik Mundo

Transportistas de las regiones amazónicas de Perú llevan varios días de protestas ante un aumento de los combustibles que comienza a extenderse hacia el resto... 14.08.2026, Sputnik Mundo

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Un fuerte aumento de los combustibles desató protestas de comerciantes y transportistas en cuatro regiones de Perú, especialmente las amazónicas Loreto y Ucayali, donde los manifestantes ya llevan cuatro días con cortes de rutas y bloqueos, lo que pone a prueba la política del Gobierno de Keiko Fujimori en torno a la petrolera estatal Petroperú.El descontento de los transportistas explotó luego de que, en los primeros días de agosto, el precio del diésel alcanzara los 24 soles (unos siete dólares) por galón, duplicando el precio de 12 soles (3,50 dólares) al que se vendía en el mes de febrero. La nueva tarifa alarmó a mototaxistas y transportistas en general, que advierten que el nuevo esquema de precios perjudicará seriamente su actividad en algunas de las regiones más aisladas.De acuerdo a la petrolera estatal Petroperú, los precios de venta de los combustibles "se encuentran alineados con la evolución de los marcadores internacionales, que han registrado incrementos significativos en las últimas semanas debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente".Además, aclaró que las estaciones de servicio "son empresas independientes que determinan el precio final de venta al consumidor", lo que también facilitó el aumento.La crisis en Oriente Medio no es la única causaEn diálogo con Sputnik, el economista Jorge Manco Zaconetti señaló que el incremento golpea fuertemente a las regiones amazónicas del país, que dependen en gran medida del transporte de carga desde la costa peruana o del transporte fluvial a través de barcazas, siempre alimentado con diésel.Para el experto, detrás del aumento de los combustibles no está solo la coyuntura internacional, sino las dificultades del abastecimiento a las regiones más alejadas de la capital peruana y los graves problemas financieros que atraviesa PetroPerú.Manco Zaconetti recordó que "el 85% del abastecimiento a la Amazonía históricamente ha sido responsabilidad de Petroperú", ya que la ubicación selvática de regiones como Loreto, Ucayali o Madre de Dios encarecía los precios de distribución e hicieron que a las empresas privadas les fuera menos rentable hacerlo.Aunque el Estado intentó evitar los aumentos de precios exonerando al combustible del pago del Impuesto General de Ventas (IGV) en las regiones amazónicas, el beneficio solo perjudicó más la ecuación de los privados, por lo que Petroperú acabó asumiendo la distribución sin recuperar toda la inversión en el precio final de venta.Sin embargo, la creciente crisis financiera de la petrolera estatal ha dificultado que pueda hacer frente a las pérdidas que supone asegurar la distribución en esas regiones, señaló el experto. Asimismo, advirtió que la empresa ya tuvo que paralizar la actividad en la refinería de Iquitos, ubicada en el departamento de Loreto, haciendo que la región reciba menos combustible y a mayor precio.Para empeorar las cosas, los cerca de 20.000 barriles diarios de petróleo que se producen en Loreto no llegan a Petroperú, ya que las empresas productoras prefieren exportarlo a Brasil ante los constantes problemas de liquidez de la petrolera estatal.Un problema para el Gobierno de FujimoriLas protestas llevaron al Gobierno de Keiko Fujimori a anunciar la reactivación de un Fondo de Estabilización de Combustibles con el objetivo de "moderar el impacto del incremento internacional del precio del crudo", evitando que se traslade de manera íntegra al precio final, según anunció en conferencia de prensa el ministro de Economía, Elmer Cuba.El mecanismo prevé el pago de compensaciones a los operadores e importadores de combustible, con el fin de evitar que trasladen a los clientes los aumentos en el precio internacional.Para Manco Zaconetti, el problema es que el Estado ya arrastra importantes deudas con las petroleras que operan en el país, como Repsol, ExxonMobil, PlusPetrol o la misma Petroperú, por el funcionamiento de este mismo fondo en años anteriores. En ese sentido, remarcó que las empresas no aceptarán distribuir combustible más barato en la Amazonía mientras el pago de estas compensaciones "no sea confiable".En cualquier caso, el experto consideró que existe "una crisis provocada por razones ideológicas", dado que los últimos gobiernos peruanos se han negado a recapitalizar Petroperú con el objetivo de facilitar su privatización. Aunque el ministro Cuba aseguró que la gestión de Keiko Fujimori "no evalúa una privatización", sí apunta a una "reorganización" de la compañía que permita que "genere flujo positivo para el país".Zaconetti defendió que Petroperú, que reportó pérdidas por 601,4 millones de dólares en 2025, todavía "tiene capacidad de ser reflotada" y será clave para asegurar el abastecimiento a precios competitivos a las zonas amazónicas de Perú, ya que los privados no distribuirán combustible a esas regiones si no les es rentable.

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