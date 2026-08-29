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Gobierno de Fujimori debe "actuar lo más rápido posible" ante el crimen en Perú, dice analista

Gobierno de Fujimori debe "actuar lo más rápido posible" ante el crimen en Perú, dice analista

Sputnik Mundo

Aunque el poco tiempo que lleva en el cargo y su imagen pueden darle cierto "margen de maniobra", expertos consultados por Sputnik advirtieron que la... 29.08.2026, Sputnik Mundo

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A un mes de haber asumido el Gobierno, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, busca concretar medidas que le aporten resultados en materia de seguridad pública y eviten que crezca el descontento entre la población.Fujimori firmó el 28 de agosto, justo al cumplirse el primer mes desde la toma de posesión, un decreto para declarar el "estado de emergencia" en la zona metropolitana de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, las dos áreas más pobladas del país, con el objetivo de "fortalecer la lucha contra el crimen organizado y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno".El estado de emergencia se mantendrá durante 60 días y permitirá a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional del Perú en el control de algunas zonas determinadas. Asimismo, está previsto que, mientras dure la emergencia, las fuerzas de seguridad refuercen el patrullaje, los operativos contra armas y explosivos ilegales y mejoren la vigilancia a través de drones e imágenes satelitales, según informó el propio Gobierno peruano.El decreto coincide con el envío al Congreso de un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo obtenga "facultades legislativas" durante 120 días para poder aprobar medidas en materia de seguridad pública, pero también en cuestiones económicas y tributarias.La necesidad de actuar rápidoEs que, con solo 30 días en el cargo, la seguridad amenaza con volverse un duro desafío político para la mandataria. De hecho, Fujimori debió intervenir directamente para desactivar un paro de transportistas que estaba convocado para el 25 de agosto, ofreciendo a los conductores de autobuses condonar algunas multas y colocar cámaras de seguridad para evitar la protesta.Si bien logró calmar los ánimos, la presidenta aún tiene a las extorsiones y el sicariato a trabajadores del transporte como el principal problema de seguridad. De acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación, se registraron 214 atentados contra el transporte público entre 2024 y mayo de 2026, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos.El problema no se detuvo en 2026, que acumuló 87 crímenes entre enero y mayo. Un relevamiento de datos del Sistema Nacional de Defunciones hecho por el analista de datos Juan Carbajal indica que desde la llegada de Fujimori al poder se agregaron 151 nuevos homicidios a la lista.El experto señaló que esa misma preocupación es la que había colocado sobre la presidenta Fujimori la expectativa de que adoptara medidas para resolver el problema de la criminalidad. Sin embargo, señaló, los planes anunciados por el Gobierno en esa materia todavía no han pasado de "una declaración de principios bastante general" sin mayor profundización.Así las cosas, Parodi Revoredo consideró que "en la medida en que el tiempo pase y la violencia urbana aumente", se incrementará la "presión" sobre el Gobierno, facilitando la ocurrencia de manifestaciones contra la falta de respuestas.¿Se acorta la "luna de miel"?Enzo Elguera, analista de opinión pública y director de la consultora Imasolu, comentó a Sputnik que, a tan solo un mes de haber asumido el cargo, Fujimori todavía presenta cierto "margen de maniobra" para responder ante la población, especialmente porque puede alegar que el Congreso todavía "no le concedió las herramientas" que requiere para actuar con firmeza e incluso que es la mandataria "que más rápido" ha tramitado el pedido de facultades especiales ante el Legislativo.De todos modos, Elguera coincidió en que el Gobierno debería "actuar lo más rápido posible" para evitar la "desesperación" ante la ocurrencia de homicidios y amenazas a transportistas que "alce los humores de la población". Esto, advirtió, podría conseguir acortar la tradicional "luna de miel" que suelen disfrutar los mandatarios en los primeros meses de gestión.Elguera apuntó que, si estos períodos de mayor sintonía con la población suelen estimarse en aproximadamente los primeros tres meses de gestión, el período puede ser todavía más corto en un Perú que ha atravesado ocho cambios presidenciales en la última década.Fujimori y su comunicaciónPero, incluso con este panorama, la presidenta Fujimori podría contar con herramientas que le permitan amortiguar estos golpes y evitar perder todo el crédito político en tan poco tiempo.Al respecto, Elguera destacó que Fujimori ha sabido exhibir, tanto en campaña electoral como desde la Casa de Gobierno, "habilidades blandas" que le facilitan la comunicación con los peruanos y mantienen una buena imagen entre sectores de la población. Un ejemplo de eso, indicó, han sido las visitas a localidades afectadas por desastres naturales ocasionados por el Fenómeno de El Niño."Esos gestos muchas veces mueven más que cualquier palabra o trámite", señaló el analista, asegurando que los sondeos hechos por Imasolu reportan que Fujimori mantiene una aprobación del 63% en este primer mes de gestión.De hecho, desde su asunción, Fujimori se ha preocupado por mantener un diálogo fluido con sus simpatizantes, instalando incluso un ámbito regular de conversación a través de transmisiones en vivo en sus redes sociales.Parodi Revoredo subrayó que, si bien "no es la primera presidenta que hace esto en Perú o el mundo", sí demuestra una intención de expresar "un estilo más moderno" en su comunicación. Sus diálogos, además, suelen trascender a lo meramente político, incluyendo también aspectos de "su cotidianeidad", como su vestimenta o los productos de maquillaje que utiliza.Para el experto, se trata de un tipo de estrategia de marketing "políticamente viable", pero que luego deberá ser refrendada por la respuesta efectiva de su administración "a los temas urgentes del país".Elguera apuntó que, al igual que en campaña electoral, este tipo de comunicación puede "suavizar su imagen" ante los peruanos y beneficiarla si la mantiene "en el punto justo". En cualquier caso, acotó, Fujimori es consciente de que será "el peso de las promesas que continúe haciendo lo que le va a ser reclamado en el corto o mediano plazo".

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