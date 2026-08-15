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Keiko Fujimori anuncia subsidio temporal para el transporte en Perú
Keiko Fujimori anuncia subsidio temporal para el transporte en Perú
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La presidenta peruana Keiko Fujimori dijo que dicho apoyo será de entre 15% y 20% para los combustibles, ante el aumento de su precio y las protestas de... 15.08.2026, Sputnik Mundo
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El apoyo estará dirigido a transportistas de carga y pasajeros, transporte fluvial y mototaxistas. El Gobierno busca reducir el impacto del alza de los combustibles, vinculada a las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán.La medida llega mientras la inflación anual alcanzó 4,1% en julio, por encima del rango meta del Banco Central de entre 1% y 3%. Transportistas de Ucayali (centro), Loreto (noreste), Arequipa (sur) y Tacna (sur) mantienen protestas, con bloqueos y quema de neumáticos en algunas zonas.
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Keiko Fujimori anuncia subsidio temporal para el transporte en Perú

04:10 GMT 15.08.2026
© Foto : X - @presidenciaperuKeiko Fujimori, presidenta de Perú
Keiko Fujimori, presidenta de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
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La presidenta peruana Keiko Fujimori dijo que dicho apoyo será de entre 15% y 20% para los combustibles, ante el aumento de su precio y las protestas de transportistas en varias regiones. La medida entrará en vigor este 15 de agosto y estará vigente por tres meses.
El apoyo estará dirigido a transportistas de carga y pasajeros, transporte fluvial y mototaxistas. El Gobierno busca reducir el impacto del alza de los combustibles, vinculada a las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante un acto en agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
América Latina
Keiko Fujimori enfrenta sus primeras protestas en Perú ante crisis de combustibles
ayer, 02:17 GMT
La medida llega mientras la inflación anual alcanzó 4,1% en julio, por encima del rango meta del Banco Central de entre 1% y 3%. Transportistas de Ucayali (centro), Loreto (noreste), Arequipa (sur) y Tacna (sur) mantienen protestas, con bloqueos y quema de neumáticos en algunas zonas.
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