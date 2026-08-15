Keiko Fujimori anuncia subsidio temporal para el transporte en Perú

El apoyo estará dirigido a transportistas de carga y pasajeros, transporte fluvial y mototaxistas. El Gobierno busca reducir el impacto del alza de los combustibles, vinculada a las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán.La medida llega mientras la inflación anual alcanzó 4,1% en julio, por encima del rango meta del Banco Central de entre 1% y 3%. Transportistas de Ucayali (centro), Loreto (noreste), Arequipa (sur) y Tacna (sur) mantienen protestas, con bloqueos y quema de neumáticos en algunas zonas.
La presidenta peruana Keiko Fujimori dijo que dicho apoyo será de entre 15% y 20% para los combustibles, ante el aumento de su precio y las protestas de transportistas en varias regiones. La medida entrará en vigor este 15 de agosto y estará vigente por tres meses.
El apoyo estará dirigido a transportistas de carga y pasajeros, transporte fluvial y mototaxistas. El Gobierno busca reducir el impacto del alza de los combustibles, vinculada a las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La medida llega mientras la inflación anual alcanzó 4,1% en julio, por encima del rango meta del Banco Central de entre 1% y 3%. Transportistas de Ucayali (centro), Loreto (noreste), Arequipa (sur) y Tacna (sur) mantienen protestas, con bloqueos y quema de neumáticos en algunas zonas.
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