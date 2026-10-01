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¿Será suficiente el alza del sueldo mínimo en Perú que anunció el Gobierno de Fujimori?

¿Será suficiente el alza del sueldo mínimo en Perú que anunció el Gobierno de Fujimori?

Sputnik Mundo

El Gobierno peruano aumentó la remuneración mínima, con lo que estima beneficiar a 600.000 trabajadores, en un país donde la informalidad representa el 70% de... 01.10.2026, Sputnik Mundo

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La presidenta Keiko Fujimori firmó un decreto que eleva la remuneración mínima vital de 1.130 a 1.300 soles (unos 378 dólares) en dos tramos. El primero, de 100 soles, rige desde el 1 de octubre y deja el mínimo en 1.230. El segundo, de 70, se aplicaría durante el primer semestre de 2027.En total, el aumento es de 170 soles (unos 49 dólares), un alza cercana al 15% sobre el monto vigente, que no se movía desde hace casi dos años. Sin embargo, los beneficios de la medida dividen a especialistas.Una razón más para debatirJorge Carrillo Acosta, experto en finanzas, dijo a Sputnik que subir el sueldo mínimo puede sonar razonable con precios al alza, pero cuestionó la magnitud. Una inflación de alrededor de 4% anual no guarda proporción con un incremento de 15% en dos tramos, y subraya que no habría una razón técnica suficiente.Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas, considera que la discusión distrae mientras no haya más inversión e infraestructura. Además, estima que la medida alcanzará solo a entre un 2% y 3% de la fuerza laboral, por lo que su efecto general sería limitado."Es una pérdida de tiempo para un Gobierno que debería estar enfocado (…) en aumentar la productividad en el país y para eso requiere inversiones, reformas que no se están haciendo", comentó a Sputnik.En contraposición, el economista Jorge González Izquierdo indicó que es un momento conveniente para el reajuste, dado el tiempo transcurrido desde el último incremento y el encarecimiento de los alimentos.El analista explicó que la medida impulsará moderadamente el consumo, por el mayor ingreso disponible de los trabajadores y por un posible acceso a más crédito. Sostuvo además que el aumento no generaría mayor desempleo, informalidad ni inflación.El pulso de las callesEn la calle, sin embargo, como pudo comprobar Sputnik, la preocupación se acentúa. Claudia, estudiante de Derecho de 23 años, cree que el aumento es poco realista por las altas cifras de informalidad y deja fuera a una gran mayoría, en un momento crítico por el desborde criminal en los barrios.Ario, artista de 61 años, trabaja en pleno centro de Lima y vive al margen de la formalidad, y toma el anuncio casi como una anécdota: sabe que ese sueldo no alcanza, pero no espera que le cambie la vida en algo.En San Juan de Lurigancho, Leo tiene una bodega de barrio y cuenta que sus ventas han bajado bastante, una caída que atribuye al cambio de Gobierno y a la desconfianza. Su familia se mantiene estable, dice, gracias a su jubilación. El costo de vida pesa sobre todo en las casas. Lucía, ama de casa, cuenta que ahora tiene que administrar mejor las compras porque los alimentos han subido bastante en los últimos tiempos.Joel, joven comerciante de 30 años, coincide, sentado cerca de la Plaza San Martín, en que el monto es bajo y no alcanza para la canasta básica, pero se mantiene positivo: piensa que lo mejor es seguir emprendiendo y dar trabajo a otras personas que, como él, natales de Arequipa, buscan mejorar su vida.Dos caras del mercado laboralLa discusión sobre el incremento llega en un momento de crecimiento, pero también de contrastes. El PBI del país subió 3,56% interanual en julio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Para todo 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas espera un crecimiento de 3,4%, pero el Banco Central de Reserva (BCRP) redujo en septiembre su proyección a 3,2% y estima que El Niño restará 0,9 puntos porcentuales al PBI este año y 1,1 el próximo.En empleo, las cifras más recientes son favorables, aunque se limitan a la capital. Según el INEI, en el trimestre junio-agosto la población ocupada en Lima Metropolitana llegó a 5,96 millones de personas (6,1% más que un año antes).No obstante, el panorama nacional es distinto: la informalidad laboral fue de 70,2% en 2025, y llega a 94,8% en las zonas rurales frente a 64,5% en las urbanas, y a 84,9% entre jóvenes de 14 a 24 años.Reacción de las autoridadesEl Gobierno sustentó el aumento en el buen desempeño del empleo formal, las expectativas de contratación de las empresas —que según la última encuesta del BCRP están en máximos históricos— y la necesidad de que los sueldos no pierdan poder de compra.Para el ministro de Trabajo, no se trata de una medida populista. La dependencia reconoció que hay malestar porque el crecimiento de la economía no se ha reflejado en los sueldos, y afirmó que este ajuste responde a un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo.Para reducir el impacto de los costos en las pequeñas empresas, el Ejecutivo anunció un bono transitorio por cada trabajador para las empresas de entre dos y 10 colaboradores. Se entregará a fines de octubre y alcanzará a unas 144.000 empresas y 300.000 personas.Con el primer tramo vigente desde el 1 de octubre, todavía queda por ver cómo se aplicará el segundo y si el bono anunciado será suficiente para que las pequeñas empresas absorban el mayor costo laboral.

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