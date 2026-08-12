https://noticiaslatam.lat/20260812/la-pobreza-es-la-principal-causa-de-discriminacion-en-gran-parte-de-america-latina-segun-encuesta-1174637207.html

La pobreza es la principal causa de discriminación en gran parte de América Latina, según encuesta

La pobreza es la principal causa de discriminación en gran parte de América Latina, según encuesta

Sputnik Mundo

La pobreza es percibida como la principal causa de discriminación en 14 de los 18 países de América Latina, según una encuesta del Latinobarómetro realizada a... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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Paraguay encabeza la percepción, con 54% de los consultados que considera a las personas pobres como el grupo más discriminado, seguido de Bolivia, con 49%; Perú, con 41%; México, con 39%, así como El Salvador y Guatemala, ambos con 37%. También destacan Venezuela, con 35%; República Dominicana y Costa Rica, con 31%, y Honduras, con 29%.Los resultados muestran que, para una parte importante de los latinoamericanos, tener pocos recursos económicos continúa siendo un motivo de exclusión en la vida cotidiana.Brasil, Colombia y Panamá constituyen las principales excepciones. En estos países, la raza o etnia aparece como el principal factor de discriminación: alcanza 53% en Brasil, 33% en Colombia y 35% en Panamá. En Nicaragua, en tanto, la respuesta más frecuente fue que ningún grupo es el más discriminado.El sociólogo Elkin Rubiano, director de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, citado por el diario La República, explicó que la desigualdad económica también determina el reconocimiento social y las oportunidades de las personas.Rubiano señaló que la pobreza puede convertirse en una "marca social" asociada con el lugar de residencia, la forma de hablar, la educación, la vestimenta o el tipo de empleo. Según el especialista, estas diferencias económicas terminan generando jerarquías sociales en las que las personas con menores ingresos pueden ser consideradas injustamente menos competentes o menos merecedoras de derechos.

https://noticiaslatam.lat/20260723/que-factores-llevaron-a-que-la-mitad-de-la-poblacion-de-bolivia-este-en-la-pobreza-1174383664.html

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