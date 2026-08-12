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La pobreza es la principal causa de discriminación en gran parte de América Latina, según encuesta
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La pobreza es percibida como la principal causa de discriminación en 14 de los 18 países de América Latina, según una encuesta del Latinobarómetro realizada a... 12.08.2026, Sputnik Mundo
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Paraguay encabeza la percepción, con 54% de los consultados que considera a las personas pobres como el grupo más discriminado, seguido de Bolivia, con 49%; Perú, con 41%; México, con 39%, así como El Salvador y Guatemala, ambos con 37%. También destacan Venezuela, con 35%; República Dominicana y Costa Rica, con 31%, y Honduras, con 29%.Los resultados muestran que, para una parte importante de los latinoamericanos, tener pocos recursos económicos continúa siendo un motivo de exclusión en la vida cotidiana.Brasil, Colombia y Panamá constituyen las principales excepciones. En estos países, la raza o etnia aparece como el principal factor de discriminación: alcanza 53% en Brasil, 33% en Colombia y 35% en Panamá. En Nicaragua, en tanto, la respuesta más frecuente fue que ningún grupo es el más discriminado.El sociólogo Elkin Rubiano, director de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, citado por el diario La República, explicó que la desigualdad económica también determina el reconocimiento social y las oportunidades de las personas.Rubiano señaló que la pobreza puede convertirse en una "marca social" asociada con el lugar de residencia, la forma de hablar, la educación, la vestimenta o el tipo de empleo. Según el especialista, estas diferencias económicas terminan generando jerarquías sociales en las que las personas con menores ingresos pueden ser consideradas injustamente menos competentes o menos merecedoras de derechos.
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La pobreza es la principal causa de discriminación en gran parte de América Latina, según encuesta

07:35 GMT 12.08.2026
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Argentinos en espera para recibir una comida gratis proporcionada por el comedor comunitario de la Casa Comunitaria del Fondo en el popular barrio de Padre Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2026
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La pobreza es percibida como la principal causa de discriminación en 14 de los 18 países de América Latina, según una encuesta del Latinobarómetro realizada a más de 15.000 personas. El estudio evidencia que la desigualdad económica no solo implica menores ingresos y oportunidades, sino también exclusión y trato desigual.
Paraguay encabeza la percepción, con 54% de los consultados que considera a las personas pobres como el grupo más discriminado, seguido de Bolivia, con 49%; Perú, con 41%; México, con 39%, así como El Salvador y Guatemala, ambos con 37%. También destacan Venezuela, con 35%; República Dominicana y Costa Rica, con 31%, y Honduras, con 29%.
Los resultados muestran que, para una parte importante de los latinoamericanos, tener pocos recursos económicos continúa siendo un motivo de exclusión en la vida cotidiana.
Brasil, Colombia y Panamá constituyen las principales excepciones. En estos países, la raza o etnia aparece como el principal factor de discriminación: alcanza 53% en Brasil, 33% en Colombia y 35% en Panamá. En Nicaragua, en tanto, la respuesta más frecuente fue que ningún grupo es el más discriminado.
Población de Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
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¿Qué factores llevaron a que la mitad de la población de Bolivia esté en la pobreza?
23 de julio, 19:42 GMT
El sociólogo Elkin Rubiano, director de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, citado por el diario La República, explicó que la desigualdad económica también determina el reconocimiento social y las oportunidades de las personas.
Rubiano señaló que la pobreza puede convertirse en una "marca social" asociada con el lugar de residencia, la forma de hablar, la educación, la vestimenta o el tipo de empleo. Según el especialista, estas diferencias económicas terminan generando jerarquías sociales en las que las personas con menores ingresos pueden ser consideradas injustamente menos competentes o menos merecedoras de derechos.
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