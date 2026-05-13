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¿A cuánto asciende el gasto de EEUU en su ofensiva contra Irán?

¿A cuánto asciende el gasto de EEUU en su ofensiva contra Irán?

Sputnik Mundo

La guerra de Estados Unidos contra Irán ya representa un gasto estimado de 29.000 millones de dólares, según reveló el Pentágono ante el Congreso, en un... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la continuidad de la ofensiva y aseguró que su prioridad sigue siendo impedir que Irán obtenga armas nucleares.Las cifras del Departamento de Defensa muestran que el costo de la guerra aumentó en 4.000 millones de dólares en menos de dos semanas, pese al alto el fuego vigente desde abril.Jules Hurst, interventor del Pentágono, explicó ante legisladores que el incremento responde a los gastos de reparación y sustitución de equipos militares, así como al mantenimiento de las operaciones estadounidenses en Oriente Medio."El Estado Mayor Conjunto y el equipo de la Contraloría están constantemente revisando esa estimación, por lo que ahora creemos que está más cerca de los 29.000 millones de dólares", afirmó el funcionario.Según informó The Telegraph, el monto reportado por el Pentágono no incluye todavía las reparaciones de bases militares estadounidenses dañadas durante ataques iraníes en la región.El diario británico también señaló que algunos expertos estiman que el costo real del conflicto podría acercarse a los 50.000 millones de dólares una vez incorporados esos daños adicionales y otros gastos logísticos.La tregua entre Washington y Teherán, vigente desde el 7 de abril, continúa bajo presión debido a nuevos enfrentamientos y al deterioro de la situación regional.Trump aseguró que Estados Unidos "ganará de una forma u otra" y descartó la necesidad de mediación china en el conflicto, aunque reconoció que el estrecho de Ormuz sigue bajo control iraní.De acuerdo con The Telegraph, la administración estadounidense también solicitó al Congreso un presupuesto récord de 1,5 billones de dólares para el Pentágono en 2027, lo que representaría un incremento de 42% respecto al año anterior.El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó la propuesta como un "presupuesto histórico" y afirmó que responde a "la urgencia del momento".Mientras tanto, sectores políticos y analistas cuestionan la efectividad estratégica de la campaña militar, especialmente por el elevado consumo de municiones y la prolongación del conflicto.El senador demócrata Mark Kelly advirtió que el Pentágono podría tardar "años" en reabastecer completamente sus arsenales tras más de diez semanas de operaciones militares intensivas.A la par del gasto bélico, el impacto económico ya se refleja en la economía estadounidense, donde la inflación alcanzó el 3,8% en abril y el encarecimiento del petróleo ha comenzado a afectar directamente el costo de vida de millones de familias, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los objetivos y resultados de la ofensiva militar.

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