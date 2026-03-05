https://noticiaslatam.lat/20260305/conoce-los-datos-clave-sobre-el-estrecho-de-ormuz-1172135357.html
Conoce los datos clave sobre el estrecho de Ormuz
Al ser una arteria vital para el comercio mundial, este estrecho situado frente a la costa sur de Irán es objeto de especial atención en la actualidad, cuando... 05.03.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te entrega los datos más importantes relacionados con el estrecho de Ormuz y su papel en el comercio mundial de hidrocarburos:
Conoce los datos clave sobre el estrecho de Ormuz
Al ser una arteria vital para el comercio mundial, este estrecho situado frente a la costa sur de Irán es objeto de especial atención en la actualidad, cuando continúa la agresión militar estadounidense-israelí contra el país persa y la navegación en sus aguas por la arteria queda en entredicho.
Sputnik te entrega los datos más importantes relacionados con el estrecho de Ormuz y su papel en el comercio mundial de hidrocarburos: