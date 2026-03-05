Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260305/conoce-los-datos-clave-sobre-el-estrecho-de-ormuz-1172135357.html
Conoce los datos clave sobre el estrecho de Ormuz
Conoce los datos clave sobre el estrecho de Ormuz
Sputnik Mundo
Al ser una arteria vital para el comercio mundial, este estrecho situado frente a la costa sur de Irán es objeto de especial atención en la actualidad, cuando... 05.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-05T11:46+0000
2026-03-05T11:46+0000
multimedia
📊 infografía
📊 infografías económicas
🌍 oriente medio
📈 mercados y finanzas
estrecho de ormuz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/05/1172138293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fc216450d8e10b582473c4c171ce2f7.png
Sputnik te entrega los datos más importantes relacionados con el estrecho de Ormuz y su papel en el comercio mundial de hidrocarburos:
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/05/1172138293_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_720f37012d43b7c188c37bcb1edf1cda.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, 📊 infografías económicas, 🌍 oriente medio, 📈 mercados y finanzas, estrecho de ormuz, инфографика
📊 infografía, 📊 infografías económicas, 🌍 oriente medio, 📈 mercados y finanzas, estrecho de ormuz, инфографика

Conoce los datos clave sobre el estrecho de Ormuz

11:46 GMT 05.03.2026
Síguenos en
Al ser una arteria vital para el comercio mundial, este estrecho situado frente a la costa sur de Irán es objeto de especial atención en la actualidad, cuando continúa la agresión militar estadounidense-israelí contra el país persa y la navegación en sus aguas por la arteria queda en entredicho.
Sputnik te entrega los datos más importantes relacionados con el estrecho de Ormuz y su papel en el comercio mundial de hidrocarburos:
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
El nuevo líder supremo de Irán podría ser elegido después del 6 de marzo, según medio - Sputnik MundoIrán resiste la embestida de EEUU e Israel: el sexto día del conflicto, minuto a minuto13:11 GMT
Recientes primeroAntiguos primero
loader
EN VIVO
Заголовок открываемого материала
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала