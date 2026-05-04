https://noticiaslatam.lat/20260504/cada-vez-se-hunden-mas-en-su-propio-pantano-teheran-atribuye-la-responsabilidad-de-la-crisis-1173325733.html

"Cada vez se hunden más en su propio pantano": Teherán atribuye la responsabilidad de la crisis regional a EEUU y sus socios

"Cada vez se hunden más en su propio pantano": Teherán atribuye la responsabilidad de la crisis regional a EEUU y sus socios

Sputnik Mundo

EEUU corre el riesgo de no salir del pantano en el que quedará atrapado si lleva a cabo una operación en el estrecho de Ormuz, declaró el portavoz de la... 04.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-04T11:24+0000

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Otras declaraciones del vocero:

https://noticiaslatam.lat/20260504/iran-lanza-una-advertencia-ante-el-plan-de-trump-para-el-estrecho-de-ormuz-1173324633.html

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