"Cada vez se hunden más en su propio pantano": Teherán atribuye la responsabilidad de la crisis regional a EEUU y sus socios
© AP Photo / Vahid SalemiLa bandera de Irán en la ciudad de Teherán
© AP Photo / Vahid Salemi
Síguenos en
EEUU corre el riesgo de no salir del pantano en el que quedará atrapado si lleva a cabo una operación en el estrecho de Ormuz, declaró el portavoz de la Cancillería del país persa, Esmail Bagaei. A su juicio, la agresión militar conjunta de Israel y EEUU contra Irán ha sembrado la división en las filas de los socios europeos de Washington.
"Los funcionarios estadounidenses deben finalmente entender que las amenazas y la fuerza contra el pueblo iraní no funcionan. Al repetir viejos errores, solo se hunden más en su propio pantano, tanto en la región como ante la comunidad internacional", declaró Bagaei.
Otras declaraciones del vocero:
Las FFAA iraníes están listas para responder con contundencia a cualquier acción ilegal.
La crisis actual es consecuencia directa de las intervenciones militares de EEUU e Israel.
Teherán se considera el principal garante de la seguridad en el estrecho de Ormuz. Hasta el 28 de febrero, este paso marítimo era un ejemplo de navegación segura y estable.
Alemania reconoce el alto coste que ha supuesto para Europa la implicación estadounidense en la guerra.
Europa debe evaluar críticamente su alineamiento con EEUU.
Las acciones imprudentes e ilegales de EEUU contra Irán han provocado graves consecuencias, incluso las divisiones entre países anteriormente considerados aliados de Washington.
Todos los países implicados, de una u otra forma, en estas operaciones comparten responsabilidad.