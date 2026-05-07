Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260507/la-inflacion-en-eeuu-no-cede-y-es-una-mala-noticia-senala-titular-de-la-fed-de-chicago-1173368376.html
La inflación en EEUU no cede y es "una mala noticia", señala titular de la Fed de Chicago
La inflación en EEUU no cede y es "una mala noticia", señala titular de la Fed de Chicago
Sputnik Mundo
La inflación en la nación norteamericana, que durante marzo aceleró al 3,5% interanual, no cede y para el presidente del Banco de la Reserva Federal de... 07.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-07T21:57+0000
2026-05-07T21:57+0000
economía
eeuu
fed
inflación
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0b/1159699982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30604ab03d7c6fd538afc3e84070a7c1.jpg
"Tenemos que obtener alguna garantía de que vamos a volver al objetivo de inflación de 2%", dijo en charla con Fox News.El funcionario alertó sobre el hecho de que la inflación está repuntando en los sectores de servicios, algo que achacó directamente al impacto de los aranceles y del aumento de ‌los precios ‌del petróleo que se han disparado ante las tensiones en Oriente Medio.
https://noticiaslatam.lat/20260506/eeuu-podria-ahorrar-miles-de-millones-de-dolares-por-acuerdos-con-farmaceuticas-1173341617.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0b/1159699982_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08f6d81354ae29362f58b70faa6e126e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, fed, inflación
eeuu, fed, inflación

La inflación en EEUU no cede y es "una mala noticia", señala titular de la Fed de Chicago

21:57 GMT 07.05.2026
© AP Photo / Peter MorganCostos del combustible en EEUU
Costos del combustible en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Peter Morgan
Síguenos en
La inflación en la nación norteamericana, que durante marzo aceleró al 3,5% interanual, no cede y para el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el número es "una mala noticia" e implica que la entidad debe actuar con cautela respecto a los recortes de las tasas de interés.
"Tenemos que obtener alguna garantía de que vamos a volver al objetivo de inflación de 2%", dijo en charla con Fox News.
Persona toma medicinas - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
Internacional
EEUU podría ahorrar miles de millones de dólares por acuerdos con farmacéuticas
ayer, 07:42 GMT
El funcionario alertó sobre el hecho de que la inflación está repuntando en los sectores de servicios, algo que achacó directamente al impacto de los aranceles y del aumento de ‌los precios ‌del petróleo que se han disparado ante las tensiones en Oriente Medio.
"No pinta bien", finalizó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала