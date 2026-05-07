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La inflación en EEUU no cede y es "una mala noticia", señala titular de la Fed de Chicago

La inflación en EEUU no cede y es "una mala noticia", señala titular de la Fed de Chicago

Sputnik Mundo

La inflación en la nación norteamericana, que durante marzo aceleró al 3,5% interanual, no cede y para el presidente del Banco de la Reserva Federal de... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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"Tenemos que obtener alguna garantía de que vamos a volver al objetivo de inflación de 2%", dijo en charla con Fox News.El funcionario alertó sobre el hecho de que la inflación está repuntando en los sectores de servicios, algo que achacó directamente al impacto de los aranceles y del aumento de ‌los precios ‌del petróleo que se han disparado ante las tensiones en Oriente Medio.

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