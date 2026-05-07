La inflación en EEUU no cede y es "una mala noticia", señala titular de la Fed de Chicago

"Tenemos que obtener alguna garantía de que vamos a volver al objetivo de inflación de 2%", dijo en charla con Fox News.El funcionario alertó sobre el hecho de que la inflación está repuntando en los sectores de servicios, algo que achacó directamente al impacto de los aranceles y del aumento de los precios del petróleo que se han disparado ante las tensiones en Oriente Medio.
La inflación en la nación norteamericana, que durante marzo aceleró al 3,5% interanual, no cede y para el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el número es "una mala noticia" e implica que la entidad debe actuar con cautela respecto a los recortes de las tasas de interés.
"Tenemos que obtener alguna garantía de que vamos a volver al objetivo de inflación de 2%", dijo en charla con Fox News.
El funcionario alertó sobre el hecho de que la inflación está repuntando en los sectores de servicios, algo que achacó directamente al impacto de los aranceles y del aumento de los precios del petróleo que se han disparado ante las tensiones en Oriente Medio.
"No pinta bien", finalizó.
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