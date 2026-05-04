https://noticiaslatam.lat/20260504/tenemos-un-problema-la-ue-alerta-de-las-graves-consecuencias-de-la-dependencia-del-armamento-1173325039.html
"Tenemos un problema": la UE alerta de las graves consecuencias de la dependencia del armamento estadounidense
"Tenemos un problema": la UE alerta de las graves consecuencias de la dependencia del armamento estadounidense
Sputnik Mundo
La Unión Europea (UE) afrontará un reto estructural por los posibles problemas de suministro de material bélico estadounidense en el contexto de la... 04.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-04T12:11+0000
2026-05-04T12:11+0000
2026-05-04T12:11+0000
defensa
eeuu
🌍 europa
🛡️ industria militar
unión europea (ue)
📈 mercados y finanzas
mercado laboral
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/0e/1148958488_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ecd349e6f97ee68523dd325909c0eb49.jpg
En los próximos años, la industria estadounidense se centrará en reponer esas reservas, mientras que Europa tendrá que buscar formas de aumentar su producción, agregó. Al mismo tiempo, señaló que, a pesar de la financiación constante, la industria de defensa europea no podrá adaptarse rápidamente.Previamente, los medios revelaron que el Pentágono advirtió a sus aliados europeos —entre ellos Reino Unido, Polonia, Lituania y Estonia— sobre posibles retrasos en los suministros de armamento, en un contexto en el que Washington busca reponer sus reservas agotadas por la guerra con Irán.El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas civiles murieron, como el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar la paz. Tres días después, los negociadores de los dos países beligerantes celebraron la primera ronda del diálogo en la capital paquistaní que terminó sin acuerdo.El 21 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". La segunda ronda estaba prevista para este 22 de abril pero no se llevó a cabo. El 1 de mayo, Trump informó en una carta del Congreso que la guerra contra Irán había terminado.
https://noticiaslatam.lat/20260504/la-politica-arancelaria-de-eeuu-sobre-automoviles-le-pasara-factura-a-alemania-1173322452.html
eeuu
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/0e/1148958488_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_683dee0e530e72e26584a3262600d4db.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, 🌍 europa, 🛡️ industria militar, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas, mercado laboral
eeuu, 🌍 europa, 🛡️ industria militar, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas, mercado laboral
"Tenemos un problema": la UE alerta de las graves consecuencias de la dependencia del armamento estadounidense
La Unión Europea (UE) afrontará un reto estructural por los posibles problemas de suministro de material bélico estadounidense en el contexto de la participación de EEUU en la guerra contra Irán, aseveró el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.
"Tenemos un problema estructural. Hasta ahora, en Europa comprábamos alrededor del 40% de nuestro armamento de EEUU. Ahora (...) EEUU ha agotado en gran medida sus reservas", destacó el titular al diario griego Kathimeriní.
En los próximos años, la industria estadounidense se centrará en reponer esas reservas, mientras que Europa tendrá que buscar formas de aumentar su producción, agregó. Al mismo tiempo, señaló que, a pesar de la financiación constante, la industria de defensa europea no podrá adaptarse rápidamente.
"El flujo financiero aumenta más rápido de lo que la industria de defensa puede aumentar su producción", apuntó.
Previamente, los medios revelaron que el Pentágono advirtió a sus aliados europeos —entre ellos Reino Unido, Polonia, Lituania y Estonia
— sobre posibles retrasos en los suministros de armamento, en un contexto en el que Washington busca reponer sus reservas agotadas por la guerra con Irán
.
El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque
a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.
Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait
, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases
en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas civiles murieron, como el ayatolá Alí Jameneí
y varios altos cargos militares.
El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego
de dos semanas para negociar la paz. Tres días después, los negociadores de los dos países beligerantes celebraron la primera ronda del diálogo
en la capital paquistaní que terminó sin acuerdo.
El 21 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la tregua
que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". La segunda ronda estaba prevista para este 22 de abril pero no se llevó a cabo
. El 1 de mayo, Trump informó en una carta del Congreso que la guerra contra Irán había terminado.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.