https://noticiaslatam.lat/20260504/tenemos-un-problema-la-ue-alerta-de-las-graves-consecuencias-de-la-dependencia-del-armamento-1173325039.html

"Tenemos un problema": la UE alerta de las graves consecuencias de la dependencia del armamento estadounidense

"Tenemos un problema": la UE alerta de las graves consecuencias de la dependencia del armamento estadounidense

Sputnik Mundo

La Unión Europea (UE) afrontará un reto estructural por los posibles problemas de suministro de material bélico estadounidense en el contexto de la... 04.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-04T12:11+0000

2026-05-04T12:11+0000

2026-05-04T12:11+0000

defensa

eeuu

🌍 europa

🛡️ industria militar

unión europea (ue)

📈 mercados y finanzas

mercado laboral

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/0e/1148958488_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ecd349e6f97ee68523dd325909c0eb49.jpg

En los próximos años, la industria estadounidense se centrará en reponer esas reservas, mientras que Europa tendrá que buscar formas de aumentar su producción, agregó. Al mismo tiempo, señaló que, a pesar de la financiación constante, la industria de defensa europea no podrá adaptarse rápidamente.Previamente, los medios revelaron que el Pentágono advirtió a sus aliados europeos —entre ellos Reino Unido, Polonia, Lituania y Estonia— sobre posibles retrasos en los suministros de armamento, en un contexto en el que Washington busca reponer sus reservas agotadas por la guerra con Irán.El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases en Oriente Medio.Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas civiles murieron, como el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar la paz. Tres días después, los negociadores de los dos países beligerantes celebraron la primera ronda del diálogo en la capital paquistaní que terminó sin acuerdo.El 21 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". La segunda ronda estaba prevista para este 22 de abril pero no se llevó a cabo. El 1 de mayo, Trump informó en una carta del Congreso que la guerra contra Irán había terminado.

https://noticiaslatam.lat/20260504/la-politica-arancelaria-de-eeuu-sobre-automoviles-le-pasara-factura-a-alemania-1173322452.html

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 🌍 europa, 🛡️ industria militar, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas, mercado laboral