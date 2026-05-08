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¿La crisis de suministro de petróleo terminará si concluye la guerra contra Irán?

¿La crisis de suministro de petróleo terminará si concluye la guerra contra Irán?

Sputnik Mundo

Según la agencia Reuters, el agotamiento de los inventarios continuará debido al tiempo que requieren los cargamentos para reanudar su tránsito desde Oriente... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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La agencia señala que, hasta el momento, y desde el comienzo de la guerra de EEUU e Israel contra Irán desatada a finales de febrero, el mundo ha dependido de reservas de emergencia, existencias comerciales y crudo en tránsito para mitigar el impacto derivado de esta ofensiva militar. No obstante, ejecutivos de grandes firmas energéticas y analistas citados por la agencia advierten que el efecto total de la interrupción aún no se ha reflejado por completo en la economía global, ya que la recuperación de los niveles de exportación previos a la guerra podría demorar varios meses después del cese de hostilidades, si es que esta ocurriera en el corto plazo.En el ámbito de las proyecciones financieras, el medio señala que entidades como Goldman Sachs anticipan que las reservas de crudo podrían caer a sus niveles más bajos desde 2018. Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies, estimó que se han consumido al menos 500 millones de barriles de las existencias globales, mientras que Anders Opedal, de Equinor, indicó que el mercado tardaría al menos medio año en normalizarse tras el fin del conflicto.Reuters subraya además que los analistas han elevado sus previsiones de precio promedio para este año debido a la magnitud de la interrupción, considerada una de las más significativas de la historia, y a la necesidad de los países de reconstruir sus inventarios estratégicos una vez finalizado el conflicto iniciado por Washington y Tel Aviv.Asimismo, el reporte menciona que la afectación se extiende al gas natural licuado (GNL) y a combustibles específicos como la gasolina y el queroseno para aviación. Según datos de Rystad Energy citados por la agencia noticiosa, la pérdida acumulada de suministro de petróleo podría alcanzar hasta 2.000 millones de barriles, mientras que la producción de GNL de Catar ha sufrido cierres y daños que impactan entre el 7% y el 11% del suministro mundial anual.El artículo añade que la recuperación logística será lenta incluso con la reapertura de las rutas marítimas, como el estrecho de Ormuz. Darren Woods, director de Exxon Mobil, explicó que la normalización de los flujos tomaría entre uno y dos meses debido a los retrasos en los envíos y la capacidad de refinación fuera de servicio en Oriente Medio, lo cual seguirá presionando el sistema energético en regiones como África, Asia y Europa.

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