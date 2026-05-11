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Guterres descarta una solución militar con respecto a Cuba
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En el contexto de la creciente tensión generada por Estados Unidos en torno a Cuba, no cabe hablar de una solución militar a este problema, declaró el... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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El 10 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que el país norteamericano "se ocuparía de Cuba". El canal televisivo CNN informó más tarde que los vuelos de reconocimiento militar estadounidenses cerca de las costas de la isla habían aumentado significativamente desde febrero.El 1 de mayo, Trump destacó que podría tomar la isla caribeña "de inmediato" tras concluir "el trabajo con Irán", y anunció su intención de enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas del país. El mandatario firmó ese día una orden ejecutiva que impone sanciones a cualquier entidad financiera extranjera que realice transacciones en nombre de personas o empresas en Cuba sujetas a sanciones estadounidenses.Anteriormente, el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que permite a EEUU imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.Tales acciones de Washington han provocado una escasez grave de combustible en la isla, que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros, denunció el Gobierno de La Habana.Cuba, a su vez, acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza a la isla con una agresión militar.
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Guterres descarta una solución militar con respecto a Cuba

16:01 GMT 11.05.2026
© AP Photo / Hadi MizbanEl secretario general de la ONU, Antonio Guterres
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
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En el contexto de la creciente tensión generada por Estados Unidos en torno a Cuba, no cabe hablar de una solución militar a este problema, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
"Creemos que no hay solución, ninguna solución militar, que se pueda concebir para Cuba", subrayó Guterres a los periodistas.
El 10 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que el país norteamericano "se ocuparía de Cuba". El canal televisivo CNN informó más tarde que los vuelos de reconocimiento militar estadounidenses cerca de las costas de la isla habían aumentado significativamente desde febrero.
El 1 de mayo, Trump destacó que podría tomar la isla caribeña "de inmediato" tras concluir "el trabajo con Irán", y anunció su intención de enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas del país. El mandatario firmó ese día una orden ejecutiva que impone sanciones a cualquier entidad financiera extranjera que realice transacciones en nombre de personas o empresas en Cuba sujetas a sanciones estadounidenses.
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2 de mayo, 16:21 GMT
Anteriormente, el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que permite a EEUU imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.
Tales acciones de Washington han provocado una escasez grave de combustible en la isla, que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros, denunció el Gobierno de La Habana.
Cuba, a su vez, acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza a la isla con una agresión militar.
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